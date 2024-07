Šlachta (Přísaha): Co zas chystá vláda, to vám zvedne tlak ještě víc

Brutální vedro. Počkejte až si přečtete, co zas chystá vláda. To vám zvedne tlak ještě víc!

Nafta a benzín zdraží o deset korun. Hnědé uhlí o třetinu. A postavit nový dům bude ještě složitější než dneska. Ano, i to ještě jde zhoršit. K tomu dražší potraviny, oblečení i boty. No prostě všechno.

Tohle chystá vláda už na příští roky. Proč? Protože Green deal.

Všechno, co Evropská unie považuje za neekologické, bude v příštích letech tak drahé, abychom si to nemohli dovolit. Že to znamená, že všichni zchudneme? To je jim zjevně jedno. A Fialova vláda zneužila, že je léto a všichni jsou na dovolených, aby potichu prosadila příslušné zákony u nás.

Green deal je ekonomická sebevražda Evropy. Díky vám můžou Filip a Nikola proti němu bojovat v Bruselu. Dalším krokem musí být posílení blokační síly v Senátu. A pak? Změna vlády v roce 2025!

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky