Stanjura (ODS): Neregulujme. Ten člověk to bude dělat buď dobře, nebo špatně i bez regulací

Kdyby byla pravda to, co říkal pan zpravodaj, že ten zákon nic nenařizuje, nic nereguluje, tak by byl zaprvé zbytečný, ale i kdyby nebyl zbytečný, tak bychom nevedli ideové spory. Tak se podívejte například na velké zpřísnění kvalifikačních předpokladů. Vysokoškolák, programátor, IT odborník nemůže působit v této oblasti, pokud nemá praxi v této oblasti. To nemá žádnou logiku. Nemá to žádnou logiku. Můžeme si vymýšlet 180 předpisů, jaké vzdělání, jakou školu, kolik tam... Ten člověk to bude dělat buď dobře, nebo špatně. Ten papír, který získá ve škole, vám nezaručuje, že to bude dělat dobře. Podvést klienta může vysokoškolák, středoškolák, nebo člověk se základním vzděláním. Je to o integritě osobních vlastností těch, kteří ty obchody zprostředkovávají a nabízejí své služby. Takže je to regulace.

My víme přesně, který typ vysokoškolského vzdělání automaticky generuje to, že ti absolventi těchto škol budou bez dalších zkoušek moci vykonávat funkci realitního makléře, a kteří ne? Tak mi to vysvětlete, proč jsou například vyseparovány některé typy vysokoškolského vzdělání, například technického směru, nebo přírodovědného směru. Tak mi to vysvětlete, pane zpravodaji. Jakou to má logiku? To je přece regulace, že si nějaká skupinka sedla, nevím, jak byla velká, a řekla, ti ano, ti ne, ti mohou, ti nemohou, ti mohou mít tolik praxe, nebo tolik praxe. Ale vůbec nic to není o kvalitě toho, co ti lidé nabízejí, jak se chovají ke klientům, ať už na straně prodávajících, nebo kupujících.

Takže je to čistokrevná regulace. My jsme proto navrhli zamítnutí zákona. A byl bych rád, kdybychom se na tom shodli většinově, a Sněmovna ten zákon zamítla. Způsobí to méně škod - méně škod - než přijetí tohoto zákona.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): My jsme si k tomu řekli tolik, kolik jste nám dovolili si říct Stanjura (ODS): My jsme kritizovali úplně jiné věci, pane Hamáčku Ministr Hamáček: Pro nás je prioritou, aby mladé rodiny měly rodičovský příspěvek Stanjura (ODS): ČSSD? Mladým rodinám nejdříve peníze sebrat, pak jim část vrátit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.