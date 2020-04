Stanjura (ODS): Nemáme křišťálovou kouli, co měla paní ministryně, když řekla, tak ne 200, ale 300

reklama

Mnohé řekli mí předřečníci, já to nebudu úplně opakovat. Hlavní důvod, proč ten návrh zákona nemůžeme podpořit a také se zdržíme, že nemáme tu křišťálovou kouli, kterou podle mne měla pan ministryně, tak se na ni podívala a říká: Tak ne 200, ale 300. Není důležité to číslo v této chvíli, ale že vlastně vůbec nevíme, jak to číslo vzniklo. Mohli jsme klidně počkat na data za duben, květen, červen. Na začátku července bychom mohli mít výsledky rozpočtu za první pololetí. Mohli bychom mít už výsledky výdajů těch mimořádných pomocí např. živnostníkům, protože doufám, že do té doby už bude vše otevřeno a tím pádem kompenzační bonus skončí. A mohli bychom racionálně debatovat o tom, kolik to číslo vlastně bude, z jakých důvodů, co jsme způsobili my, jako Parlament České republiky svým rozhodnutím, kde jsme vládě vyhověli v návrhu, kde ne. Tomu rozumím a na takovou debatu se těším, že ona přijde. A musí přijít. Že musí předcházet debatě o rozpočtu na příští rok. Dneska je to úplně zbytečný návrh zákona!

Já vůbec nerozumím, proč ho tady po třech týdnech projednáváme. To je ten hlavní důvod. Že nejsme schopni kompetentně posoudit, zda to číslo je dobře, nebo špatně. To znamená, říkám zcela otevřeně: Máme velké pochybnosti, ale nemáme dostatek dat a údajů k tomu, abychom řekli: Paní ministryně má pravdu, nebo paní ministryně se mýlí. Proč ho vlastně projednáváme? Jestli paní ministryně přijde na mikrofon teď a řekne: Je to poslední novela státního rozpočtu v tomto roce, tak bych tomu rozuměl. Ale podle mne nemůže přijít, protože by slibovala něco, co se slíbit nedá. Tak, paní ministryně, proč po třech týdnech? To tady budeme kdy? Ve variabilním týdnu znova projednávat novelu? Nebo na příští schůzi? A na přespříští schůzi? Bude to standardní bod? Pak navrhuji, ať dáme do jednacího řádu: Na každé schůzi bod číslo 1 je Změna státního rozpočtu - ať se nemusíme dohadovat, kdy tím začneme a jak budeme pokračovat To je to, co tomu návrhu vyčítám, že o tom se skutečně nedá vést normální debata, když debatujeme o státním rozpočtu, kapitolu po kapitole, my říkáme, my to vidíme jinak, tady by se peníze daly ušetřit, tady by se mohly investovat jinam. To dneska nejsme schopni udělat. Takže proč vlastně ten rozpočet máme? Abychom si udělali další čárku, že máme 30 zákonů v legislativní nouzi? Já jsem ten důvod nepochopil.

Myslím si, že kdybychom tu novelu nepřijali, tak to nezastaví žádný z podpůrných programů, které jsme schválili. Nezastaví. Nebo vy víte, jaké budou daňové příjmy za květen? My to fakt nevíme. Poslední čísla, která jsme měli jako členové rozpočtového výboru, byla k 10. dubnu. (nesrozumitelné) je to dekádní, myslím, že to je rozumné, nepotřebujeme to každý den. Ale podle našich odhadů a podle našich ekonomických expertů ten dopad nepřijde hned v dubnu. Bude i v dalších měsících. Právě proto, že ty zavřené provozovny nebudou produkovat žádné příjmy. Takže těžko o tom vést vážnou debatu. Tak paní ministryně jako jednoduchý důvod - proč to vlastně projednáváme? Kromě toho, že chcete mít asi zářez na pažbě, že jste protlačila Poslaneckou sněmovnou další návrh zákona. Já tomu vůbec nerozumím! Skutečně se nedá vést normální politická debata, jako se vede u rozpočtu. Tam se buď shodneme, nebo neshodneme. Tam máme politické priority. Ale kromě toho, že si fakt myslím, že to je takhle z té křišťálové koule, protože nevím, jaká nová data přišla za ty tři nebo čtyři týdny, myslím, že 24. března jsme to projednávali, ten návrh státního rozpočtu ne? Dvacátého čtvrtého. Nic se podle mne nestalo, nejsme o nic chytřejší, co se týče vývoje daňových příjmů a ostatních příjmů státního rozpočtu.

Ale co mne děsilo nejvíc, co jsem opakovaně slyšel od paní ministryně, že vlastně nenajde jednu korunu zbytečných výdajů. Paní ministryně, já jsem říkal, že to nebude hledat, že není důvod. A pak argumentuje zcela falešně a zcela nefér. A ptá se, to ty řečnické otázky: Copak někdo z vás chce snížit důchody? Tak já vám odpovím: Ne, paní ministryně! To nemusíte používat tento argument! Vůbec, vyřízeno, nikdo to nenavrhuje! Nemusíte proti tomu bojovat! Copak někdo z vás chce snížit investice státu? Ne, paní ministryně, vyřízeno! Nemusíte za to bojovat, na tom je shoda v Poslanecké sněmovně. Copak někdo z vás nepodporuje ta opatření, pro která jste dneska, včera, předevčírem hlasovali? Ne, paní ministryně! Tak s kým vlastně bojujete, o co bojujete a proč to tady máme?

Vy po nás chcete, abychom to odhlasovali, (nesrozumitelné) dobře, mám 300 mld. schodek. Nevíme proč, nevíme, kdy příště a kde se to vlastně zastaví. Já nebudu navrhovat (nesrozumitelné) rozpočtu jako zrušme slevy na jízdném. Není třeba. Ony se nebudou čerpat - nikdo nikam nejezdí. To je vyřešeno. O tom se taky nebudeme přít. To je prostě vyřešeno. Myslím, že propad jízdného u všech typů veřejné dopravy je evidentní. Takže o tom se nebavme. Bavme se o ostatních věcech. Bavme se o té byrokracii! Budeme mít za chvilku bod, kdy se budeme ptát tady pana ministra Havlíčka na jeho slavné programy COVID I a COVID II a já bych že bychom to měli zarámovat jako exemplární případ české byrokracie! Jak se to dělat nemá. Ale my pořád vymýšlíme nová razítka. Jedno razítko jste nenavrhla zrušit za tu dobu vy nebo vaši kolegové ve vládě! Jediný formulář jste nenavrhla zrušit z těch, které platily před začátkem krize, abychom si rozuměli. Nic z toho nepřišlo! To není normální. To fakt není normální.

A neříkejte nám své argumenty: Já tady nechci škrtat 150 miliard. To nikdo po vás nechce! Taková oblíbená politická pirueta - oponent to neřekl, ale já o to silněji budu říkat, že jsem proti tomu. Tak pokud máte oprávněné obavy z toho, co opozice podpoří, tak řekněte, co si myslíte, že opozice nepodpoří. To máme asi 30. zákon v legislativní nouzi. Ano, některé jsme nepodpořili, ty úplně nejhorší. Některé nakonec nedopadly, což je dobře, ale naprostou většinu těch zákonů opozice podpořila jako celek. Přesto, že neprošly její pozměňující návrhy, které podle přesvědčení opozice vylepšilo by ty návrhy. A nebyli jsme tak pyšní jako vy, přestože to nebylo po našem, tak jsme podpořili. Často jsme řekli: Radši 500, i když pro nás 700 nebo 900 je lepší, když si vzpomenu na návrh např. SPD u toho kompenzačního bonusu. Přesto jsme podpořili těch 500. Tak jako jednoduché.

Ten návrh zákona je úplně k ničemu. Pokud chcete, tak si ho schvalte a pak se těším na příští úvodní slovo. Na to, co budete říkat vy, kteří dneska budete pro. My se prostě zdržíme, protože to nemá žádný smysl dneska měnit zákon o státním rozpočtu.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



