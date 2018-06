Skopeček (ODS): Dublin IV - jak se ubránit masové migraci

„Nesmíme se vzdát suverenity v této principiální věci. Kdo bude a nebude žít na našem území, nemůže být věcí žádných kvót, ale suverénního rozhodnutí našeho státu. Je nepřijatelné, abychom ustoupili pod tlakem vyjednávání o budoucím rozpočtu EU a vyměnili naši suverenitu za například vyšší objem evropských dotací,“ řekl na semináři poslanec Jan Skopeček. Východisko z této situace vidí především v řešení konfliktů ve zdrojových zemích nebo vytvářením záchytných center již na severu Afriky: „EU a všechny členské státy by se měly zaměřit především na řešení situace ve zdrojových zemích, aby se místní ekonomické podmínky zlepšovaly a lidé neměli důvod utíkat. To souvisí jak s ekonomickým rozvojem, tak například s podporou vzdělávání.“

Na semináři vystoupili europoslanec Jan Zahradil, ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná, bývalý diplomat Jan Sechter, think-tanky reprezentovali Jiří Weigl z IVK a Ondřej Krutílek z Pravého břehu – Institutu Petra Fialy.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle europoslance Jana Zahradila se o změny v azylovém systému snaží architekti evropské integrace, čili zastánci eurofederalismu. Česká republika má dle něj v tomto směru výhodu, protože nevytvořila žádné pobídky pro příchozí migranty. K azylové politice Evropské unie navíc řekl: „Povinné přerozdělování migrantů na základě kvót zasahuje do jednoho ze základních atributů státu. Rozhodnutí o nakládání s migranty a žadateli o azyl by mělo ležet výhradně v rukou národních orgánů a nikoho jiného. Evropské orgány sice nechtějí přímo nařizovat, co mají státy s lidmi dělat, ale nepřímo jim to vlastně přikazují tím, že vytvoří kvóty.“ Jan Zahradil rovněž dodal, že pokud bychom v této věci prohráli, stojí za to jít s EU do konfliktu. „Dublin IV sám o sobě není nástrojem pro řešení migrační situace v Evropě, ať už bude zahrnovat kvóty nebo ne. Je nutné reformovat stávající azylový systém tak, aby byl funkční, stabilní a odolný proti zneužívání a krizím,“ řekla na semináři k Dublinu IV ředitelka Novotná. Ředitel Institut Václava Klause Jiří Weigl se k návrhu vyjádřil takto:

„Dublin IV má za cíl vyjmout migrační problematiku z politického rozhodování členských zemí EU a vytvořit byrokratický automat, který umožní měnit národnostní poměry na kontinentě v souladu s levicovou pokrokářskou ideologií.“ Ondřej Krutílek se k Dublinu IV. vyjádřil následovně: „ČR by se měla ostře ozvat proti propojování agendy migrace a víceletého finančního rámce pro roky 2021-2027.“

Psali jsme: Skopeček (ODS): Máme krizi? Ne, jen marnotratnou vládu Skopeček (ODS): Pro schodek rozpočtu 50 mld. Kč není důvod. ODS jej nepodpoří Skopeček (ODS): Vláda bez důvěry hrozně touží rychle vstoupit do eurozóny Skopeček (ODS): To, co udělalo Německo, nazývám sebevraždou Evropy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV