Skopeček (ODS): Opustil nás Jaroslav Král, jeden z nejúspěšnějších starostů v řadách ODS

Musím připomenout, že šlo o jednoho z nejúspěšnějších a nejdéle sloužících starostů v řadách ODS. Patřil do velmi úzké skupiny jednotlivců, kteří vedli svoje město nepřeržitě od roku 1990. Vedle toho patřil i k výrazným osobnostem regionální politiky. Od roku 2000 působil jako zastupitel Středočeského kraje, který se ještě do nedávné doby věnoval zejména oblasti rozvoje sportu v našem regionu. V době vedení hejtmanství Petrem Bendlem působil i jako neuvolněný radní pro investice a sport. Jen málokdo toho pro sport, krerý býl jeho celoživotní zálibou, udělal v našem regionu více. Jsem si tím jist, neboť v době, kdy jsem měl ve Středočeském kraji jako radní na starost vedle školství i sport, patřil Jarda Král k hlavním rádcům a tvůrcům koncepce rozvoje sportu, kterou jsme chtěli naplňovat. Ne náhodou jsem se smutnou zprávu o jeho úmrtí dozvěděl pravě ze sportovního prostředí, které si Jardy Krále velmi vážilo.

Zásluh Jardy Krále je samozřejmě velmi mnoho a místo jejich vypisování stojí za to vyrazit do Benátek nad Jizerou a jejich okolí včetně přilehlého bývalého vojenského prostoru a přesvědčit se o rozvoji tohoto místa na vlastní oči. Zároveň by bylo neúplné zmiňovat “jen” jeho pracovní a politické úspěchy a zapomenout zdůraznit, že byl prostě fajn člověk, se smyslem pro fair play, se kterým jste se vždycky rádi potkali, povídali, apod. Prostě šlo o osobnost, která je nenahraditelná a která nám všem, kdo jsme ho znali, bude velmi chybět.

Vím, že se zákeřnou nemocí bojoval obdivuhodně a velmi statečně. Jak jinak by to u něj mohlo být... Přesto je jeho odchod zřejmě vysvobozením z velké bolesti.

Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho nejbližší rodině, přátelům a kolegům. Čest jeho památce!

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



