Španěl (SPD): Nenazrál čas pověřit kontrolou hospodaření České televize Nejvyšší kontrolní úřad?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě než se pustím do toho, co jsem si připravil, tak budu taky krátce reagovat na pana ministra Zaorálka, který už ve svém dopoledním vstupu říkal, že Česká televize je rarita v počtu kanálů. Ale pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, ptal se někdo koncesionářů, kolik chtějí zřídit vůbec kanálů? Dobře, tak jim zřiďme 20 kanálů a koncesionářský poplatek bude 1 000 korun měsíčně. Můžeme nařídit cokoli a pak donutit zákonem lidi to platit. Takže takhle bych to neviděl. Dneska je takový přetlak kanálů, že nevím, proč by měla mít Česká televize více a více kanálů.

A teď k věci. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také něco řekl ke zprávám České televize, obzvláště ke zprávě o hospodaření, a to na základě dojmů právě z proběhlé konference nebo setkání se zástupci České televize, vedené generálním ředitelem, a bylo tam několik zástupců rady pro televizní vysílání.

Otázek padalo mnoho, přeskočím všechny, které se zabývaly jistě velmi zajímavým večírkem v Karlových Varech pořádaným za peníze koncesionářů, nebo třeba různými střety zájmů a podezřelými vazbami na některé firmy. Mě osobně zaujala jiná z nich. Ne že by ty ostatní byly bezvýznamné, to ani náhodou, ale je to na jinou obsáhlejší debatu. Ta otázka padla v průběhu debaty a zněla zjednodušeně asi takto: Jak vlastně vzniká taková zpráva o hospodaření České televize, něco jako časová osa? Po pravdě řečeno, na otázce samotné by nebylo nic zvláštního. Zajímavá byla odpověď, kterou pověřil předsedy rady jiného kolegu, jméno sice vím, ale nyní není podstatné. Řekl to přibližně takto: Management České televize vždy připraví osnovy zprávy. - Uznejte sami, že již toto zní velmi věrohodně.

Nezůstalo však jen u osnovy. Management České televize poskytne čísla, to tak nějak vyplynulo z diskuse, takto to přesně řečeno nebylo, ale abych to prostě přiblížil. A nakonec management doplní i texty do zprávy. To řečeno bylo úplně přesně. Rada to údajně diskutuje a připomínkuje. V ten moment jsem zpozorněl a neubránil se podezření, že tady něco nehraje. Toto že má být kontrolní orgán, který dohlíží na instituci, která hospodaří s miliardami? Mne když jako živnostníka kontroloval například finanční úřad, tak po mně žádné osnovy nechtěli. Tvrdě mi prověřili účetnictví a pokud našli chybu, tak mne nemilosrdně pokutovali. Pak ještě zazněla ze sálu další otázka, nebo spíš výzva na přítomné členy Rady, aby každý stručně popsal svůj podíl na zprávě o hospodaření. Všichni, kdo tam byli, tak víte, že radním se do toho zjevně moc nechtělo, ale po nějaké chvíli se do toho nesměle pustili. Hodně odpovědí bylo ve stylu: Mám v Radě jiné úkoly, spíše k činnosti. Upřímně, ono se to dá pochopit, v Radě většinově nejsou ekonomové. Ale proč tedy vydávají tyto zprávy za svoje dílo?

Kdo tyto zprávy skutečně vypracovává, jsme se za celý den v podstatě nedozvěděli.

Nyní jsem měl takovou větu, kterou mi kolega cenzor vyřadil. Já ji řeknu právě na základě projevu pana Faltýnka, když už se usmíváte. Vy jste říkal, že taková Rada studuje zprávu o hospodaření 20 minut -

prostřednictvím pana předsedajícího a já jsem sám členem volebního výboru a odpustí mi předseda Standa Berkovec, že řeknu, že my se tou zprávou zabýváme no dobře, budiž, dvě hodiny myslím, že ne. Takže ano, teď řeknu tu větu. Ptám se: Jsou tyto zprávy fraška, aby se vlk nažral a koza zůstala celá?

Dámy a pánové, a pánové, uvědomujete si, že Česká televize hospodaří s penězi koncesionářů, tedy s penězi většiny občanů České republiky? Pro pana profesora Válka, prostřednictvím pana předsedajícího, domácností. Tito občané platit musejí, protože jim to ukládá zákon. Otázkou je, zda samotná Rada má na to, aby ohlídala hospodaření s těmito penězi za občany tak, jak jí velí zákon. Proč jsem měl já a mnozí další přítomní na semináři pocit, že ředitel ČT a předseda Rady hájí stejnou branku? Jako by ani nešlo o kontrolu a kontrolovaný subjekt. Ptám se: Nenazrál čas pověřit kontrolou hospodaření České televize Nejvyšší kontrolní úřad? Nenazrál dokonce i čas změnit způsob financování veřejnoprávních médií?

Co říci závěrem? Ano, otázek padlo mnoho, odpovědi buďto žádné, nebo vyhýbavé. Mne osobně seminář nepřesvědčil, a proto zprávy o hospodaření ČT nepodpořím a pevně věřím, že odvahu najdou i další poslanci napříč Sněmovnou. Děkuji.

