Sládeček (SPD): Kolik kauz Česká televize ještě zametla pod koberec?

Děkuji, pane předsedající. Milé dámy, pánové. Návrh novely zákon o České televizi a zákona o Českém rozhlasu obsahuje několik zásadních změn. Nově budou členové Rad voleni jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. V době, kdy by měly všechny státní instituce šetřit, navrhujete zvýšit počet členů Rady České televize z 15 na 18 a Českého rozhlasu z 6 na 9 členů.

Tím dojde k navýšení nákladů na odměny těchto nových členů, které budou sice hrazeny z rozpočtu České televize, tedy z koncesionářských poplatků, ale jde o zbytečné plýtvání peněz našich občanů, jak je vlastně již dobrým zvykem Fialovy rozhazovačné vlády. Česká televize bude letos hospodařit s rozpočtem 7 miliard korun, což je o 235 milionů korun více, než loni. Hospodaření tohoto superpodniku je nicméně zahaleno temnotou. Generální ředitel je de facto jediným pánem nad veškerými financemi. To je v evropských poměrech naprosto ojedinělé. Nikdo nezná například platy a odměny moderátorů, přestože se na ně skládají všichni občané, platící koncesionářské poplatky.

A to pan ředitel navrhoval dokonce zvýšení poplatků za Českou televizi minimálně o 15 korun v době, kdy energie a potraviny zdražují extrémním tempem a zhruba půl milionu občanů žije na hranici chudoby. Také se údajně uvažuje o navázání koncesionářského poplatku na vyúčtování mobilního telefonu nebo internetu. Ve výsledku by pak mělo dojít k tomu, že koncesionářský poplatek bude muset hradit mnohem větší počet lidí. Řada mladých lidí dnes nevlastní televizi, a to že většina lidí vlastní mobilní telefon s připojením k internetu, neznamená, že by všichni majitelé mobilních telefonů měli přispívat na propagandistickou televizi.

Dle nedávného průzkumu agentury STEM totiž 58 % občanů České televizi nevěří. České televizi skutečně věří pouhých 9 % občanů, což je děsivý výsledek. Není se co divit našim občanům, když jak píší např. Parlamentní listy: Reportéři ČT měli již v roce 2019 informace o praktikách náměstka Hlubučka, ale reportáž o jeho pozemkových čachrech v Lysolajích byla zastavena. Její autorka Markéta Dobiášová nyní v DVTV u Daniely Písařovicové otevřeně promluvila, co se kolem toho dělo. Šéfredaktor pan Marek Wollner se podle ní neustále snažil odvést pozornost dvojici redaktorek na slepou kolej a nyní se do svých tvrzení zamotává. Zmínila i závěr kauzy, kdy obviňovali ze všeho možného a ptal se, kdy už z jeho redakce vypadne. Tehdy došlo k zametení kauzy STAN pod koberec.

Ptám se. Kolik podobných kauz hnutí STAN nebo jiné strany pětikoalice Česká televize zametla pod koberec? Dle zákona o České televizi je jedním z hlavních úkolů České televize poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru, což se neděje. Viz. kauza pana šéfredaktora Wollnera. Nadpoloviční většina stížností doručených Radě České televize se má týkat čtyř osobností nebo redaktorů. Pana Wollnera, paní Fridrichové, pana Moravce a pana Železného. Nedávno jsem se z Českého rozhlasu dozvěděl, že moderátor České televize pan Jakub Železný vážně zvažuje kandidaturu na post generálního ředitele České televize, ovšem jen za předpokladu, že nebude znovu kandidovat současný ředitel Petr Dvořák.

Je sice pravda, že syn není odpovědný za činy svého otce, za kterého daňoví poplatníci zaplatili přes 10 miliard korun v prohrané arbitráži se společností CME. Takový člověk by nám ale neměl dělat hlavního moralizátora v České televizi, nebo dokážete si představit, že by nám tady například potomek Klementa Gottwalda kázal o demokracii? Někteří moderátoři České televize jsou zaujati vůči opozičním stranám, jako příklad lze uvést pana moderátora Moravce, který si zprivatizoval pořad Otázky Václava Moravce, kam si zve jenom své vyvolené, a například pana předsedu Tomia Okamuru, podle posledních průzkumů předsedu třetí největší politické strany, do svého pořadu nikdy nepozval, a to více než osm let. Jak je možné, že takto zásadní pochybení pana Moravce někdo v České televizi neřeší?

Nadřízený pana Václava Moravce by měl v rámci objektivity a vyváženosti informování panu Moravcovi domluvit, aby zval do svého pořadu i předsedu SPD Tomia Okamuru, předsedu hnutí, které zastupuje půl milionu občanů. Nebo pan Václav Moravec nemá žádného nadřízeného? Přesně tak to totiž na mě působí. Česká televize dlouhodobě neplní své hlavní úkoly, její vysílání je neobjektivní, nevyvážené, zkreslené a často i lživé, a proto je její důvěryhodnost na historicky nejnižší úrovni. Klidně by se mohla jmenovat dezinformační.

Novelou zákona chce pětikoalice Českou televizi zcela ovládnout, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, a ohlídat si tak volbu nového ředitele České televize. Proto budu hlasovat proti návrhu. Děkuji za pozornost.

