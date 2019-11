Stanjura (ODS): Ale fakt je jedno, jestli začneme v 9.15, nebo v 10 hodin

Pane místopředsedo, pan ministr vnitra jako bývalý předseda Poslanecké sněmovny je velmi zkušený a ví stejně jako já, že když jednou byla schůze přerušena, tak se to nedá změnit. To je prostě fakt. Je to prostě pravda. Podívejte se do jednacího řádu, pane ministře, a myslím, že to můžete vědět. Ono je to vlastně jedno. Nám to nějak nevadí. Chci tu jenom demonstrovat ten utilitární a účelový výklad jednacího řádu. Nic víc. Když se podíváte do jednacího řádu, tak je napsáno, že předsedající ukončí a oznámí, kdy bude schůze pokračovat. Takhle je to přesně napsáno v jednacím řádu. Ano, kdyby zazněl včas procedurální návrh před tím, než to ukončil, tak máte naprostou pravdu... (Projevy nesouhlasu vládních poslanců. Mpř. Fiala: Prosím o klid!) Děkuji. Kdyby zazněl včas, tak před tím, než předsedající to vyhlásí, tak máte samozřejmě pravdu. Ale fakt je to jedno, jestli začneme v 9.15, nebo v 10 hodin. Je to prostě úplně jedno. Ale je vidět, jak nemáte kapku velkorysosti! (Smích v řadách vládních poslanců.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

