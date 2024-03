Šlachta (Přísaha): Europoslanci v Bruselu? Hlasují proti českým zájmům

reklama

Dnes to bude trochu delší a nebude to bohužel moc veselé.

Celý svůj profesní život jsem se věnoval bezpečnosti naší země. Zažil jsem opravdu leccos. Devadesátky, válku v Jugoslávii, to jak si kmotři porcovali naší zemi. Vždycky jsem, co mi síly stačily a zákony dovolily, dělal maximum pro to, aby u nás byli lidé v bezpečí.

S tím stejným jsem vstupoval i do politiky. Přísaha vždy měla a má nejlepší program v oblasti vnitřní bezpečnosti. Bohužel těsně jsme do sněmovny neprošli. A na ministerstvo vnitra usedl učitel, který dělá jen to, co mu řeknou jeho poradci. O rezortu neví vůbec nic.

Nechodí na jednání bezpečnostního výboru sněmovny, když jedná o útoku na fakultě, nejezdí do Evropy řešit migraci a bezpečnost v Schengenu. Zbytek vlády vybírá peníze na Ukrajinu a bojuje proti českým zemědělcům. Parlamentní opozice téma vnitřní bezpečnosti nemá jako prioritu. A naši současní europoslanci v Bruselu? Hlasují proti českým zájmům a domů se vrací jen pro vaše hlasy v dalších volbách.

Je mi z toho smutno a jsem nas*aný zároveň.

V Evropě se dějí špatné věci. Na jedné straně zuří válka a z jihu čelíme jedné migrační vlně za druhou.

S tím jsou spojené dvě špatné věci.

Zaprvé nárůst nemocí, které už jsme si mysleli, že nikdy neuvidíme: tuberkulóza a černý kašel. Lékaři už dlouho bijí na poplach a říkají, že je potřeba všechno víc kontrolovat. A že Evropská unie a Česká republika na to kašle. Naprosto souhlasím. Nárůst těchto závažných onemocnění je šílený.

Zadruhé nárůst terorismu. V uprchlických a migračních vlnách se kromě skutečně potřebných schovávají zločinci, teroristi z Hamásu, islámští fundamentalisté, různé východní mafie, obchodníci s lidmi a organizátoři prostituce.

Jsem naprosto přesvědčený, že současný ministr Rakušan a policejní prezident Vondrášek to neberou vážně. Vím, že v Evropské unii nejsou dobře nastavená pravidla, protože vše vymýšlejí od stolu s nějakými pochybnými teoriemi místo toho, aby se jeli podívat na místo, kde ty problémy vznikají.

Máme dvě možnosti. Rezignovaně se na to dívat, nebo s tím něco udělat. Já se rozhodl už dávno pro to druhé. Proto jsem založil Přísahu. A i proto kandidujeme v každých volbách, které přijdou, i teď v červnu v těch do Evropského parlamentu. Pojďme s tím něco udělat společně.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Zničení tradičního vinařství nesmíme dopustit Šlachta (Přísaha): Migrační pakt obsahuje povinné přerozdělování Šlachta (Přísaha): Už se začínají ptát i pozůstalí Fialovy „statisíce Kč“ nabobtnaly. Pravda a lži o billboardech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE