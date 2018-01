Stanjura (ODS): Adolf Beznoska má kompetence vést NKÚ

Já se musím zastat svého bývalého kolegy Adolfa Beznosky, protože to dělení, paní poslankyně, tak jak jste to řekla takhle jednoduše, že jsou buď odborníci nebo politici, já musím odmítnout. Jsou politici takoví, kteří mají odbornost, myslím, že i ve vašem klubu. Nebo jste všichni laici a jste jenom politici? Taky jednou budete bývalí poslanci. Nevím kdy, jestli za dvacet let, šestnáct, dvacet čtyři, uvidíme, kolik volebních období tady vydržíte, a taky nechcete říkat: tomu nedáme práci, ten ničemu nerozumí, to není odborník, to je politik. Takže bychom měli posuzovat kandidáty podle toho, zda mají nebo nemají předpoklady.

Adolf Beznoska tam už pár měsíců funguje. Podle zpráv, které mám k dispozici, protože jsem se dotazovalo, jak se zapracoval, tak se stal platným členem kolegia a chci říct, že zrovna on měl zkušenosti jak z privátní, tak z veřejné správy. Vybudoval soukromou školu na zelené louce, ta funguje do dneška, i když tam dávno nepůsobí. Byl taky náměstkem primátora, který měl na starosti finance, ekonomiku, rozpočty a právě jeho odborné předpoklady byly pro to, abychom ho do toho kolegia navrhli.

Já myslím, že máme svobodnou volbu, každý z nás se může rozhodnout, koho podpoří. Jenom musím protestovat proti tomu jednoduchému řešení, že jsou buď odborníci nebo politici. Bavme se o tom, jestli ten člověk, který je členem politické strany nebo je třeba poslancem, zastupitelem, zda má odborné předpoklady pro tu funkci, do které je navržen. Já jsem si jistý, že Adolf Beznoska ty předpoklady má a já pevně věřím, že to dokáže i svým působením v kolegiu NKÚ a až budeme projednávat nebo až vláda bude projednávat některé kontrolní závěry NKÚ, které má na starosti právě Adolf Beznoska, věřím, že ty zprávy budou profesionální, přesné, věcné, odborně velmi dobře zvládnuté. A to je to jediné kritérium, podle kterého se já a moji kolegové rozhodujeme. Ne, jestli je ten člověk členem politické strany nebo nějaký funkcionář, zda působil nebo nepůsobil ve volených funkcích, ale zda má nebo nemá odborné předpoklady k té funkci. A já tady opakuji na mikrofon už po třetí a naposled - Adolf Beznoska ty kompetence má, já jsem rád, že ho Poslanecká sněmovna zvolila. Podotýkám, že v té době jsme měli 16 poslanců a potřeboval nadpoloviční většinu hlasů, takže nemůžeme ani říct, že to bylo rozhodnutí pouze jedné politické strany. Děkuji.

