Stanjura (ODS): Na zrušení daně by neměl prodělat nikdo

Děkuji za slovo, hezké dopoledne.

Máme debatovat o zrušení daně z nabytí nemovitosti, k naší radosti, poté, co jsme pětkrát neuspěli, to vypadá, že dneska bychom uspět se svým návrhem mohli a ta debata se vrhla v to, jak bolševici skvěle stavěli byty, jaká jsme měli krásná sídliště. Já myslím, že mnohá města vydávají pamětní publikace a srovnávají a jsou tam fotky, jak ta města vypadala v roce 1989, 1988, 1987 a jak vypadají dneska a to stačí. Tak doporučuji soudruhům, aby to koupili, nebo případně poprosím starosty, je jich tady dost, nebo místostarosty, aby přivezli ty publikace, soudruhu Luzarovi je předali, aby viděl, jak se změnil bytový fond, aby věděl, jak vypadají domy dnes a jak vypadaly tehdy. Ale nebavme se o tom, jestli některé město privatizuje nebo neprivatizuje, staví nebo nestaví, to je suverénní rozhodnutí každého zastupitelstva, nechme to na nich, neraďme jim tady z Poslanecké sněmovny, oni si s tím poradí lépe. A možná, když to budou dělat špatně, komunisté ty komunální volby v tom městě vyhrají. To samozřejmě nemohu vyloučit, i když to pokládám za velmi málo pravděpodobné.

K tomuhle návrhu - my to podporujeme. Jediné, v čem je problém, pokud máte nějaký zákon, tak byste měli hledat, kdo na tom zákonu vydělá, kdo je vítěz a kdo prohraje. Říkali to někteří z předřečníků, pokud ten zákon bude přijat ve vládní verzi bez některých pozměňovacích návrhů, tak prohrají ti, kteří do dnešního dne nemuseli platit daň z nabytí prvního bydlení, ale současně si mohli odpočítávat úroky z hypoték od svého daňového základu. A pro ty se ta situace výrazně zhorší, a to je chyba. Mnohé pozměňovací návrhy tuto chybu odstraňují a my jako občanští demokraté tyto pozměňovací návrhy podpoříme, protože by tím, že se zruší daň, neměl prodělat nikdo, ani ti, kteří tu daň doposud neplatili, protože proč bychom jim brali tu výhodu, kterou doposud měli. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Děkuji, pane předsedo.

