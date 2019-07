Skopeček (ODS): Ministryně financí musela vzít do Lán falešný návrh rozpočtu

„Expertní tým prezidenta Zemana podpořil v souvislosti s návrhem státního rozpočtu ministryni financí Schillerovou za ‚úsilí zabránit neodůvodněným výdajům a plýtvání‘. Jediným vysvětlením těchto nelogických slov a vyjádřené podpory může být snad jen to, že ministryně financí Schillerová vzala do Lán jiný, falešný návrh rozpočtu s nulovým deficitem. Ten skutečný návrh rozpočtu, který plánuje ministryně přinést do Poslanecké sněmovny, totiž počítá i v době už několikaletého růstu a minimální nezaměstnanosti se sekyrou ve výši 40 mld. Kč. Jaký jiný pregnantnější příklad plýtvání by prezident Zeman chtěl vidět?

Je-li prezident Zeman schopen v době ekonomického růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti podpořit ministryni financí Schillerovou za tak vysoký deficit rozpočtu, pak už může klidně i pochválit Andreje Babiše za skvělou dotační politiku a ministryni Maláčovou za nerozhazovačný přístup k sociální politice. Kde jsou ty doby, kdy prezident Zeman tvrdě kritizoval a tepal Bohuslava Sobotku se slovy, že deficity jsou odůvodněné jen v době ekonomické recese...“

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec

autor: PV