Skopeček (ODS): Klimatický plán pro Prahu, to zní vznešeně

Klimatický plán pro Prahu, to zní vznešeně. Když se dozvíte, že bude stát celkově 230 mld. Kč, tak si řeknete, kde na něj asi tak Praha vezme. No a když se začtete pozorněji, tak to zjistíte. Ve vašich kapsách.

Plán dnešní pražské koalice totiž počítá se zavedením mýtného pro průjezd vnitřní Prahou. Nevadí jim, že zdaleka není dobudovaný pražský okruh, že se nerozšiřuje síť záchytných parkovišť, že na trase Blanky 2 teprve končí geotechnický průzkum, že zdaleka není dobudované metro. Hlavní je pro ně boj proti individuální automobilivé dopravě.

V kombinaci se stále zdražujícím se parkovným pro nerezidenty bude představovat mýto pro člověka ze Středočeského kraje, který z nejrůznějších důvodů, jako je dojíždění do práce či vození dětí do škol, jezdí do Prahy autem, měsíční náklad ve výši 10 nebo 20 tis. Kč. To, čeho se bojím, je, že tito ekofanatici myslí své nápady opravdu vážně. Myslí je natolik vážně, že je raději před veřejností skrývají. Proto jako ODS chceme, aby pražská vládnoucí koalice začala hrát s občany fér hru a dala návrhy tarifů, kolik občan zaplatí za vjezd do Prahy, na stůl.

No a protože Středočeský kraj obklopuje Prahu ze všech stran, máme my, Středočeši, v ruce ještě jeden trumf. Pokud s vedením Prahy nebude rozumná řeč, můžeme začít vybírat mýto za průjezd naším krajem do Prahy...

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



