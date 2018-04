Skopeček (ODS): Argumentů, proč nevstupovat do eurozóny, je celá řada

Argumentů, proč nevstupovat do eurozóny, je celá řada. Záruky za řecké dluhy jsou jen jeden z důvodů, nikoliv jediný a nikoliv ten nejdůležitější. Eurozónu tvoří navzájem strukturálně rozdílné ekonomiky, což bude i do budoucna vytvářet ekonomické nerovnováhy, konflikty, potřebu fiskálních transferů do problémových zemí. Přijetím eura bychom se hlavně zbavili vlastní měnové politiky, vlastního kursu a byli odkázáni na měnovou politiku Evropské centrální banky. Doufám, že touto aktivitou nechce premiér Babiš připravit plíživý proces vstupu ČR do eurozóny.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec

autor: PV