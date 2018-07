Společně pro Jablonec: Proč BusLine vypověděl smlouvu s DPMLJ?

Společně pro Jablonec oceňuje odhodlání vedení města problém urychleně řešit. Vyzývá však k obezřetnosti před kroky, které by v časové tísni mohly vést k dlouhodobému nevýhodnému závazku Jablonce nad Nisou se společností BusLine. Stávající dopravce je totiž vůči ostatním dopravcům ve velké konkurenční výhodě, protože jiná firma v horizontu týdnů nebude schopna zajistit kompletní provoz autobusů a jejich integraci do dopravního systému.

"Vypovězení smlouvy s dopravním podnikem ze strany BusLine může být taktický manévr. Jeho cílem by mohla být snaha nahnat město do kouta a udržet BusLine jako poskytovatele MHD v Jablonci a okolí podstatně déle než do konce roku 2019, kdy měla smlouva původně skončit. Krok je totiž načasován tak, aby stávající zastupitelstvo za dva měsíce do voleb nestihlo situaci vyřešit a noví zastupitelé na to měli jen čtvrt roku,” upozorňuje zastupitel města a lídr Společně pro Jablonec Jakub Macek.

Ing. Jakub Macek Změna



autor: PV