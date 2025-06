Stanjura (ODS): Nebudu rezignovat, zákon jsem neporušil

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

v mnoha dnešních vystoupeních od deváté hodiny jsme byli svědky šíření nenávisti, lží, fantasmagorických konstrukcí, spojování nespojitelného a podobně. Napadá mě staré české přísloví: podle sebe soudím tebe.

Zazněly tady dotazy z úst paní poslankyně Schillerové v úterý, dneska je zopakovala. Není žádný problém, abych na ně faktograficky odpověděl. Pak si k tomu neodpustím malý komentář.

Za nakládání s darovanými bitcoiny bylo vždy zodpovědné Ministerstvo spravedlnosti, což vyplývá přímo ze zákona o majetku státu, a to § 6. Žádná jiná instituce, ani Ministerstvo financí, ani Úřad pro zastupování věcech majetkových neměla kompetence zasahovat Ministerstvu spravedlnosti do procesu nakládání s bitcoiny, ani do přípravy darovací smlouvy mezi Ministerstvem spravedlnosti a dárcem. Účastníkem darovací smlouvy i nabývající státní institucí bylo výhradně Ministerstvo spravedlnosti, které bitcoiny nabylo do své příslušnosti hospodařit. Před uzavřením darovací smlouvy mělo Ministerstvo spravedlnosti důkladně prověřit jak předmět daru, tak i dárce.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových standardně od roku 2021 prodává virtuální měnu nabitou nezávisle na jeho vůli, tedy propadlou státu v trestních řízeních na základě rozsudku soudu. Z tohoto důvodu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zřízenou hardwarovou peněženku a přibližně 150 virtuálních peněženek na různé virtuální měny. Virtuální peněženky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových standardně poskytuje pro Policii České republiky, NCOZ, Národní protidrogovou centrálu, ale i pro Generální ředitelství cel v rámci výkonu jejich agend v oblasti zajišťování majetku. Virtuální měny zůstávají na těchto peněženkách do rozhodnutí soudů. V případě propadnutí státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodává ve výběrových řízeních z aukcí. Tento úřad přes aukční systém dosud úspěšně realizoval 47 aukcí virtuálních měn. Historie těchto aukcí je veřejně dostupná na portálu www.NabidkaMajetkuStatu.gov.cz. (Správně: https://nabidkamajetku.gov.cz)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministerstvo spravedlnosti virtuální peněženkou nedisponuje. Z toho důvodu zástupci Ministerstva spravedlnosti požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnost výpůjčky virtuální peněženky. Proto byl mezi Ministerstvem spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřen zápis o výpůjčce virtuální peněženky, která byla vygenerována pro potřeby Ministerstva spravedlnosti.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových není a nebyl příslušný hospodařit s darovanými bitcoiny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vždy nabytí bitcoinů do příslušnosti hospodaření ÚZSVM odmítal. S dárcem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nikdy nejednal. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuzavíral s dárcem darovací smlouvu, jenom sdělil Ministerstvu spravedlnosti, že mu nepřísluší ze zákona právní posouzení darovací smlouvy.

Nikdo z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se neúčastnil otevírání nosičů s virtuálními peněženkami dárce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nikdy nedoporučil žádného soudního znalce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bitcoiny darované Ministerstvem spravedlnosti neprodával. Prodej bitcoinů připravovalo a realizovalo Ministerstvo spravedlnosti. Kupní smlouvy s vítězi výběrových řízení uzavíralo Ministerstvo spravedlnosti, a ne ÚZSVM.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3960 lidí

Nakládání s bitcoiny bylo a je v kompetenci a odpovědnosti Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo financí ani ÚZSVM do tohoto procesu nezasahovalo ani ze zákona, a to je důležité, ani ze zákona zasahovat nemohlo!

Výběrová řízení s elektronickou aukcí připravovalo a provádělo Ministerstvo spravedlnosti samo na státním aukčním portálu - je to stejná adresa, kterou jsem říkal před chvílí - www.nabidkamajetku.gov.cz. Tento portál byl spuštěn v roce 2018 a v té době i tehdejší ministryně financí jeho spuštění aktivně prezentovala. Svůj nepotřebný majetek na tomto státním portálu prodává více než 200 státních institucí a 75 z nich přímo vyhlásilo elektronickou aukci. Na portálu proběhlo více než 39 000 aukcí.

Není pravdivé tvrzení, že by Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových garantoval správnost postupu jiných státních institucí. Tuto kompetenci ÚZSM nikdy neměl a nemá a nemá ji ani Ministerstvo financí. Naopak v § 27a zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM, je výslovně uvedeno, že ÚZSVM neodpovídá za právní jednání jiných státních institucí. Z toho jasně vyplývá, že odpovědnost za prodej bitcoinů byla vždy a pouze na Ministerstvu spravedlnosti, které připravovalo a stanovovalo podmínky pro jednotlivá výběrová řízení z aukcí.

Zákon č. 219/2000 Sb. v § 6 jasně stanoví, že jednotlivé organizační složky státu naplňují právní osobnost a svéprávnost státu v právních vztazích, kterých se i týkají, jednají samostatně a vzájemně nezávisle. Z toho vyplývá, že ani Ministerstvo financí, ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemůže bez zákonného oprávnění vstupovat do právních vztahů jiných státních institucí. V případě virtuálních měn je tak kompetence a odpovědnost dána výhradně Ministerstvu spravedlnosti.

A teď tady mám přesnou citaci z úterka paní poslankyně Schillerové, na kterou pak budu odpovídat a reagovat:

"Prodej majetku pocházejícího z trestné činnosti probíhal prostřednictvím aukčního systému ÚZSVM podle § 27 zákona o tomto úřadu, a to s použitím elektronické peněženky rezortu financí, což znamená, že faktickým prodávajícím byl právě Stanjurův rezort, který tím zodpovídá za platební, evidenční i právní aspekty prodeje. To znamená, že v případě praní špinavých peněz je to právě Stanjurův úřad," - všimněte si, už to není Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale je to můj úřad - "který může například být v podezření z nedbalostního napomáhání.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových není pasivní platforma typu Aukro, jak naznačuje Stanjura," - nikde jsem to nenaznačil - "je to státní úřad, který garantuje legálnost a čistotu prodeje. A pokud nyní Stanjura tvrdí, že za nic nemůže, protože jen poskytl web a peněženku" - ani já jsem to neposkytl, protože nemám ani web ani peněženku - "je to alibismus a porušení povinnosti státní správy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odpovídá za to, že prodávaný majetek není právně vadný nebo podvodného původu. A Ministerstvo financí jako jeho zřizovatel nese odpovědnost za to, že úřad jedná v souladu se zákonem."

Tak a teď reakce na ta tvrzení. § 27, na který se odkazuje paní poslankyně Schillerová, stanoví, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může zdarma využívat údaje z katastru nemovitostí. Paní poslankyně má zejména na mysli § 27a, ten však jednoznačně v odst. 3 stanoví, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neodpovídá za právní jednání státních institucí. Tedy tvrzení bývalé ministryně financí je v rozporu se zákonem o ÚZSVM.

Dále zákon 219/2000 Sb. v § 6 jasně stanoví, že jednotlivé organizační složky státu naplňují právní osobnost a svéprávnost státu v právních vztazích, které se jich týkají samostatně a vzájemně nezávisle. Z toho vyplývá, že ani Ministerstvo financí, ani ÚZSVM nemůže bez zákonného opatření vstupovat do právních vztahů jiných institucí.

Tak teď si to shrňme. Nevím, jestli je to hrubá neznalost, nebo úmysl. Zákon jasně stanoví, že ani MF, ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemůže vstupovat do jiných právních vztahů, které uzavírají jiné organizační složky státu, a nemůže garantovat jejich správnost. Naopak zákon přesně stanoví povinnost těchto organizačních složek toto činit.

Já jsem vyzýván k tomu, abych rezignoval, že jsem postupoval v souladu se zákonem. Protože kdybych udělal to, co tady od rána říkají opoziční poslanci, tak bych bezesporu porušil zákon.

Druhá instituce, o které slyším, že to měla prověřit a že jsem to měl zařídit, je Finančně analytický úřad. Poprosil bych všechny, kteří o tom mluví, ať na mikrofon řeknou, jaké má ministr financí zákonné zmocnění vstupovat do jednání tohoto úřadu. Žádné! Vy mě vyzýváte opět k tomu - a mám za to rezignovat - že jsem nevstupoval do jednání FAÚ, nedával jsem jim úkoly a nezkontroloval jsem úkoly, které jsem zadal.

Možná se to dřív dělo. Je to tak, protože je to kritizováno - my to známe, my jsme tam byli, já jsem byl ministr financí, já jsem byla ministryně financí, my to všechno známe. Zákon je úplně jasný. Ani jednou jsem to neudělal a neudělám. A mám rezignovat proto, že jsem nezadal úkol FAÚ. A nezkontroloval jeho splnění. Jinými slovy mám rezignovat proto, že dodržuju zákon. (Potlesk poslanců koalice.)

FAÚ nemůže ze zákona informovat ani Ministerstvo financí, ani ministra financí. Nemůže. A nesmí! Pokud FAÚ podá trestní oznámení, nemůže a nesmí informovat Ministerstvo financí a ministra financí! Ale já jsem to měl zařídit. Měl jsem zařídit, aby FAÚ dal trestní oznámení, měl jsem zařídit, aby FAÚ něco prověřil dopředu. Na základě jakého zmocnění v zákoně by měl ten FAÚ postupovat? Tak to řekněte. Najděte to v tom zákoně! Nic z toho není pravda! (Ťuká do řečnického pultu.) Jestli to někdo dělal dříve, tak je to možné, ale bylo to nezákonné v té době.

Takhle se FAÚ neřídí. Takhle se možná řídí holubník nebo holding, ale FAÚ určitě ne, na to jsou zákonná pravidla. Takže zase ty představy - možná to někteří máte v hlavě, že FAÚ je takový centrální mozek lidstva, který on-line sleduje všechny platební příkazy a pohyby v České republice, v Evropě, na světě a v celému vesmíru. Neodpovídá to realitě.

Přečtěte si ten AML zákon! Máme ze zákona povinné instituce, které když podle zákonem definovaných znaků mají podezření na podezřelý obchod, tak podle zákona, ne FAÚ, že by to vyhledával, pošlou toto své podezření na FAÚ, FAÚ může na tři dny zmrazit tento majetek a do tří dnů ho buď uvolní, nebo předá orgánům činným v trestním řízení. A FAÚ nesmí a nemůže podle zákona informovat ani Ministerstvo financí, ani ministra financí.

Vy, kteří říkáte, že jsem to měl vědět a měl jsem to zařídit, tak mě aktivně nabádáte k porušení zákona. A to teda ne, to jste na špatné adrese. Možná vycházíte z jiné praxe.

Teďka, jak jsem říkal, že někteří spojují nespojitelné, tak to jsou Piráti. Pozměňovací návrh k jednotnému měsíčnímu hlášení. Popišme to celé. Když připravujete ve vládní koalici něco tak velkého jako konsolidační balíček, tak vás čekají týdny a měsíce politického vyjednávání a přijímáte politické kompromisy. Je pravda, že jednou z nepřekročitelných podmínek Pirátské strany pro to, abychom schválili na vládě a pak ve Sněmovně a v Senátu konsolidační balíček, bylo zdanění peněz, ne zisku, jak tady někdo řekl, při prodeji firmy nad 40 milionů korun. Tehdy opozice to kritizovala, já jsem tu kritiku chápal, ale jako loajální člen vládní koalice jsem hájil vládní kompromis. V okamžiku, kdy Piráti dobrovolně odešli z vlády, už jsem nemusel loajálně hájit dohodu vlády, protože Piráti odešli.

To je ustanovení, které se netýká žádných teoretických bitcoinových miliardářů. Toto spojení je podlé, nepravdivé. Týká se stovek malých a středních firem. Tito lidé desítky let budovali firmy, dneska je to i generační záležitost, chtějí prodat tu firmu a my máme v platném zákoně od 1. ledna 2025, že při tom prodeji, pokud inkasují více než 40 milionů korun, je tam časový test, já vím, a když říkám, že dlouhodobě budovali, takže mají časový test bezesporu splněný, zaplatí daň. Buď jako fyzická osoba 23 procent, to znamená, z každého milionu nad 40 milionů zaplatí 230 000.

Týdny a měsíce vedeme ve veřejném prostoru debatu o podpoře startupů. Bylo by skvělé, kdybychom měli desítky, možná stovky těch šťastných příběhů startupů, kdy na začátku parta mladých lidí založí startup, pak tvrdě pracuje, uspěje díky svému umu, nápadu, kreativitě a prodá za 10 let nebo za osm let nebo za šest let, ale spíš za těch osm nebo 10 tuto firmu za miliardu. Co navrhují Piráti? 230 milionů odevzdáte státu, startupisté! To je podpora startupu, co? Já když jsem navrhl, abychom to odstranili jako jeden z dobrých nástrojů pro podporu startupů, tak jsem kritizován za absurdní spojení, že je to podpora bitcoinových miliardářů. Nejsem právník, nechci jako mnozí tady být současně v roli vyšetřovatele, žalobce i soudce. Mnozí mají hotovo, oni to už vyšetřili, už někoho obžalovali, už ho odsoudili a je všechno jasné.

Ale představa, že ti, kteří mají peníze z kriminálního jednání, platí daně z těchto ukradených peněz a současně tím vyčistí či zlegalizují ten zisk z trestné činnosti po zdanění, to je úplná, jak bych to řekl, úplný nesmysl. Děkuji za pomoc - přece jenom jednáme na půdě Poslanecké sněmovny. Napadá mě přiléhavější srovnání, ale z mnoha dobrých důvodů ho nepoužiji.

Druhý dobrý pozměňovací návrh, který se týká podpory startupů, jsem podal s kolegou Markem Ženíškem. Možná jste si toho všimli. Pokud startup ročně investuje do vědy, výzkumu, inovací až 50 milionů korun, je tam ten strop, může si od základu daně odečíst 150 procent této investované částky. Jinými slovy, když to bude 10 milionů, odečte 15, když to bude 20, odečte 30. Pak je limit, když to bude 50, tak 75. Kdyby to bylo víc, tak je tam 100 procent, už není 150 procent.

Tyto dva pozměňovací návrhy jsou jasnou podporou startupové komunity. A mimochodem je to mnohem výhodnější, jednodušší než složité ESOPy z ESOPy (?). (nesrozumitelné) na začátku, kdyby prošel některý z pozměňovacích návrhů, tak vám každý řekne, že potřebujete poradenskou firmu a odhadované náklady na jedno takové posouzení jsou 400 000.

Tak si vezměte, že z té miliardy, pokud projde pozměňovací návrh - a já věřím, že projde, ušetří startup 230 milionů, když bude úspěšný. To platí u toho, když nebude úspěšný, nebude platit žádné daně, to se prostě stává. Když bude investovat po dobu těch osmi let nemalé prostředky do výzkumu a inovací, což startupy dělají z podstaty svého označení, tak ušetří 150 procent, 150 procent toho, co investovali.

A nejedná se o nějaké bitcoinové miliardáře, jedná se o desítky, možná stovky malých a středních firem. Nešpiňte je, nezáviďte jim ty peníze, pokud tu firmu prodají! Je to tak.

Piráti mají starost o fiskální dopad. To se ještě ani jednou neaplikovalo, tak si můžeme spekulovat, kdyby to platilo, kolik bude fiskální dopad. Ty nejvíce optimistické odhady říkají jedna miliarda korun. Mají starost. Já bych tomu i rozuměl, kdyby současně nenačetli pozměňovací návrh, který má fiskální dopad 20 miliard korun ročně. Ale protože je to pirátský návrh, tak je to dobře, na starost o příjmy státního rozpočtu zapomeňme ale v případě, že chceme se vrátit do legislativy k 31. 12. 2024 a nedanit prodeje firmy, pokud je prodáte nad 40 milionů korun, tak najednou mají starost o příjmy státního rozpočtu.

Já to těm firmám nezávidím, to jsou lidé, kteří zaměstnávali jiné, kteří roky budovali firmy, kteří platili daně, jinak to neprodají za dobrou cenu, a já myslím, že správné, aby z prodeje těchto firem neplatily už žádné daně.

Takže nelžete, že se jedná o podporu nějakých, Jakub Michálek říká několika miliardářů v bitcoinu. Já žádného takového miliardáře neznám, vy možná ano, já ne. Určitě taky (nesrozumitelné) směřované a není to tak jednoduché, i kdyby někdo měl miliardové bitcoiny, aby si je zdanil.

Tak jak jsem říkal, pokud naznačujete, že ty peníze jsou z trestné činnosti, máte podezření, podejte orgány činné v trestním řízení budou platit. Ale představa, že zločinec podá daňové přiznání, aby zaplatil daně z toho, co nakradl, že ten zbytek mu zůstane, je fakt z říše snů. To nemá žádnou realitu.

Mimochodem, když už máme na starosti ty veřejné rozpočty a příjmy státního rozpočtu, tak Andrej Babiš říká, jestli se dneska ozve Čapí hnízdo. Já budu mluvit o reklamě na Čapí hnízdo a úplně pominu nějaké trestní stíhání a soudní řízení. Co je ale jasné, Finanční správa ve 14 případech u pěti firem doměřila daň za neoprávněné uplatnění nákladů za reklamu na Čapím hnízdě. Jinými slovy, měly zaplatit daně a nezaplatily. Holding a jeho firmy podaly 14 žalob, nechtěly platit. Tři nebo čtyři žaloby, všechny, které se doposud projednávaly, soud zamítl. Zamítl a říkal: Musíte ty daně zaplatit. Ostatní žaloby stáhly. Když už máme takový zájem o příjmy státního rozpočtu, tak ti, kteří měli platit daně, neplatili, a když byly doměřeny, a to je v pořádku, mají opravný prostředek, bránili se a neuspěli.

Mimochodem včera, mluvila o tom paní předsedkyně Pekarová Adamová, jsme podepsali kontrakt ne my, ale firma EDU II s korejským dodavatelem.

Měsíc jsme byli vyzýváni tady opozicí, že jsme úplní pitomci, že v okamžiku, kdy ÚHOS rozhodl, jsme to někde měli ve sklepě nebo na chodbě podepsat, abychom nedali právo neúspěšnému uchazeči bránit se u soudu. To je doporučení těch, kteří takzvaně tady dneska mluví o právním státu! Opravdu má stát podepisovat kontrakt za stovky miliard tak rychle, aby si neúspěšný uchazeč nemohl využít našeho právního prostředí a bránit se u soudu? To je doporučení hnutí ANO. Nebudu vzpomínat, není tady zrovna, nevyčítám mu to, určitě nás poslouchá, jak urputně hájil Karel Havlíček účast Rosatomu v tomto tendru. Nebo nebudu, budu to připomínat, protože to byl dlouhý boj! A až když naše tajné služby a policie odhalily teroristický útok ruské bezpečnostní služby ve Vrběticích, až tehdy uznal, že už nadále není schopen veřejně bránit účast Rosatomu v tomto tendru. Co bychom tam s ním asi dělali, kdyby tam ten Rosatom zůstal? Mimochodem, bylo to už po okupaci Krymu. Bylo to už po okupaci Krymu, takže bylo jednoznačné, jak ta firma je nezávislá na Putinově režimu. Pohádky, pohádky, pohádky. Ty by se ale neměly používat v rámci politické diskuse.

Takže my jsme demokratická země, máme obranné mechanismy či opravné prostředky pro ty, kteří se domnívají, že něco neproběhlo korektně podle zákona. Neúspěšný uchazeč je všechny využil a zatím neuspěl. A já jsem si jist, že neuspěje, protože jsme si jistí, že jsme postupovali korektně. Já nemůžu mluvit o podrobnostech, ale ta nabídka byla mizerná, neúspěšného uchazeče. Mizerná pro naše všechny občany, všechny domácnosti, všechny firmy a všechny instituce. Takovou nabídku bychom nikdy nepřijali a nepodepsali, protože bychom budoucí generace domácností, firem a institucí zatížili vysokými poplatky. Žádná blamáž, žádná ostuda. Demokraticky stát, v kterém se i neúspěšný uchazeč může bránit, a dokonce i soudní cestou. No, to je katastrofa, co? Skandál! Skandál by to byl na východ od nás, tam, kde demokratické principy nefungují.

Když jsem říkal, že v těch ranních vystoupeních jsme slyšeli mnoho lží, tak samozřejmě nemůžu vynechat bývalého premiéra. Dneska tady řekl spoustu nových lží nebo opakoval své staré lži, ale jestli někdo je šampion v počtu prohraných soudních sporů s pravomocným rozhodnutím omluvit se těm, které pomluvil a o kterých lhal, tak je to Andrej Babiš! Omlouval se z rozhodnutí soudu. Nikdy ne dobrovolně. Nikdy se neomlouval dobrovolně. Omlouval se svým politickým konkurentům, omlouval se novinářům, omlouval se občanům, kteří měli tu drzost, že nesouhlasili s jeho politikou, a v úterý se omluvil mé ženě. Vy jste mu tleskali, když ty lži tady pronášel. Byl jsem u toho a teď jste mu tleskali, když podle pravomocného rozsudku, podle nařízení soudu, přečetl to, co mu soud nařídil.

Já vám odcituju několik vět z pravomocného rozsudku, které podle mě mají obecnou platnost, protože ti, kteří tleskali v listopadu 2023 a tleskali i v úterý, tak jsou pokrytci. To se nedá obojí.

Malá odbočka. Jsme před volbami a ve všech stranách probíhají primárky. Známe to všichni. A pak ty regiony postaví nějakou kandidátní listinu. Mnozí jsou spokojeni a mnozí jsou nespokojeni. Někteří z nás, kteří tady jsme, nechceme kandidovat, těm je to jedno, ale některým z nás, kteří chceme kandidovat, tak jejich region jim nedal pozici, kterou si oni sami představovali. Ale je jenom jedno hnutí, kde ti neúspěšní, ve svých očích neúspěšní, spoléhají na to, že ten předseda je posune. Rozumíte? On je posune. Já jsem sice na tom špatně, nejsem spokojený, ale doufám, že Andrej Babiš to vyřeší a posune mě na místo, s kterým bych byl já spokojený.

Takže vidíme soutěž o to, kdo se nejvíce vlichotí Andrejovi Babišovi v té víře, že on to vyřeší a posune stávajícího poslance na to místo, které si podle svých představ zaslouží. Mně je to jedno. Čerpám z veřejných zdrojů, čerpám z vystoupení vás stávajících poslanců hnutí ANO. Ale když jsem před chvílí říkal, že bych uměl použít přiléhavější slovní spojení, tak i k tomu vlichotit se do přízně Andreje Babiše bych určitě našel přiléhavější slovní spojení. (Smích některých poslanců.) A teď budu citovat... A není to k smíchu. Odvolací soud píše ve zdůvodnění rozsudku, kterým přikázal Andreji Babišovi se omluvit do tří dnů od doručení tohoto rozsudku:

Nespatřuje žádný zvláštní přínos k seriózní politické diskusi, pokud je vedena ve vzájemném obviňování politiků, například z toho, kdo krade, tuneluje, kdo krade či tuneluje víc a kdo nejvíc. To vše namísto hledání a nabízení věcných řešení složitých problémů veřejného zájmu. Takové debaty, kdy věcná argumentace ad rem je nahrazena osobními útoky ad personam, totiž vedou, a teď prosím poslouchejme všichni, k celkové degradaci politiky, stupňování nenávisti a k rozvratu důvěry občanů v základy, na nichž demokratický právní stát stojí.

Další část z rozsudku vám přečtu: Lze tady shrnout, že předmětný výrok, za který se musel Andrej Babiš v úterý omluvit, je protiprávní, neboť jde pro jeho nepravdivý základ o zjevné překročení svobody projevu. Není podstatné, že výrok nebyl vulgární, neboť to by mohlo být podstatné, kdyby byl jinak v základu pravdivý, a naopak i pravdivý vulgární výrok není obecně akceptovatelný. Výrok byl způsobilý do osobnosti žalobkyně zasáhnout a také do ní nejvíce zasáhl, a to v osobní i profesní rovině, jak je shora uvedeno. O příčinné souvislosti mezi výrokem a zásahem zde také není pochyb. Zavinění alespoň z nedbalosti se presumuje, na straně žalovaného je i navíc zřejmé, že slovně útočil úmyslně, neboť skutečné poznatky o tom, z čeho osobu obviňoval, žádné neměl.

A pak poslední, to se mi opravdu líbí, a to je proti tomu potlesku těch, kteří tleskali v listopadu 2023. Také omluva je minimem mezilidské slušnosti vždy, pokud se někdo dopustí něčeho nesprávného či nemravného, čímž jinému uškodí. Tím spíše to platí v tomto případě, pokud jde o něco protiprávního.

A teď věta, která mě opravdu zaujala, a myslím, že o ní máme (nesrozumitelné) všichni. Žádná lež není dost malá na to, aby si nezasloužila omluvu. A to je ten člověk, mnohokrát soudem uznaný lhář, který nás bude z lhaní obviňovat. Mistr světa v počtu prohraných soudních sporů! A řekněme si otevřeně, mnozí z těch, které Andrej Babiš uráží či pomlouvá, nemají sílu postavit se jeho obrovské ekonomické, mediální či politické moci. Jinak by ten seznam byl ještě mnohem delší. A vy mu vždycky tleskáte. A on se pak musí omlouvat. Ale vy vždycky tleskáte a pak tleskáte, když se omluví pod nařízením, pravomocným rozhodnutím státu!

Já už jsem dvakrát řekl, zopakuji to potřetí, mě opozice, ať už hnutí ANO, nebo Pirátská strana, vyzývá k tomu, abych rezignoval, protože jsem nekonal proti zákonným předpisům. Je to úplně stejně absurdní, kdyby mně Piráti vyčítali, že jsem nezabránil Ivanu Bartošovi vyhlásit a podepsat, jak posléze pravomocně rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nezákonné veřejné zakázky, protože nebyly transparentní. Jak můžete kolegovi ve vládě zakázat, aby něco dělal, když k tomu nemáte zákonné oprávnění? Možná se něco řídí jinak.

Chápu to v soukromé firmě, kdy má majitel vždycky pravdu, když řekne, že teď je 14.15, tak většina zaměstnanců si pomyslí svoje, řekne ano, pane majiteli, je 14.15.

Neměl jsem a nemám zákonné zmocnění zakazovat právní úkony, které jsou ve výhradní působnosti každého z ministerstev a ministrů. Citoval jsem tady přesně paragrafy ze zákona o majetku státu a zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Poslední dvě věty. Nebudu rezignovat proto, že jsem neporušil zákon. Nebudu akceptovat výzvy k nezákonnému jednání, abych úkoloval FAU či jiný úřad v rozporu se zákonem, to skutečně ne.

Děkuji.