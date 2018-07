Skopeček (ODS): Prezident by měl dát jasný signál, že nepodepíše rozpočet s 50 miliardovým schodkem

„Prezident republiky Miloš Zeman by měl na dnešním setkání svých poradců k tématu návrhu státního rozpočtu na příští rok za účasti premiéra Andreje Babiše vyslat vládě jasný signál, že jako prezident nepodepíše zákon o státním rozpočtu s 50 miliardovým schodkem v době ekonomického růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti.

Je to jediná a efektivní cesta, jak prezident republiky může dosáhnout toho, co zcela správně veřejně říkal před hlasováním o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, a sice, že v dnešních ekonomických podmínkách bychom měli mít rozpočet vyrovnaný, ne-li přebytkový. Pokud prezident premiéra Babiše a vládu dopředu takto jednoznačně informuje o svém případném postupu, bude to velká motivace a naděje, že bude vládou nakonec připraven a schválen rozpočet vyrovnaný, případně alespoň deficit výrazně nižší. V obou případech ale půjde o pozitivní posun pro veřejné finance a budoucnost České republiky.

Takový pozitivní tlak na vládu je potřebný právě teď, kdy máme k dispozici data o velmi rychlém tempu růstu státního dluhu od začátku letošního roku. V dobách růstu zkrátka odpovědná vláda nehospodaří s deficity. Ospravedlněním pro deficit nemůže být ani “nafouklý” plán investic, když všichni dobře víme, že vláda ani v minulosti nedokázala plánované prostředky proinvestovat.

