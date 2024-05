Šojdrová (KDU-ČSL): Evropská unie je i nadále nejlepší zárukou naší budoucnosti

reklama

Třetinu svého života jsem žila za železnou oponou. Vstup do EU, to byl sen a cíl: být součástí svobodného světa, nemuset se stydět za své křesťanské vyznání. Letos jsme v EU 20 let. Polovinu tohoto času jsem pracovala v Evropském parlamentu jako europoslankyně. Jsem hrdá, že můžu pracovat pro občany v České republice.

Evropa je pro mě místem svobody, právního státu. Věřím, že povinností nás politiků je chránit lidská práva.

Naše země stala nedílnou součástí největšího jednotného trhu na světě s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob. To vedlo k růstu obchodu a investic, a s nimi i k tvorbě pracovních míst a růstu životní úrovně. Dokázali jsme se vypořádat s konkurencí, tak, že ČR víc vyváží než dováží.

Ekonomicky jistě naše země nesmírně získala. Životní úroveň i HDP na hlavu se u nás za těch 20 let zvedly na 90 % průměru Evropské unie. Česko tak předběhlo např. Portugalsko či Španělsko. Fondy EU představovaly až 50 % veškerých veřejných investic v naší zemi a bez nich by se toho postavilo a událo o mnoho méně. Celkem 2 biliony korun z fondů EU pomohly modernizovat infrastrukturu, vybudovat silnice, dálnice, železnice, školy, nemocnice a další klíčové objekty. Určitě bychom neměli na investice do špičkových výzkumných center a oprav nemocnic a to i v okrajových regionech.

Vzdělávací program Erasmus+ otevřel dveře do světa více než 400 000 českým studentům, učitelům a pedagogům. Díky němu získali jedinečné zkušenosti a poznali různé kultury. Zároveň k nám do Česka zavítalo mnoho studentů z celé Evropy, čímž se obohatil náš kulturní život a posílily se vzájemné vazby.

Na rozdíl od mnoha jiných východoevropských a středoevropských zemí se nám podařilo zabránit odlivu mozků. Česká republika se stala atraktivní destinací pro studenty, vědce, experty i běžné pracovníky z celé Evropy. Nabízíme kvalitní vzdělání, moderní pracovní prostředí a vysokou životní úroveň.

Lidé vnímají EU jako samozřejmou součást, jako prostor bezpečí. Nikdo odtud neutíká, protože by tady byla nesvoboda.

Evropská unie je pro nás také zárukou právního státu a dodržování demokratických principů. Společné instituce a legislativa nám dávají mantinely, které je v našem vlastním zájmu dodržovat.

Přes všechny benefity a nesporné zisky, které nám členství v EU přineslo, bych si přála, abychom se více otevřeli spolupráci a aktivně se zapojili do budování odolnější Evropy, která bude lépe odolávat šíření populismu, dezinformacím a extremismu.

“Brusel” se stal objektem nadávek. Mrzí mě, že Brusel a přínosy našeho členství v rodině EU si jako společnost moc nevážíme a bereme ji jako samozřejmost. Ale někde v hloubi naší komplikované české duše tušíme, že tam patříme.

Je pravda, že EU má své chyby a nedostatky, ale nesmíme zapomínat na to, že je to projekt historického významu, který nám přinesl mír, prosperitu a svobodu. Jsem přesvědčena, že Evropská unie je i nadále nejlepší zárukou naší budoucnosti.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ať zvolíte do Bruselu kohokoliv, neovlivní nic. Hoffman vidí slib, na který volič čeká Gregorová (Piráti): Projekt EU potřebuje vdechnout nový život, proto nabízím vizi pro Evropu Ministr Výborný: V této mimořádné situaci jsem požádal o pomoc Evropskou komisi Bartošek (KDU-ČSL): Patříme do Evropy, ne k Rusku. Proto dnes slavím výročí vstupu do EU

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE