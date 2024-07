Šlachta (Přísaha): Rakušan i Vondrášek svojí neschopností v podstatě policisty vypuzují

Hned po střelbě na fakultě jsem říkal jednu věc. Od policie odchází příliš mnoho chytrých a zkušených policistů a svoje schopnosti a dovednosti si berou s sebou. Stát do jejich výcviku investoval hromady peněz a je v našem zájmu, aby policisté u sboru zůstali co nejdéle.

Rakušan i Vondrášek svojí neschopností v podstatě vypuzují policisty pryč, do soukromého sektoru. Výsledkem toho je, že mladí policisté nemají tolik zkušeností, a proto můžou nesprávně vyhodnotit informace. Tyto chyby jsou ale u policie často smrtelné.

Přečetl jsem si Zprávu o činnosti státního zastupitelství za loňský rok. A je tam přesně to stejné, co říkám já. Výrazná fluktuace, pořád noví a odborně méně zdatní policisti a pořád nové a nové nastudování spisů, u čehož se ztrácí hrozně moc času a informací.

Speciálně je to vidět u hospodářské trestné činnosti. To je hlavně korupce. Vedení korupčních případů je na změny vyšetřovatelů extrémně citlivé. To by jeden i řekl, že to současným politiků vyhovuje. Co myslíte?

