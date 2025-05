Smutný (KSČM): Potichu připravená personální čistka

Rada Jihomoravského kraje dne 29. 5. 2025 rozhodla bez předchozí diskuse, bez konzultace s opozicí a bez zveřejnění jakýchkoli konkrétních důvodů odvolat předsedu představenstva Jihomoravské zdravotní, a.s., Martina Pavlíka. Tento krok považujeme za neomluvitelný a hluboce znepokojivý. Není možné, aby se vrcholoví manažeři pracující pro krajské organizace dozvídali o svém odvolání z tiskové zprávy Jihomoravského kraje.



"Očekávali jsme od vedení společnosti větší míru proaktivity, odpovědnosti a rychlosti v naplňování strategických cílů kraje," uvádí krajský hejtman Grolich. Z vyjádření Martina Pavlíka však vyplývá, že Jihomoravský kraj dlouhodobě nezakotvil jasný mandát ani konkrétní strategické cíle, které by měly být naplňovány. Hejtman Jan Grolich ani Rada JmK nepředložili žádné oficiální výtky k práci vedení Jihomoravské zdravotní, vedení kraje se ani neobtěžovalo reagovat na předložené materiály s návrhy transformace.



Namísto věcného dialogu a transparentní evaluace výsledků jsme svědky potichu připravené personální čistky. Zároveň byl Radě JmK dne 29. 5. předložen návrh usnesení, aby do představenstva společnosti byla dosazena Vladimíra Danihelková, ředitelka Nemocnice Blansko a dlouholetá partnerka prvního náměstka hejtmana Jiřího Crhy (ODS). Usnesení zatím nebylo přijato a tak místo předsedy představenstva zůstává neobsazeno.



Veřejné zdravotnictví není rodinná firma ani trafika pro politicky spřízněné osoby. Tímto rozhodnutím učiněným za zavřenými dveřmi, krajská rada znovu ukázala, že transparentnost, odbornost a veřejná odpovědnost pro ni nejsou prioritou.



Co požadujeme:



1. Zveřejnění skutečných důvodů pro odvolání Martina Pavlíka včetně všech materiálů, které vedly k tomuto rozhodnutí.



2. Zastavení všech politicky motivovaných nominací bez výběrového řízení.



3. Transparentní obsazení pozice předsedy představenstva Jihomoravské zdravotní, a.s. odborným kandidátem a nominaci opozičních kandidátů do dozorčí rady



4. Zveřejnění zápisů z jednání příslušných orgánů kraje a hlasování, která vedla k tomuto rozhodnutí.



Jihomoravská zdravotní by neměla podléhat personálním změnám podle toho, „kdo s kým chodí“ nebo kdo právě vadí politickému vedení kraje. Zdravotnictví není soukromá společnost, ale základ veřejné služby. Připomínáme, že nemocnice se potýkají s nedostatkem personálu a rostoucími náklady. Tlak na zdravotnická zařízení destabilizací řízení zdravotnické infrastruktury je hazardem se zdravím občanů Jihomoravského kraje.



Nejde už jen o politiku. Jde důvěru ve správu veřejných institucí.



Klub zastupitelů STAČILOV Jihomoravském kraji, dne 29. května 2025

Zadavatel/zhotovitel: Stačilo!

Ing. Bohumil Smutný KSČM

Zastupitel Jihomoravského kraje za STAČILO

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky