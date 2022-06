Šlachta (Přísaha): Při reformě se vždycky ztratí lidi, informace a vazby

reklama

Rakušan zas dělá něco, o čem nemá ani ponětí. Když v roce 2016 rušili náš ÚOOZ, bylo všem naprosto jasné, proč to dělali. Chtěli se zbavit mě a všech mých kolegů, kteří jim nikdy nešli na ruku a měřili všem stejně. Překupníkům, mafiánům i té milence premiéra. Oficiálně to skryli pod nějaké kecy o lepší organizaci, úsporám, synergii a nevím co ještě. Prostě klasické politické kecy.

A co se děje teď? Jdou to znova rozdělit! Jdou vytvořit nový úřad, kde narvou kyberzločin a terorismus.

Takže nejenže to celé před šesti lety byla naprostá šaškárna, aby se nás zbavili, ale navíc k tomu ještě jdou udělat reformu policie právě teď. V čase, kdy ministerstvo netuší, kolik, kde a jaké lidi tady má a jak se pohybují dovnitř republiky a ven z ní. Tak právě teď dělají reformu, u které se vždycky ztratí lidi, informace a vazby.

To je přesně to, co si policie ani Česko dneska nemůžou dovolit. A Rakušan to stejně udělá, a pak bude překvapen, jaké z toho budou následky. Měl by ale vědět, že to půjde za ním. Je to totiž ministr vnitra.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Jak dlouho bude vnitro čekat? Šlachta (Přísaha): Šéf ČEZ Beneš dostane na odměnách 35 milionů Šlachta (Přísaha): Fialův deštník má hodně děr Šlachta (Přísaha): STAN má další skandál. Zas jde o peníze a zas neumí vysvětlit, odkud se vzaly

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.