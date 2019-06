Šmarda (ČSSD): Politici ztratili schopnost odpovídat na ty nejjednodušší otázky

Česká sociální demokracie zažívá nelehké časy, je přesvědčen náš místopředseda a kandidát na post ministra kultury Michal Šmarda. Co chce pro překonání krize udělat?

„Já svou roli vidím v tom, že upozorňuji na běžná témata, jaká lidé řeší, a snažím se do vrcholné politiky vnášet co nejvíce normálnosti. Ve vládních funkcích se snadno zapomíná na to, že vedle obrovské odpovědnosti, kterou máme za celou zemi a Evropu, máme i zcela jasnou odpovědnost za to, jak pomáháme konkrétním lidem v konkrétních městech. A že nám tito lidé musejí rozumět. Politici ztratili schopnost odpovídat na ty nejjednodušší otázky, jež lidé kladou: Co bude zítra? Jak ochráníte Evropu? Jak udržíte sociální smír?“ říká v rozhovoru pro časopis Týden.

A čeho by chtěl dosáhnout na ministerstvu kultury? Přečtěte si ZDE.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hamáčkův „ministr kultury“: Kamarád Sobotky, píší. Darebáci, padlo... A další silné věci Hamáček (ČSSD): Navrhnu premiérovi na post ministra kultury Michala Šmardu Místopředseda ČSSD Šmarda, který okouzlil sjezd: Babiš je zajištěný, necítí tak intenzivně problémy důchodců. Takže je to na nás Šmarda (ČSSD): Za uplynulých třicet let svobody na sebe můžeme být hrdí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV