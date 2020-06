Stanjura (ODS): Chodník je komunikace. Koloběžky házet do odpadu

reklama

Já jsem tolerantní k tomu, že tady občas řešíme problémy hlavního města, je to také největší obec a také kraj. Vzpomeňte si na debatu o Airbnb, taky to většinu země nezajímá, protože ten problém netrápí naprostou, drtivou většinu měst, a přesto jsme to tady řešili. Ale můj kolega Petr Bendl naznačil směr, kterým bychom mohli jít obecně, nejenom v Praze. Já bych to fakt házel do kontejneru, nemá to tam co dělat. Představa o tom, že budeme dávat botičky nebo odtahovat koloběžku... Už jsem viděl ten jeřáb, který přijel na Nerudovku, spustí..., přiváže tu koloběžku, nadzvedne ji, protože ji může odtáhnout, hodí na korbu nákladního vozu a odvezou to někde za Prahu. Nevím, kam dáme ten lísteček, že auto bylo odtaženo za Prahu.

Ale problém to je. Je to nebezpečné pro imobilní občany, pro starší občany. Je to nepříjemné. Podívejte se, kolikrát leží ty koloběžky přímo před vchodem do Poslanecké sněmovny nebo směrem na Nerudovku. Já bych prostě nařídil, teď nevím, jak se jmenují technické služby v Praze, ony mají nějaký speciální název... (Otáčí se vpravo, tam mu někdo z pléna napovídá.) TSK, Technická správa komunikací. Chodník je komunikace. Házet to do odpadu. Normálně, nekompromisně, možná na sběrné místo vytřídit to, že bude jeden kontejner na použité a odložené koloběžky. A vyřešeno. Ale ten problém bych nezlehčoval, on reálně existuje. Ale myslím, než řešit botičky a odtahy, je lepší to prostě vyhodit. Myslím, že ty firmy to povede k tomu, že buď budou vybírat větší zálohu nebo něco, nebo ten byznys budou dělat v nějakém jiném městě nebo v jiné zemi. Děkuji.

