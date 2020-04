Stanjura (ODS): Chci, aby se tohle nesmyslné nařízení zrušilo

reklama

Já se omlouvám panu ministrovi. Já jsem se rozptýlil, abychom tu nebyli všichni, a debata byla rychlejší, než jsem čekal, takže díky tomu, že mám přednostní právo, tak můžu říct jednu poznámku, kterou mi píšou občané, a potom jedno poukázání na podle mě nesmyslné vládní nařízení, které by na základě toho zákona mohlo být pokutováno.

Možná začnu tím prvním, protože zrovna se mi mlží brýle. A naše milá vláda rozhodla, pokud v autě jede více než řidič, například lidé, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, jedou spolu autem, tak musí mít roušky. Dobře. Když ten řidič nemá brýle, tak tomu ještě rozumím. Ale právě ti zodpovědní občané mi píšou, že nechtějí porušovat nařízení vlády, mají brýle, mlží se jim a bojí se, že sice nedostanou pokutu 10 tis. za nenošení roušky, ale budou havarovat, protože nic nevidí. (Pobavení.) Ne, to není legrace. Já to fakt neříkám jako legraci, protože zejména zodpovědní starší spoluobčané to berou vážně. Takže to neberte jako vtípek. Oni se opravdu starší spoluobčané na mě s tím obracejí a neví, co mají vlastně dělat. A já bych chtěl, aby pan ministr tohle nesmyslné nařízení rušil, resp. vláda. Například tak, že pokud spolu jedou v autě lidé, kteří spolu žijí v domácnosti, tak že to mít nemusí. Jsou celý den spolu a pak v tom autě, ještě když ten řidič má brýle, tak si musí nasadit roušky, protože jinak je může... Vždycky říkáme selhání jedině. Tak nějaký jedinec je zastaví a bude pokutovat.

A druhá věc, a teď to neberte jako kritiku, pane ministře, ale zase hlas občanů, kteří mi píšou, kteří sledují tuto debatu, říkají: Kdyby nám ta vláda ty roušky dodala, tak ať nás pokutuje! My jsme si je ušili sami a ještě nás za to mají pokutovat! Děkuji. (Potlesk zprava.)

