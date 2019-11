Stanjura (ODS): K závěrečnému hlasování se poslanecká sněmovna dostává pouze za cenu porušení zákona

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 509.

Za prvé chci připomenout, že k tomuto závěrečnému hlasování se poslanecká sněmovna dostává pouze za cenu jasného porušení platného zákona České republiky, přestože jste byli upozorněni na jasnou kolizi se zákonem, přestože tady bylo citováno přesně rozhodnutí a stanovisko Ústavního soudu v této otázce. Takže vládní většina, to znamená tři poslanecké kluby, poslanecký klub hnutí ANO, poslanecký klub České strany sociálně demokratické a poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, vědomě porušily zákon a myslím si, že na tu skutečnost nesmíme zapomenout, přes to, že máme různé názory jaké opatření má tento konkrétní sněmovní tisk obsahovat a jaké nemá.

My jsme s tím stanoviskem čekali až na toto závěrečné hlasování, protože máme za sebou zhruba 50 hlasování o pozměňovacích návrzích a myslím, že před tím závěrečným hlasováním je dobré, abychom si shrnuli, v jakém stavu případně tento sněmovní tisk pošleme horní komoře. Dnes už to víme, v tomto okamžiku jsme si jisti. Tak využiji toho členění, které navrhl pan zpravodaj, podle kterého jsme postupovali a můžeme si to společně zrekapitulovat, a já budu upozorňovat zejména daňové poplatníky a konkrétní skupiny konkrétních daňových poplatníků, kde jsme promrhali šanci v době dlouhodobého ekonomického růstu snížit daně a tím pádem umožnit občanům, aby i oni těžili z tohoto dlouhodobého ekonomického růstu, aby se sami rozhodli, co s případně uspořenými daněmi udělají, a ne že to za ně bude rozhodovat Poslanecká sněmovna nebo vláda.

Jako první bych se zmínil o věci, o které jsme bohužel neúspěšně a bohužel opakovaně hlasovali. Já jsem tady v obecné rozpravě vyzval všechny odpůrce navrhovaného zrušení daně z nabytí nemovitosti, aby nám zkusili na mikrofon říct nějaký důvod, proč ta daň je vůbec na daňové poplatníky uplatněna. Žádný důvod jsem se nedozvěděl kromě toho, že před 28 lety v České národní radě nějak hlasovat tehdejší poslanecký klub tehdejšího Občanského fóra. Ale to není důvod, to je konstatování faktu. Nevím, jestli jsou k dispozici konkrétní hlasovací listiny, já jsem to nehledal, nepovažoval jsem to za potřebné. Navíc na obranu našich kolegů, kteří tady seděli před těmi 28 lety, to znamená druhý rok svobodného tehdy ještě Československa, se transformoval komunistický systém na kapitalistický systém, nebo na demokracii - jak to nazveme, každému jak je libo. Po 28 letech je kritizovat, že něco dělali dobře, něco lépe, něco hůř, něco špatně, je velmi jednoduché. Nikdo neměl žádnou zkušenost s daňovým systémem ve svobodné demokratické společnosti. Opakovaně řešíme - a není jednoduché řešení, protože vnímáme problém s dostupností bydlení pro mladé rodiny, vnímáme problém vysokých cen, vnímáme problém toho, že mnohdy z důvodu stavebního zákona či územněplánovací dokumentace je problematické najít bydlení, a najít bydlení za rozumnou cenu, přestože jsou lidé ochotni si vzít hypotéku a investovat do své budoucnosti. Přesto Poslanecká sněmovna odmítla logicky návrh, který mohl alespoň o 4 % snížit už tak vysoké ceny nemovitostí.

Je to velká škoda. A je to už potřetí, myslím, že potřetí promarněná příležitost. Jenom připomínám, že na tom zrušení se shodla celá horní komora, resp. většina horní komory, abych byl přesný. Neznám přesná čísla hlasování jednotlivých senátorů a senátorek. Ale není to pouze stanovisko občanských demokratů. Ano, my to aktivně přinášíme do politické debaty, aktivně a opakovaně to navrhujeme. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Takže pro všechny z vás, kteří si budou pořizovat bydlení, tak díky rozhodnutí většiny těch tří vládních stran bude vaše potenciální nové bydlení o čtyři procenta dražší, než by muselo být.

Řekl bych, že všechny politické strany aspoň rétoricky a ve svých volebních programech mají napsáno: podpora podnikání. My, když to chceme zjednodušit, tak si myslíme, že by stačilo, kdyby stát dodržoval dvě jednoduchá pravidla: nepřekážet a nepodnikat. Aby nepodnikal stát, aby stát nepřekážel. Včera jsme vedli debaty o daňovém řádu, kdy paní ministryně financí zdůvodňovala potřebu Finanční správy kontrolovat například kontrolní hlášení místo 30 45 dnů. My jsme přišli s logickým návrhem, který by prodloužil tu enormně krátkou dobu podnikatelů, zejména malých a drobných, kteří mají podle zákona pouhých 5 pracovních dnů na to, aby reagovali na případnou administrativní chybu v tomto hlášení, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení, na 15 dnů pracovních. Nic dramatického. Přesto vládní většina tento návrh, který by zjednodušil - zjednodušil - povinnosti drobných a malých podnikatelů, odmítla.

Vládní většina taky odmítla zvýšení povinné registrace k DPH. To byla jasná a konkrétní pomoc drobným podnikatelům. Odhadované dopady Ministerstva financí z původních 15 až 30 miliard byly po našich protestech a otázkách sníženy zhruba na 7 až 10 miliard. Současně by to mohlo umožnit deseti tisícům drobných podnikatelů výrazným způsobem zjednodušit vedení jejich podnikání, vedení účetnictví, povinnosti, které by na ně nemusely být uvaleny kvůli povinné registraci k DPH. Samozřejmě by všichni podnikatelé i při tom zvýšení měli možnost dobrovolně se přihlásit k platbě DPH, pokud by to považovali za pro ně výhodné. Podle toho se podnikatelé rozhodují. A je to naprosto logické a správné.

A taky jsme odmítli tu skutečnost, jak jsem avizoval, že Finanční správa začala jiným způsobem aplikovat osvobození od DPH u jazykového vzdělávání. Vlastně celou dlouhou dobu bylo jazykové vzdělávání osvobozeno od DPH, až v poslední době Finanční správa změnila metodiku a vlastně začala DPH zatěžovat, když to zjednoduším, závěrečné jazykové zkoušky. Pokud si porovnáme statistiky a porovnáme jazykovou vybavenost v naší republice, tak na tom nejsme určitě nejlépe. A na tom se shodneme. Tohle byla šance, jak aspoň malým krokem přispět k tomu neztěžovat a nezatěžovat dalšími financemi jazykové vzdělávání, které je natolik potřebné.

Sami víte, kolik tady podniká zahraničních subjektů a jak často je minimálně jeden světový jazyk, ať už je to angličtina, nebo němčina, požadován a jsou už dneska standardním kvalifikačním předpokladem. A ti, kteří mají ochotu a mají chuť se dovzdělat, zlepšit své jazykové vybavení, tak to prostě budou mít dražší. A říkám - ne změnou zákona, ale jenom změnou metodiky. My jsme se pokusili zareagovat tím, že jsme to chtěli upřesnit a zachovat tu dlouholetou praxi. Bohužel tento návrh nebyl přijat.

Myslím, že nejvíce daňových poplatníků mimo DPH, protože vlastně kdo nakupuje u plátce DPH, tak platí, aniž by to věděl, nebo aniž by si toho všiml, tak nejvíce daňových poplatníků máme u daně z příjmu fyzických osob, zejména u daně z příjmu ze závislé činnosti.

Já jsem v minulých dnech zaznamenal asi pošesté nebo posedmé, nebo možná počtvrté, už nevím, vážné vystoupení ministra financí z hnutí ANO, který s vážnou tváří tvrdí, já tedy navrhnu to zrušení superhrubé mzdy a navrhnu, aby byla daň pouze z hrubé mzdy, a to ve výši 19 %. Dneska už tady zaznělo, že to už jednou bylo platnou částí naší legislativy. Nedošlo k účinnosti. A dneska jsme měli šanci pomoct vládě s naplněním jejího vládního programového prohlášení. Je opravdu paradoxní a spíš smutné než úsměvné, že prvky nebo body programového prohlášení této vlády navrhuje opozice, opozice pro ně hlasuje, vládní většina to odmítne, aby současně řekla, my připravíme totožný návrh. Tomu skutečně nemůžou daňoví poplatníci rozumět. Tak já jim to přeložím. Vláda vám nechce snížit daně. Tak jednoduché to je. Nenechte se zmást řečmi o tom, že se bude připravovat nějaký návrh na zrušení superhrubé mzdy a snížení daňového zatížení zhruba o 1,1 procentního bodu. Kdyby to vláda chtěla, tak za ty tři poslední vlády, za těch posledních šest let měla bezpočet šancí, ať už Sobotkova vláda, první vláda Andreje Babiše, nebo druhá vláda Andreje Babiše, tohle navrhnout a za podpory opozice prosadit. Ano, přeli bychom se o výši té rovné daně. My navrhujeme razantnější snížení daní. Přesto jsme připraveni podpořit jakékoli snížení daní. To jsem také avizoval, když jsme se bavili o našem postupu k jednotlivým opozičním návrhům, a podle toho jsme se také v jednotlivých hlasováních zařídili.

Takže žádné snížení daní v okamžiku dlouhodobého ekonomického růstu, v okamžiku, kdy stát zjednodušeně řečeno, není to úplně přesné na jednotky udělat, ale každý rok vybere od daňových poplatníků o sto miliard více, tak stát není ochoten zhruba - v tom vládním návrhu je zhruba 30 miliard - není stát ochoten nechat 30 miliard našim daňovým poplatníkům, protože vládní většina se domnívá, že je lepší jim ty peníze z kapes vytahat a pak za ně rozhodnout, na co se ty peníze použijí.

V případě spotřebních daní paní ministryně financí argumentovala výší inflace za posledních dejme tomu deset let a zvýšením průměrné mzdy. A to jsou fakta, která nikdo ani z opozice nezpochybnil. Nicméně když opozice využila stejnou argumentaci pro zvýšení základní slevy pro daňového poplatníka, dokonce ve čtyřech variantách - jenom připomenu, že to byly varianty od poslaneckého klubu Pirátů, od našeho poslaneckého klubu a taky od poslaneckého klubu SPD - ve čtyřech variantách jsme hlasovali o tom, že skutečně necháme našim občanům více peněz. Ne snížením sazby, ne zrušením superhrubé mzdy, ale zvýšením té základní slevy.

Jaká byla odpověď vládní většiny? Milí daňoví poplatníci, ne, my si ty peníze od vás vezmeme, přestože ta základní sleva je platná od roku 2008, přestože rostla inflace za ty roky, přestože se výrazným způsobem zvýšila průměrná mzda - a to je dobře, že se zvýšila průměrná mzda - přesto vám tu základní slevu nezvýšíme. Opakovaně říkám, že se divím kolegům zejména z levice, protože pro nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny je zvýšení základní sazby relativně výhodnější než pro ty nejbohatší, ti to ani nepoznají, kdežto u těch, kteří dosahují průměrnou a nižší mzdu, ti by to skutečně reálně poznali a mohli by mít zvýšené daně.

Ty návrhy nebyly nijak revoluční. Nejnižší návrh základní slevu zvyšoval zhruba o 2 500 korun. I to vládě stálo za to, aby v době dlouhodobého ekonomického růstu nesnížila příjmy daňových poplatníků a našich domácností.

Pokud se ještě vrátím k těm pozměňujícím návrhům, o kterých jsme rozhodli v té třetí skupině, to znamená u daně z příjmu, tak vláda zavedla úplně novou daň, resp. vládní většina, protože myslím, že všichni tušíme, jak dopadne závěrečné hlasování. Nejenom, že vláda nezvyšuje daně, nejenom, že zvyšuje jiné, o tom budu mluvit za chvíli, tak vláda zavádí úplně nové daně. A to např. daň pro zdanění výher.

V okamžiku, kdy někdo vyhraje, tak si vláda vezme zhruba 15 %. Pominu ten technicky nedokonalý návrh zákona v tomto konkrétním bodě, zejména u toho nejtvrdšího hazardu, kdy si vůbec neumím představit, jak je Finanční správa schopna spravedlivě stanovit základ pro daň. Pak už se to spočítat dá, ale s tím, že se mají odpočítávat i vsazené částky, nevím, můžeme si za rok nebo za rok a půl říct a ptát se Ministerstva financí, kolik tato nová daň přinesla peněz do státního rozpočtu.

Pokud přijmeme argumentaci o inflaci a zvyšující se průměrné mzdě, tak byly hodné podpory i návrhy na zvýšení hranice příležitostných příjmů ze 30 na 36 000, i tady vláda chce danit neustále, a byly hodné podpory i návrhy na zvýšení hodnoty hmotného majetku, který se pak odepisuje, ze 40 na 100 000. I to vládní většina odmítla. Největší debatu, nejkomplikovanější a nejrizikovější prvek celého sněmovního tisku 509 je navržené zdanění technických rezerv pojišťoven. Jinými slovy, je to útok na 5,5 mil. občanů, kteří si zaplatili životní pojištění, kteří si ho platí a kterým tímto opatřením se bezesporu sníží výnosnost a bezesporu pro nové pojistky může dojít ke zdražení těchto (nesrozumitelné). Je to jednorázový příjem, nemá to žádný smysl, vláda odmítla i rozumný kompromisní návrh paní poslankyně Kovářové.

Slyším velmi často z úst pana premiéra nebo pana ministra životního prostředí věty, které bychom podepsali v této oblasti, tzn., že v oblasti klimatických změn by ČR měla postupovat rozumně s ohledem na životní prostředí, ale současně s ohledem na konkurenceschopnost českého průmyslu a konkurenceschopnost a příjmy našich domácností. To je bezesporu správný přístup a v tomto bych vládu nebo aspoň některé její představitele ocenil.

My jsme přinesli jako občanští demokraté jeden z pozměňovacích návrhů, který měl ekonomickými, daňovými nástroji, tzn. bez přímých dotací, podpořit rozvoj elektromobility v České republice. Může nám ta elektromobilita připadat nesprávná, špatná, můžeme hledat další přídavná jména, nicméně to rozhodnutí už padlo, Česká republika přijala závazky. Přestože jsem žádal pana ministra životního prostředí, pokud tohle odmítá, jestli by nám řekl aspoň nějaké konkrétní věci, které by zapadaly do té rozumné politiky ochrany životního prostředí, současně s tím, že by nebyla snížena konkurenceschopnost českého průmyslu a příjmy domácností. Aby nám řekl některá konkrétní opatření, ať to není pouze fráze. Bohužel, pan ministr životního prostředí se promlčel tou debatou. Uvidíme, možná přinese jiné návrhy zákonů a uvidíme. Ta debata nás čeká, té se Česká republika nevyhne nejenom v tomto volebním období, ale v celém tom období do roku 2030. Ta rozhodnutí nebudou jednoduchá i vzhledem k tomu, jaká rozhodnutí činí okolní státy a někteří z partnerů v Evropské unii. To si musíme říct a tady bych vládu nekritizoval. Spíš bych ji vyzval ke spolupráci s opozicí, protože základní přístup máme stejný, to jsem pochopil z veřejných vystoupení, kam vládní představitelé... Je škoda, že jsme aspoň tohle zvýhodnění, zrychlení odpisů nepodpořili. To znamená, v oblasti, která se týká největší množiny daňových poplatníků, to, co každý chápe, tzn. tu daň, kterou má na výplatní pásce, tak jsme odmítli vlastně dvě možnosti, jak zvýšit čisté příjmy. Jak snížení základní slevy, tak snížení sazby daně z hrubé mzdy.

Co jsme podpořili a podpořila to i vláda a úplně nevím, jak je to s ním proklamovaným bojem proti alkoholismu, a já nekritizuji to rozhodnutí, jenom chci připomenout, a to je dobrá zpráva, aspoň pro ty, kteří doma vyrábějí pivo, že 2 000 litrů, desetinásobek proti stávajícímu stavu, bude osvobozeno od spotřební daně. Já říkám, já to nekritizuji, jenom tady se ukazuje to pokrytectví vlády, když tvrdí, že jiné spotřební daně zvyšuje s ohledem na zdraví našich obyvatel. Tady to jde opačným směrem, jenom připomenu, že my jsme podpořili tento (nesrozumitelné.) Nekritizuji výsledek hlasování, jenom se podivuji nad různým přístupem vlády k otázce alkoholu.

Velmi často mluvíme o tom, jak je třeba dělat nějaká účinná opatření pro krajinu. Byl tady, já jsem měl pocit, že je to nekonfliktní návrh paní poslankyně Krutákové, která navrhla osvobodit od daně z nemovitostí skupiny dřevin, když to řeknu takhle zjednodušeně, tím legislativním jazykem. To jsem skutečně považoval za drobnou věc, která by mohla pomoci té krajině, nicméně, pro mě z neznámých důvodů i toto vládní většina odmítla. A taky odmítla v době digitalizace, které mají mnozí plná ústa, návrh pana poslance Munzara, který mohl zjednodušit a přispět k automatizovanému podávání daní z nemovitosti, pokud někdo prodá kousek pozemku nebo koupí kousek pozemku. Takže zase, proklamované cíle jsou digitalizace, elektronizace; když je na stole konkrétní návrh, tak je vládní většina proti.

Možná největší skupina pozměňovacích návrhů byla k daním z hazardu. Tak si to shrňme. Vládní většina rozhodla, že nejvíc problematický hazard v České republice je Sportka. Ano, slyšíte dobře. Protože rozhodnutím většiny v Poslanecké sněmovně sazby z hazardu (nesrozumitelné) zůstávají u všech typů hazardů stejné s výjimkou Sportky. Já tomu úplně nerozumím, já bych za tím hledal jiné motivy než ekonomické. Nemám pro to žádný důkaz, tak nebudu dál spekulovat, ale pokud vláda myslela vážně, že chce bojovat s hazardem, teď pominu všechny nedostatky, které v té oblasti jsou, a ze všech druhů hazardu si vytáhne Sportku a řekne, milí občané, vy, kteří hrajete Sportku, vy holdujete hazardu, musíme pořádně zvýšit ty daně - a u všech ostatních to ponechává, tak je to přinejmenším zvláštní.

(Reaguje na hlasy z pléna.) Stačí - nestačí, kdyby byla rozprava, tak jste se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací. Já bych poprosil, jestli mi chce někdo něco říct, ať přijde k mikrofonu, ať mi to řekne, ať na mě nekřičí. To nepovažuji za vhodný způsob komunikace.

Mimochodem, vládní většina odmítla i naše kompromisní návrhy a taky odmítla návrh myslím že pana předsedy Výborného, abychom se pokusili najít nějaké řešení, které by nenutilo opozici obrátit se na Ústavní soud. I to jednání, které bylo navrženo na (nesrozumitelné), jste odmítli, protože máte přece většinu, tak proč byste s někým jednali.

Dneškem si myslím, že se hnutí ANO demaskovalo. Jejich heslo, které tak dlouho říkali, už dlouho neodpovídalo realitě - my nezvýšíme daně. Dneškem tento příběh o nezvyšování daní hnutím ANO prostě končí. Samozřejmě, že daně zvyšovali a nebylo tak úplně vidět. Těžko se vysvětluje daňovým poplatníkům, že zrušili zrušení superhrubé mzdy, už ta samotná věta je natolik nepřehledná, slova těžko vysvětlit, nicméně pohádka o tom, jak hnutí ANO nezvyšuje daně, je definitivně za námi a hnutí ANO daně jednoznačně zvyšuje.

Současně tím hlasováním jste porušili programové prohlášení vlády. Máte na to plné právo, jsou to vaše věty, vaše závazky. Připomínám jenom dva, že veškeré navržené změny v daňové oblasti budou daňově neutrální, to znamená, v tom případě, kdybychom si udělali plus a minus, u sněmovního tisku 509 by měla vyjít velká kladná nula. A současně jste se zavázali, že veškeré změny daní budou přijaty s dostatečným časovým předstihem. Dneska máme 6. listopadu a to určitě, vzhledem k tomu, že ten návrh ještě zamíří do horní komory, nevytváří dostatečný předstih pro daňové poplatníky.

Když to shrnu a zopakuji, co dneska někdo říkal - to, že jsme v takové situaci 6. listopadu, dokumentuje neschopnost vládní většiny vládnout a efektivně řídit schůze Poslanecké sněmovny. Rozhodli jste se, že si jako rukojmí zvýšení daní vezmete mladé rodiny. Díky vám v tomto týdnu máme čtyři mimořádné schůze, protože jste upřednostnili zvýšení daní před zvýšením rodičovského příspěvku, na kterém, mimochodem, panuje politická shoda. Ano, nepanuje shoda na konkrétních parametrech, o tom budeme mluvit v pátek na té mimořádné schůzi, ale ten základní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc podporují všechny poslanecké kluby.

To znamená, veškeré návrhy pana předsedy Chvojky a podobné já považuji za pokrytecké. Na této schůzi jsme opakovaně nabízeli a nakonec i prohlasovali, aby rodičovský příspěvek byl první v bloku třetích čtení. My nemáme většinu. Vy máte většinu. A my máme za sebou čtyři nebo na začátku schůze jsme měli čtyři hlasovací dny, v prvních dvou dnech v Poslanecké sněmovně, kde jsme mohli jako první bod projednat rodičovský příspěvek. Středa, pátek, středa, pátek. Nebudu počítat výborový týden, to byly mimořádné věci, dneska je pátý hlasovací den. Pětkrát jste nevyužili možnost. Pokud by vám tak záleželo na zvýšení rodičovského příspěvku, tak už byl deset dnů v senátu. Ale když jste politicky vážili, co je pro vás cennější, tak si to aspoň přiznejte - pro vás je cennější zvýšení daní, než zvýšení rodičovského příspěvku. Já to respektuji, ale netvrďte opak. To možná tvrdíte, ale reálně jste udělali všechno proto, aby zatím rodičovský příspěvek schválen nebyl.

Když to shrnu, tak díky tomu, že vlastně neprošly rozumné pozměňovací návrhy, nemohli bychom podpořit v závěrečném hlasování tento návrh zákona. My jsme se ale rozhodli, že se závěrečného hlasování nezúčastníme. Považujeme postup dnešní schůze a hlasování minulý pátek za nezákonné, poctivě jsme se účastnili jednání a rozpravy k pozměňovacímu návrhu nebo hlasování k pozměňovacímu návrhu, ale nebudeme svou přítomností legitimizovat vaše nezákonné jednání, opakované nezákonné jednání, jak konstatovat Ústavní soud.

Takže ke zvýšení daní dojde v rozporu se zákonem, právě proto, že nejste schopni včas předkládat návrhy zákonů a právě proto, že nejste schopni ani ochotni vést politickou debatu. Mně se docela líbilo dnešní vystoupení pana ministra kultury, přestože jsem s jeho obsahem nesouhlasil a nedělám to často, občas ano, tak jak nás vyzýval, abychom nedělali ty obstrukce, my jsme žádné obstrukce nedělali, každý, kdo chce, ať se podívá do stenozáznamu vystoupení členů klubu Občanských demokratů, tak jsem si vzpomněl na ten rok 2011, kdy tady defilovali poslanci, zejména České strany sociálně demokratické. Dokonce v rozpravě k ekonomickým zákonům tady byl citován libanonský básník a naše vědomosti byly obohaceny o libanonskou poezii, v té době Lubomír Zaorálek, jeden z lídrů opozice neprotestoval a nepovažoval to za snížení vážnosti Poslanecké sněmovny.

Občanští demokraté nebudou hlasovat pro zvýšení daní a nebudou se účastnit závěrečného hlasování, protože postup, který zvolila vládní většina, to znamená, komunisté, socialisté a poslanci hnutí ANO, je jednoznačně protizákonný. (Potlesk zprava.)

