Stanjura (ODS): Prosím, neříkejme - buď výdělek, nebo zdraví

reklama

Děkuji za slovo. Nejdřív krátká reakce na to, co zrovna zaznělo z řečniště. Já s tím v zásadě souhlasím, že ať nastavíme jakýkoli systém, tak vždycky se najde někdo, kdo to zneužívá. Škoda, že paní poslankyně Valachová stejný argument nepoužívala u krizového zákona, jak jsme jednali o těch pokutách, kdy mnozí z nás říkali, že drtivá většina společnosti to zdržuje, a nějaká menšina... A k tomu se navrhují drakonické sankce. Takže sociální demokracie popírá sama sebe. V jednom případě je pro to, abychom řešili to zneužívání, drakonické sankce, v druhém případě říká, že se nemáme zabývat možným zneužíváním.

Pojďme ale k tomu návrhu zákona. Tak za prvé, proč jsme se dneska vlastně sešli. Musíme to pojmenovat a musíme se k tomu vrátit. Sešli jsme se díky politické aroganci paní ministryně, kdy ten zákon mohl být schválen minulý týden. Mohl být schválen. Senátní verze byla komfortní, myslím si, že řešila ten problém, byla domluva se sociálními partnery. Já mám takovou informaci, že těch 370 korun navýšení byla domluva se sociálními partnery. To byla připravená akceptovat většina Poslanecké sněmovny, to získalo většinu v horní komoře v Senátu, Senát vlastně předjímal prodloužení karantény ze sedmi na čtrnáct dnů - i toto ten návrh obsahoval. Paní ministryně ovšem propašovala do této dohodové (nesrozumitelné) věci dlouhodobé body socialistického programu, které vůbec neodpovídaly stavu legislativní nouze, a vlastně zneužila ten institut. Já respektuji, že levicová strana má takové body v programu, nechci polemizovat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, máme jiné názory. Ale v těchto dnech a týdnech navalovat další a další byrokracii na hlavu nebohých zaměstnavatelů bylo prostě špatně, paní ministryně to nebyla ochotná akceptovat a vedla vládní většinu neomylně do zdi, až do té zdi narazila. Pak tady emotivně pokřikovala - co jste si vy, kteří jste nehlasovali pro její geniální přílepky, dovolili. - To je třeba si říct, proto se k tomu vracíme.

A jak paní ministryně s námi pracuje. S námi poslanci a senátory. Tak protože jsem věděl, že to jde na vládu, tak jsme si včera stáhli materiál z eKLEPu, který paní ministryně předkládá na vládu. Je to úplně něco jiného, než projednáváme dnes. Ale úplně něco jiného. Paní ministryně v devět vystoupí na tiskové konferenci, s šarmem sobě vlastním oznámí - zítra to schválí Sněmovna, pozítří Senát, já jsem to zachránila. - Ale tak to přece není.

Já mám pár konkrétních dotazů a chtěl bych, aby mi paní ministryně odpověděla, abychom věděli, na základě čeho se vlastně budeme rozhodovat. Myslím si, že ten úmysl motivovat lidi, aby nepodceňovali příznaky, aby byli ochotni, pokud mají příznaky, absolvovat karanténu, je správný. O tom se vlastně nepřeme. Ale sociální demokraté tady opakovaně vnáší dilema, které nikdo jiný nevnáší, a pořád říkají - buď zdraví, nebo výdělek. Já jsem neslyšel nikoho kromě sociálních demokratů, že by takhle postavil debatu o těchto návrzích zákona. Myslím si, že to je špatná otázka, že takhle to proti sobě nestojí. Podle mě musíme zabezpečit totiž obojí pokud možno obecnými pravidly, aby pokud možno jsme ochránili ty, kteří potřebují chránit, a současně abychom řešili ekonomickou situaci těchto lidí, aby měli motivaci chránit sebe a své příbuzné. To nikdo nezpochybňuje, tak, prosím, neříkejme, pokud máme někdo jiný názor na konkrétní řešení, že tady někdo říká - buď výdělek, nebo zdraví. Tak to prostě není.

A ten konkrétní dotaz, protože bohužel v tom materiálu to není. Já bych chtěl po paní ministryni, jestli by nám mohla říct, určitě dělali podrobné výpočty, aby nám porovnala konkrétní dopady na konkrétního člověka, který má jít do karantény. První případ průměrná mzda a druhý případ medián, což je skutečně polovina. Takže já jsem měl na mysli průměrnou mzdu a medián a poprosil bych paní ministryni, kolik by takový člověk dostával podle senátní verze, kterou v pátek Sněmovna odmítla, kolik by dostával podle této verze, kolik by dostával podle verze 90 % denního vyměřovacího (základu) a kolik podle verze 80 %, abychom věděli, o jakých konkrétních částkách mluvíme, o jakém rozdílu mluvíme.

Bohužel to v tom materiálu není a já se ptám proč to tam není. To je úmysl, opomenutí, nikoho to nenapadalo, že bychom se mohli ptát, jaký to má konkrétní dopad protože to je hrozně důležité, abychom věděli, ať schválíme jakoukoliv variantu, jaký to má konkrétní dopad do příjmu konkrétního člověka, a říkám, buď s průměrnou mzdou, nebo s mediánem. Paní ministryně takhle říká, že ano, ale ten materiál to prostě neobsahuje.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhá otázka. Mně ty dopady finanční - a neříkám, že to je to nejdůležitější v tom zákoně - nepřipadají realistické, 2,3 miliardy na dva měsíce. Mně to připadá, že to číslo je příliš nízké, vycházím z toho, včera byly publikovány výsledky státního rozpočtu za první dva měsíce, podívejme se na plnění Antiviru A a B. Já vím, že to není stejné, ale při porovnání těch dvou čísel, taky za dva měsíce a tohoto, tak tady jsme někde na ani ne 50 %. Současně se říká, že zaměstnavatelé nebudou moci využívat Antivirus A, pokud jsem dobře pochopil důvodovou zprávu.

To znamená, jaký je předpoklad čerpání z Antiviru A v březnu a v dubnu? Myslím, že bychom to měli vědět. Neříkám, že to je to základní, podle čeho se budeme rozhodovat, ale bez těch čísel jdeme naslepo. A paní ministryně před chvílí říkala, nebuďme detailista, nebavme se o detailu, kdyžtak to změníme. A to je špatný přístup. Já úplně nechápu už první větu toho návrhu zákona.

Tento zákon upravuje zvýšení náhrady příjmů (poskytované?) zaměstnanci zaměstnavatelem v období - to chápu. A pak nechápu druhou část věty - prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání nařízené karantény, dále jen náhrada příjmů. Tak další dotaz, paní ministryně - kolik dnů trvá nařízená karanténa? Které jsou další dny, když v zákoně mluvíme o prvních čtrnácti dnech? Proč tam tu číslovku máme? Chytrý legislativec by tam napsal - v období trvání nařízené karantény. Ať by to bylo deset nebo čtrnáct nebo šestnáct nebo dvanáct. To prostě, když někdo změní délku karantény - já po tom nevolám, já tomu nerozumím - tak budeme novelizovat návrh zákona, když se vrátíme k těm deseti třeba? Bude deset dnů nařízená karanténa, ale zákon říká, že prvních čtrnáct dní z deseti dnů. Mně to přijde naprosto nelogické a zbytečné, zbytečný detail místo obecnější formulace.

Další dotaz, paní ministryně - myslím, že to je čtvrtý - jednala jste se zaměstnavateli o tom návrhu zákona? Jaký mají názor? Proč to tam není napsané? My máme zprávy od zaměstnavatelů, že s tím ostře nesouhlasí, že jste je obešla, že byli připraveni plnit tu dohodu, která byla v senátní verzi. Tady se včera zrodilo něco jiného, takže jste vlastně nejednala se (zaměstnavateli?), respektive nejednala, možná jste jim to oznámila, ale pravděpodobně jste shodu a podporu v tomto návrhu zákona nenašla. Mně to připadá jako nepřímé zavřené továren. Ne přímé, což vláda omítá, jako nepřímé. A mnozí zaměstnavatelé mají obavu, mnozí exportéři mají obavu. A chci říct, mnozí zaměstnavatelé nečekají na vládu, nečekají na zákon a týdny a měsíce testují své zaměstnance a aniž by to byla povinnost. To prostě rozumný zaměstnavatel dělá a to nejsou případy na jedné ruce, těch případů je mnohem více.

Tak, mluvili jste s nimi, kteří už ty testy dělají, jakou mají zkušenost? Jestli v těch firmách, kde ty testy dělají, je nižší nemocnost nebo vyšší, zda platí ta premisa, že lidi budou více chodit do karantény nebo ne? Nic z toho bohužel v tom materiálu není. A to je podle mě věcná debata a nedá se to dělat tak, že tady budeme dneska sedět do 23.30 hodin. Já jsem hlasoval proti. My tady nejsme sami. Jak k tomu přijdou zaměstnanci v Poslanecké sněmovně? Tady budou sedět s námi do deseti, do jedenácti, do dvanácti? Slyšel jsem, že vládní koalice chce dneska ještě uzavřít stavební zákon. To fakt nemyslíte vážně, jak se ti lidi dostanou domů?

Vám je totiž všechno jedno, místo abychom... Proč jsme projednávali krizový zákon? Proč jsme ztratili hodinu? Taky z dílny sociální demokracie, takže se nemůžete vymlouvat, že vám to někdo jiný podsunul, ten bod programu a sebral vám hodinu drahocenného času. Tím jsme měli dneska začít. Měli jsme redukovat program. Myslím, že bychom na tu dohodu šli, nemuseli jsme dvě hodiny debatovat o programu a mohli jsme v té debatě mnohem dále. Já zatím vůbec nevím, jak dneska ten návrh zákona dopadne v Poslanecké sněmovně. Budou padat pozměňovací návrhy, bezesporu. A až padnou, tak taky je musíme promyslet a propočítat. Nic z toho ten materiál bohužel neobsahuje, kromě toho, že tady paní ministryně a její kolegyně chodí a říkají, buď se budete starat o zdraví, nebo o výdělky. Tak to prostě není, já to odmítám.

My chceme vést racionální debatu a ty dva principy, pokud možno v obecné formě mít vyvážené. Myslím, že se to dá nalézt. Dá se to nalézt i v debatě se sociálními partnery, ale paní ministryně zvolila jinou cestu. Možná mě přesvědčí a vytasí se se souhlasným stanoviskem hospodářské komory, svazu průmyslu, dopravy, svazu cestovního ruchu a obchodu a podobně. Já mám zatím opačné zprávy. Tak najednou vás jejich názor nezajímá? Najednou vás nezajímají jejich zkušenosti, i těch, kteří už dlouhodobě testují?

A s tím souvisí vlastně i to nařízení vlády, že se musí ve firmách povinně testovat. Jedno datum firmy od dvě stě padesát, jedno datum nad padesát. Ale otázka stojí opět jinak. Vzpomeňme si na nesmyslnou debatu v Poslanecké sněmovně (někdy?) v říjnu, v listopadu, kdy jsme tady vášnivě debatovali - nebo mnozí z nás - jestli má být očkování povinné nebo ne. Vzpomeňte si, co my jsme říkali, občanští demokraté. Problém bude jiný. Problém bude, že ti, kteří se budou chtít nechat očkovat nebudou mít šanci. Podívejte se na výsledky. Po více než dvou měsících očkování vaše vláda, paní ministryně, je schopna zabezpečit osmnáct tisíc vakcín včera a necelé tři tisíce v neděli a dva a půl tisíce v sobotu. A to je cesta z té pandemie.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 10942 lidí

A najednou vláda, když se to hodí, tak o očkování nemluví, nic pro to nedělá a vždycky přijde s jiným nápadem, s jiným receptem. Vzpomínáme si ještě všichni na Semafor, PSA, trasování, testování? Vždycky je něco populární, nedotáhne se to, přebije se to jiným nápadem, jiným projektem a výsledky vidíme. A výsledky nejsou dobré a nemáme z toho radost. To přece není souboj opozice versus vláda. Navíc vláda opozici vlastně evidentně k ničemu nechce, že měsíce a měsíce zahazuje naše nápady. Tady paní poslankyně Valachová, prostřednictvím pana předsedy Fialy, říkala - živnostníky jsme vyřešili. No to není pravda. To není žádná pravda. Možná sociální dávku, aby přežili, ale týdny a měsíce tady leží návrh na další odpuštění sociálního a zdravotního pojištění. Týdny a měsíce tady leží návrh na prodloužení Antiviru C. Zeptejte se živnostníků, jestli mají pocit, že se o ně vláda postarala? Já doporučuji, abyste se ptali online a ne fyzicky, nemuselo by to dopadnout dobře. A nemám z toho radost.

Ti lidi jsou zoufalí a tady potom paní poslankyně řekne - o živnostníky je postaráno. To není žádná pravda. Fakt ne. Kompenzační bonus (nesroz.) dlouhodobě má charakter sociální dávky, ano, v tomhle ohledu je (nesroz.) postaráno. Ale není o ně postaráno ve smyslu udržení jejich živnosti, udržení firem, které roky a desítky let budovali.

Já jsem si dneska docela podrobně četl výsledky státního rozpočtu za únor. Rekordní schodek. Člověk by čekal, možná by to pochopil, kdyby se tam promítla masivní podpora zaměstnavatelů, podnikatelů nebo zaměstnanců. Není to tak. Osmdesát šest miliard schodek a přímá pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům i zaměstnancům, když počítám ošetřovné, je vlastně v jednotkách miliard za dva měsíce. A ministerstvo si úplně suverénně napíše do anticovidových opatření v roce 2021 zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tak to můžeme psát ještě 30 let, že každý měsíc jsme ušetřili resp. jsme snížili příjmy, protože jsme před 30 lety zrušili daň. Úplně stejně ministerstvo započítává do anticovidových opatření zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. To není žádná pravda. Byl to dobrý krok, já jsem pro něj hlasoval, ale systémově to tam nepatří. Navíc ten propad je vlastně na spodní hranici odhadu toho, jaký propad bude mít. Máme teprve jeden měsíc, já tomu rozumím, ale výsledky za první měsíc spíše hovoří o spodním odhadu těch částek, které tady padaly. No dvou měsíců, ale mzda se projevila až v únoru, takže jedné výplaty, tak to myslím. V lednu se přece vyplácely výplaty za prosinec, tudíž tam snížení daní ještě žádný vliv nemělo na daň z příjmu ze závislé činnosti. Takže problém máme i ve státním rozpočtu. A není to způsobeno masivní pomocí. Bohužel. To by se dalo i pochopit. Vláda zvýšila výdaje meziročně za dva měsíce o 47 miliard, pokud mě paměť neklame, nemám ta čísla před sebou. Docela silný propad DPH, vůbec o tom nemluvíme, já nevím, proč, ale docela vysoký, pro mě překvapivě. Neočekával jsem, přiznám, že bude tak vysoký propad, snad devět miliard za dva měsíce, jestli si ta čísla pamatuju dobře.

A to jsou všechny věci, které bychom měli v klidu a rozumně debatovat a ne je pořád v legislativní nouzi s tím, že máte 30 minut, 60 minut, 90 minut, musíte rychle hlasovat, pak to dopadá jako s těmi závodními jídelnami. Někdy fakt platí Dvakrát měř a jednou řež. A tady jsme to mohli mít skutečně minulý týden schváleno. Já vůbec nerozumím tomu, proč to není. Je to podle mě naprosto politické selhání paní ministryně. Ale nejenom paní ministryně, to by bylo moc jednoduché. Já jsem někde četl, že ten návrh, že mu chyběl jeden hlas. Podle mě mu přebývalo 50 hlasů. Ne, že chyběl jeden hlas. Ano, fyzicky ano, ale já bych třeba očekával od hnutí ANO, že podpoří senátní verzi mnohem větší skupinou a že odmítne sněmovní verzi mnohem větší skupinou než ti tři stateční, kteří podle mě samozřejmě měli pravdu a nemají to teď jednoduché, protože je na ně směřována nějaká zloba uvnitř koalice.

Ale místo, abychom se bavili o argumentech těch lidí, kteří nepodpořili, tak jenom nálepkujeme, že jim nejde o zdraví, že jim jde o peníze. A to té debatě hrozně škodí. Takže podle mě ten návrh není dobře připraven. Já neříkám, že ho nemůžeme opravit, vůbec nemají šanci naši kolegové z horní komory se k němu ještě vyjádřit. A já jsem očekával, že paní ministryně Maláčová zvolí postup, který se osvědčil paní ministryni Schillerové. Bylo to v jiném zákoně, nebyl v legislativní nouzi, byl to daňový řád, kde se nenašla většina. Paní ministryně to opravila tak, že vlastně vyhověla horní komoře a pak to šlo jako nůž máslem. A kdyby paní ministryně přinesla dneska, resp. včera senátní verzi bez těch přílepků, které si tam propašovali sociální demokraté, tak ten zákon už je teď v Senátu. Já jsem si jistý a je skoro jisté, že zítra dopoledne by ho Senát (nesrozumitelné) odpoledne schválil, protože by odpovídal jejich politickému názoru. Místo toho paní ministryně zvolila mnohem riskantnější cestu - úplně jiný návrh, úplně jiný přístup, najednou všechny dohody se sociálními partnery, s horní komorou, s odbory prostě padá. A po nás se chce, abychom jednali po 19., 21. a honem rychle to poslali do horní komory. Nevím, jestli paní ministryně Dostálová si myslí, že dneska uzavře druhé čtení stavebního zákona, tak neuzavřete, paní ministryně. Je mi to líto, ale není to covidový zákon, snese odkladu. A tam taky bude dlouhá a zajímavá debata. A teď to myslím v dobrém, dlouhá a zajímavá. A nedá se vést ve 23 hodin. Pokud někdo má takový úmysl dneska, tak ať na to rychle zapomene, protože to je i nedůstojné tomu stavebnímu zákonu, abychom takhle v noci tak důležitou normu projednávali.

Ale zpátky k tomu, tak já bych chtěl, paní ministryně, slyšet, jestli si ona umí představit i jinou verzi než tu vládní. Já jsem tady přednesl vaše tři varianty, které je docela jednoduché načíst jako pozměňovací návrhy, tzn. senátní verze 370 korun na den, možná tam vyhodit tu číslovku, nechat tam po dobu nařízené karantény. To mi přijde prozíravé, že se to pak nemusí novelizovat.

Já nevím, jestli konec dubna je správný termín, fakt nevím, nevím, z čeho vláda vychází. Abychom tady nebyli v půlce dubna, že potřebujeme novelizovat. Fakt tomu nerozumím, odkud to spadlo, že dva měsíce budou stačit. V té původní verzi byly tři, 31. květen, ne? Té, která minulý týden narazila do zdi. No vidíte, stačí víkend a ministryně měsíc ubere. Ale kdyby to tady bylo zdůvodněno, proč už to není tři měsíce, ale pouze dva. Není to tam. Tak je to otázka financí? Paní ministryně, abych použil její dikci, staví zdraví proti plnění státního rozpočtu? Já myslím, že ne, to byla řečnická otázka. Proč tak dramatické změny? Co myslíte, jak to dopadne v horní komoře? No já myslím, že to dopadne podobně, pokud se ten zákon tady neprojedná a nenajde se širší politická shoda. Prostě horní komora má jiné politické složení a aby zákony procházely rychle, tak je třeba hledat politický kompromis. My jsme na ten kompromis připraveni, jsme připraveni ho hledat. Přednesl jsem tři varianty, 370, 90 %, 80 %, chtěl bych vidět ty výpočty. Pak se chci o tom se svými kolegy taky poradit, abychom věděli, jaké to bude mít konkrétní dopady. Pozitivní. Ten cíl tady, ten návrh zákona sleduje pozitivní a legitimní. Jenom si myslím, že tak, jak je napsaný, k těm cílům nepovede, povede k další deziluzi, k další ztrátě důvěry a to by byla hrozná škoda.

Psali jsme: Stanjura (ODS): Je to blázinec. A tohle všechno snižuje důvěru veřejnosti Stanjura (ODS): Podnikatel k účetnímu nemůže, ale účetní může k podnikateli. Kdo se má v tom vyznat? Stanjura (ODS): Tak vy se seženete proti zdi a ještě přidáváte plyn? Stanjura (ODS): Jsme pro jadernou energetiku bez účasti ruských a čínských firem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.