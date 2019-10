Stanjura (ODS): Já bych si taky chtěl vybrat téma, protivníka a jít k Moravcovi

Nejdřív reakce na předřečníka. On nám vlastně řekl, že jsou mezi námi poslanci, kteří nejsou schopni zhodnotit hospodaření České televize ve výši 7 miliard, kdyby to dělali roky. Ti samí poslanci hlasují o rozpočtu, kde je 1 600 miliard. Tak jenom si to porovnejme.

Ale k tomu slovíčkaření. Pan poslanec Juříček říká, nebudu (nesroz.) slovíčkařit, když někdo chce půjčit kancelář, tak tím samozřejmě myslí zorganizovat seminář. Já to úplně nechápu, ale dobře. Je to jasný posun.

Na druhé straně pan poslanec Juříček bezesporu moc dobře ví, co je to audit. On si nechal udělat komentář k veřejně známým zdrojům, k rozvaze a výsledovce, případně k příloze účetní závěrky. To není žádný audit. A on to moc dobře ví. Moc dobře to ví a tady nám říká, já mám audit. Já ho nepotřebuji zveřejnit, protože to není žádný audit. Mně je jedno, kdo to psal. Komentář si může napsat pan poslanec Juříček, já, paní zpravodajka, tady pan poslanec Dolínek a bude to jenom komentář k veřejným informacím.

Takže někdo tady říkal, že si někteří pletou... a že nechtějí nahradit radu. Ale těch rad jsme tady slyšeli mnoho. Mnoho stínových generálních ředitelů nebo minimálně finančních ředitelů České televize tady vystoupilo. Tak to jděte dělat. Já bych si taky chtěl vybrat téma, protivníka a jít k Moravcovi v neděli. To by se mi líbilo. (Zvýšeným hlasem.) Já jsem pro!

Tak si řekněme, že buď bude tak, že to bude poměrným systémem, tak tam bude osmkrát někdo z ANO, třikrát někdo z ODS, třeba se mezi těch osm pan poslanec Juříček dostane, pokud vyhraje souboj uvnitř klubu, a my budeme určovat, kdo s kým bude moderovat. Já bych si vybral i moderátora, kdyby to šlo. Nějakého, který by byl na mě hodný a na oponenta by hodný nebyl. To by bylo super. A v případě, že mi někdo nevyhovuje, tak řeknu, to není etické. Podívejte se, jak se bojí! (Zvýšeným hlasem.) Fakt se bojí! Takže takové ty nápady, že si poslanec určí s kým, kde bude debatovat (upozornění na čas), tak já jsem pro. Ale přijde mi to úplně absurdní. Úplně absurdní. A pak ještě tady plakat, oni mi nevyhověli!

