Stanjura (ODS): Čtěte a poslouchejte slova předsedy, když ho poslouchá i opozice

Já se omlouvám, ale podle mě musíme nazývat věci pravými jmény. Pan poslanec Plzák, a teď ho neoslovuji, tak nevím (nesroz.) - prostě lže. To, co řekl, je lež! (zvýšeným hlasem) Nic takového jsme nenavrhli! Tak nelžete, pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy! Nebo najdete někde v tom stenozáznamu na našich veřejných vystoupeních, že chceme posuzovat, zda Andrej Babiš je ve střetu zájmů nebo není. Nic takového nechceme. Já mám jasno. Vy jste překvapený?

Vzpomeňte si na vyjádření Andreje Babiše, který říkal x-krát, jasně, že jsem ve střetu zájmů, každý den, 24 hodin denně. Čtěte a poslouchejte slova předsedy, když ho poslouchá i opozice. A tady ale hlavně nelžete a nebojujte s něčím. Pan předseda Bartoš vám vysvětlil, jak máme věřit tomu, že kroky vlády, kroky ministrů vlády budou ve prospěch občanů České republiky v této konkrétní kauze? Nikdo z nich to nečetl a všichni ječí od první vteřiny, jak je to špatně. Není to divné? Nečetl jsem to, ale zásadně s tím nesouhlasím. (zvýšeným hlasem) Nečetl jsem to, ale jsou tam nesmysly. Nečetl jsem to, ale budeme se soudit.

A já se ptám, co by říkali ti samí lidé, kdyby to nečetli a současně věděli, že Evropská komise řekla, předběžný audit byl špatně. Vidíte to, i ten Brusel to potvrdil a ta opozice tady dělá roky problémy. A taky by řekli, my jsme to nečetli. Tak prosím vás nelžete, pane poslanče. Kritizujte nás za to, co chceme, co říkáme, co navrhujeme, jak hlasujeme, to je naprosto v pořádku. Nevymýšlejte si lži, se kterými pak vy jakoby bojujete. Anebo si to přečtěte a pokud nechápete ten text, já jsem připraven vám to podrobně vysvětlit.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



