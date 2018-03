Stanjura (ODS): Místo jízdného „zdarma“ by vláda měla stavět dálnice

„Motivace premiéra v demisi je podle mého názoru jediná – chce si štědrým rozdáváním státních peněz koupit voliče, jiný smysl v tom nevidím. Vláda bez důvěry se evidentně inspirovala na Slovensku, kde ale toto opatření nepřineslo avizované pozitivní dopady, protože lidé nechtějí jezdit přeplněnými vlaky, a tak se vrací k dopravě vlastním autem. Návrh daňové poplatníky vyjde na 6 miliard korun a povede k nevratnému prodražení veřejné dopravy. Zodpovědný ministr dopravy by finanční prostředky využil k dostavbě dálnic a železnic, které by umožnily napojení do celoevropské sítě a zkvalitnily dopravu v České republice. Dan Ťok a s ním i celá vláda bez důvěry se ale bohužel rozhodli k populistickému ‚nakupování‘ voličů za peníze daňových poplatníků,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV