Stanjura (ODS): Rezervace jednoho seniora 80+ mi trvala sto padesát minut

Funkci zpravodaje rád přenechám panu poslanci Čižinskému. Jenom pro pořádek, já jsem to formálně navrhl, ale jenom připomínám, že jsem to navrhl jménem poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Nejdřív chci poděkovat panu ministrovi, pokud ho ostatní poslanci nechají poslouchat řečníky. On za to úplně nemůže. Tak, už to vypadá dobře, že bude mít pan ministr čas poslouchat. Děkuji za ta čísla. Já myslím, že naším společným zájmem je, abychom dostali co nejrychleji tu vakcínu k co největšímu počtu lidí. Chtěl bych ocenit vlastně ty priority a rozdělení zájemců o očkování do skupin, které existuje. Myslím si, že i náš AntiCovid tým ho přijal a pochválil. V tom problém není.

Nicméně já začnu tím, čím pan ministr skončil. Já na rozdíl od něj si myslím, že to, že to dostávají krajští koordinátoři a ode dneška tedy konečně i hejtmani, je prostě málo. Vznikají dezinformace, vzniká pocit křivdy, že se na některý region zapomnělo nebo na některý okres v rámci kraje se zapomnělo, a jediné, jak s těmito pocity bojovat, je, že budeme publikovat čísla a fakta. A já bych chtěl nabídnout panu ministrovi strukturu těch dat, která podle mě je zajímavá pro veřejnost a která by mohla zvýšit důvěru v očkovací strategii, a tím pádem zvýšit i počty zájemců, kteří se chtějí očkovat.

V této chvíli, když to shrnu a zopakuji to, co říkal pan ministr, v té první fázi máme čtyři klíčové skupiny, které mají být naočkovány jako první. U některých znám počty, u některých ne, tak pak bych, třeba až bude vystupovat podruhé pan ministr, ho poprosil, jestli ty počty. První skupina jsou zdravotníci. Z veřejně dostupných zdrojů mám informaci, že celkový počet zdravotníků bez ohledu na konkrétní profesi je zhruba 270 tisíc. Druhá skupina, o které mám informaci z veřejných zdrojů, je to skupina seniorů 80+. Těch je zhruba 400 tisíc. Pak máme skupinu, v tom prvním sledu jsou to ještě pracovníci v uvozovkách v sociálních službách. Tady přesně nevím, kolik jich je. A pak je ta další skupina, a to jsou klienti těchto zařízení, o kterých mluvil pan ministr. Také nevím, kolik jich. Ale myslím, že veřejnost by měla znát celkový počet potenciálně naočkovaných v té první fázi, to znamená v těchto čtyřech skupinách, a pak by měla dostávat informaci, kolik v té konkrétní skupině již bylo naočkováno. Například k dnešnímu dni, kolik bylo naočkováno zdravotníků, kolik bylo naočkováno klientů, kolik bylo naočkováno pracovníků v sociálních službách a kolik seniorů 80+, kteří použili ten rezervační systém, bylo k dnešnímu dni naočkováno. Tyto detailní informace podle mě mohou výrazným způsobem zvýšit důvěru a zájem lidí o očkování.

My jsme bohužel všichni viděli ty přeplněné čekárny, kde byla hlava na hlavě. Mnozí, myslím, že takřka všichni jsme slyšeli příběh seniorky, která jela někam se naočkovat, aby zjistila, že pro ni není vakcína. To jsou přesně případy, které snižují důvěru veřejnosti a měli bychom se jich vyvarovat.

Pan ministr kulantně řekl, že nebude říkat podrobnosti o té rezervaci. Tak, pane ministře, já jsem to absolvoval. Osobně. A zkuste si tipnout, jak dlouho - profesí programátor nebo bývalý programátor, ale prostě programátor - jsem rezervoval jednoho seniora 80+, kolik mě to stálo času. Sto padesát minut! Dvanáctkrát jsem si četl: oops, něco se pokazilo a začal jsem znova. Když se mi to konečně podařilo registrovat a snažil jsem se nabídnout rezervační termín, tak v té nemocnici, kterou jsem vybral, mi to nabízelo moře termínů, ale ani k jednomu jsem se nemohl přihlásit. Takže jsem zkoušel konkrétní den v 8.00, v 8.15, v 8.30, v 8.45, v 9.00 a tak můžu pokračovat do 17. hodiny. To vždycky začalo pracovat, aby pak ten systém napsal: bohužel, tento termín již není volný, a přitom mi ho to nabízelo. Takže opravdu katastrofa. Nevím, jak to někdo může chválit, a jako programátor vám říkám, že to je triviální úloha. Je! Pan rektor nebo bývalý rektor říká, že to je složité. Tam se nic nepočítá. Je to v podstatě triviální úloha, a pokud dobře vymyslíte databázové prostředí a databázi, kterou máte plnit, tak je to triviální úloha, a kdo tvrdí, že ne, tak neříká pravdu. Jsou mnohem složitější procesy než tohle. Ale o tom se nechci přít. To už je za námi, to bylo od minulého pátku. Co se stalo? Vláda vzbudila veliká očekávání, ale nebyla je schopna naplnit.

Pan ministr říkal tak kulantně, že 90 % proběhlých očkování dostali klienti nebo ti, kteří byli na řadě. Ale to není úplně dobrá informace. To znamená, 10 % očkování dostali ti, kteří na řadě nebyli. A to není malé číslo. Deset procent. Říkal jste, pane ministře, že 90 % dostali ti z vybraných čtyř skupin. Když dneska říkáme, kolik máme zaregistrovaných seniorů a kolik má rezervaci, tak přece klíčové je také, abychom dostali informaci, kdy budou očkováni. Kdy budou očkováni poprvé a kdy budou očkováni podruhé, protože to je hrozně důležité, jestli mají termíny na konec ledna, začátek února, konec února nebo konec března. Chtěl bych garanci od vlády, že se nestane to, co popisují fakt ti, kteří mají tu smůlu, že přijedou, jsou rezervováni, vakcínu nedostanou a vracejí se zpátky. Já myslím, že naprosté většině těch, kteří žijí doma, pomáhají jejich rodinní příslušníci, že jim pomáhali s tou registrací, s rezervací a jsou připraveni je zavézt na to očkovací místo, odvézt, ale musí mít jistotu, že tu vakcínu dostanou. Anebo v tom horším případě musí včas dostat informaci, podotýkám slovíčko včas, včas musí dostat informaci, že z mnoha důvodů nebo z konkrétního důvodu není možné ten den provést to, co mají rezervováno, a okamžitě ten systém musí nabídnout nejbližší možný náhradní termín.

Takže, pane ministře, já myslím, aby ta informace uklidnila veřejnost, měli bychom si říct, do kdy předpokládáte, že zájemci například z té skupiny 80+... To je ale potom složité, ta debata - pan ministr neposlouchá.

Já se omluvím, paní kolegyně, já skutečně kladu otázky panu ministrovi -

Děkuji. Já jsem se nezlobil na pana ministra, ale na ty, kteří ho vyrušují. Děkuji za to, že už tomu tak nebude.

Takže já bych chtěl, pane ministře, položit konkrétní dotazy, na které byste měl odpovědět hlavně veřejnosti, ne nám v tomto sále. Za prvé, do kdy budou naočkováni zájemci z té skupiny 80+, kteří provedli registraci a rezervaci? Například po týdnech nebo po deseti dnech: do konce ledna tolik, do 10. února tolik, do 20. února tolik, do konce února tolik. Kdy to vlastně skončí? A teď mluvím o první dávce, ale i o druhé dávce, protože samozřejmě, jak pan ministr uvedl, vzhledem k tomu, kdy se začalo očkovat v těchto dnech, už samozřejmě dochází i k vakcinaci té druhé dávky.

Já bych se chtěl zeptat, jestli ministerstvo sleduje i počet těch, kteří to odmítli z těch prioritních skupin, nebo jestli ten systém bude pro ty z těch prioritních skupin otevřený napořád a kdykoliv mohou jakoby přeskočit, až přijde na ty ostatní skupiny. Já to nikomu nevyčítám, já jsem příznivec toho svobodného rozhodnutí, ale pokud máme 270 tisíc zdravotníků a rozhodne se například polovina, tj. 135 tisíc, anebo dvě třetiny, co ti ostatní, když změní názor? Budou pořád jakoby prioritní, nebo ne? Nemám na to odpověď. Nemám správný názor. Myslím, že by to mělo být jasné. To samé u té skupiny 80+. Já předpokládám ten efekt sněhové koule, že v okamžiku i ti, kteří váhají, zjistí, jejich známí, příbuzní už tu injekci mají, absolvovali ji, že to zvládli, tak že se bude zvyšovat počet zájemců, kteří dneska možná váhají. Jestli je to tedy otevřeno napořád pro tu prioritní skupinu, nebo jestli to bude do konce dubna, do konce května, jak vláda přemýšlí.

Za druhé se chci zeptat, jestli skutečně jste připraveni ta data, o kterých se mluví v té struktuře, těch čtyř prioritních skupin, pravidelně zveřejňovat, kolik bylo očkováno poprvé, kolik podruhé. Já myslím, že to je dobře a stejně tak to rozdělení po těch krajích. Protože máme mezi sebou krajské politiky, já to debatuji s našimi hejtmany. V některých opravdu vzniká pocit, že na jejich reakce se zapomíná a jenom ta data mohou poukázat na to, že tomu tak není, jak před chvílí řekl pan ministr.

Pak bych chtěl, abychom opravdu vážně, zvážili ten termín 1. února pro ty ostatní. Já teď nechci vládě jako říkat, nebo vládu kritizovat, aby po těch zkušenostech, která máme, při tom předpokládaném počtu vakcín - a pokud jste postupovali dobře pana ministra v okamžiku, pokud nebude registrovaná povolená AstraZeneca, tak ten počet je vlastně poloviční z těch čísel, které říkal. Z milion tři sta to skáče za první tři měsíce na 600 tisíc, což de facto jenom pro ty první skupiny, které jsou v té první fázi, což je dobře, že ty jsou první. Takže jestli opravdu nezvážíte, že 1. února sedne milion lidí, 1. února v osm k tomu počítači. Dejme tomu, že to nespadne ten systém, že budou dostatečné kapacity. Ale jsme schopni nabídnou reálné termíny těmto zájemcům, reálné termíny, kdy se mohou rezervovat?

Já se obávám, že ne. A tady platí, že podle mě je lepší říct pravdu, případně říct těm ostatním, nebo ještě rozdělit do několika skupin a říct, tak se nebudete objednávat 1. února, ale třeba 20. února nebo 28. V okamžiku, kdy zvládneme to očkování těch, kteří jsou prioritní. Myslím si, že všichni ostatní chápou, že ty čtyři skupiny, o kterých jsem mluvil, vlastně musí mít přednost a že je správné, že mají přednost.

Musím také ocenit změnu názoru pana ministra, který ještě v prosinci, když jsme o tom debatovali, byl proti velkým očkovacím centrům a změnil názor. Možná i pod tíhou toho, že hejtmani a primátoři ukázali, že takový projekt má smysl. A když někdo změní názor a přijme lepší řešení, tak myslím, že je to třeba ocenit a nevracet se k tomu, že někdy před několika týdny měl někdo jiný názor. Protože zkusme si vzpomenout na debatu o prodloužení nouzového stavu 22. prosince. Já jsem tady vystoupil a mluvil jsem jménem našeho poslaneckého klubu a říkal jsem, že vedeme úplně debatu očkování špatným směrem. Tady se vášnivě debatovalo desítky minut, možná hodiny o tom, jestli očkování má být povinné nebo dobrovolné, přitom nikdo povinné nenavrhoval. A já jsem už toho 22. prosince jménem občanských demokratů a našich kolegů v naší koalici říkal, že problém bude opačný. Nebo že hrozí, že bude opačný problém. Že ti, kteří se chtějí nechat naočkovat, nebudou mít šanci se nechat naočkovat v tom čase, o kterém si myslí, že by to pro ně bylo nejlepší.

A bohužel jsme v tomto stavu a musíme společně udělat všechno proto, abychom zájemce z těch prvních skupin uspokojili co nejdříve a pak mohou nastoupit ty další skupiny. Proč jsme navrhli ten bod, proč jsme rádi, že ho projednáme hned dneska, protože si myslím, že to je problém číslo jedna, který dneska zajímá naši veřejnost. Ten bod jsme nenavrhli proto, abychom tady kritizovali vládu, samozřejmě pokud víme, že něco dělá vláda špatně, tak to okomentuje, případně naplánuje. Ale hlavně proto, abychom se společně zamysleli nad tím, jak to zlepšit. Moji kolegové, kteří pracují dlouhodobě v našem AntiCovid týmu, mě určitě doplní, ale nabízíme pomocnou ruku např. ke struktuře dat. V tom, jak zvýšit důvěru veřejnosti k očkování, jak zvýšit celkový počet zájemců o očkování. Přece nikoho z nás snad nemůže nechat klidným, když chceme z veřejných zdrojů, že problém je např. u personálu v těch domovech a pečovatelských domech. Že tam ten zájem toho personálu je nižší, než jsme očekávali od toho očkování.

A my se musíme snažit společně je přesvědčit, aby to udělali, aby se očkovali. Myslím si, že to je úkol nám, kteří věříme, že je to cesta k návratu do normální společnosti. Ano. Jsou mezi námi, kteří tomu nevěří. Dobře. To já respektuji. Já patřím k těm, kteří věří, že očkování, očkovací strategie je cesta pro návrat do normálního života. A proto za nás, kteří tomu věříme, nabízíme spolupráci a možnost, abychom zvýšili důvěru, abychom opravdu maximálním možným způsobem zapojili naše kraje, velká města a všechna města, která budou připravena pomoci k naplňování té strategie, protože je společný úkol. To není politická otázka, to není politický spor. To vedeme o daně, o dávky, já nevím o co. Ale v tomto případě by aspoň my, kteří věříme tomu, že to je cesta do normálu, měli bychom spolupracovat a přemýšlet, jak udělat ten systém co nejlepší, abychom, tak jak jsem říkal na začátku, a tím budu končit, abychom tu vakcínu dostali co nejrychleji, v co největšímu počtu těch, kteří o tu vakcínu stojí.

Děkuji za pozornost. Děkuji za to, že ten bod jste umožnili projednat hned jako první. Těším se na tu debatu. A věřím, že v podrobnější debatě s panem ministrem, ať už na plénu nebo mimo plénum budeme hledat cesty, tak aby ta očkovací strategie byla co nejvíce úspěšná. Jenom tak mimochodem, dneska podobnou debatu vedou naši kolegové na půdě Evropského parlamentu. Tam se na to dívají z té evropské perspektivy. To znamená jaké vakcíny objednala Evropská komise, v jakém poměru, od kterých výrobců apod. Myslím si, že bude dobré, abychom pak si i podrobně prostudovali závěry projednání v Evropském parlamentu, protože tam se rozhoduje na té úrovni o celkovém počtu vakcín pro jednotlivé země. A my musíme dát zase všechno proto na té národní úrovni, aby to, co k nám přišlo, se k našim občanům dostalo co nejrychleji. A aby nikdo neměl pocit, že na jeho kraj se zapomnělo, že nějaký jiný kraj je preferovaný. Aby měli všichni oprávněný pocit, že všichni, kteří mají zájem, mají stejnou šanci se k tomu dostat.

Děkuji.

