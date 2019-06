Stanjura (ODS): Tak bohatá firma dostala jenom 3,3 miliardy korun. No, není to křivda?

Děkuji za slovo. No tak, ministři, premiér, si tady řekli svoje. Než ten bod byl vůbec zařazen a pak se "odvážně", slyšíte ty uvozovky, odvážně, vytratili, aby nemohli poslouchat argumenty. Řekněme si otevřeně, proč tady vlastně dneska sedíme? Proč o tom debatujeme? Odpověď je velmi jednoduché. Protože Agrofert žije z dotací. Ta situace měla jednoduché řešení. Absolutně jednoduché řešení. Kdyby Agrofert nechodil pro dotace, tak nikdo slovy Andreje Babiše nemusí organizovat mezinárodní spiknutí, které z České republiky už proniklo do Bruselu minimálně. Až to napíšou nějaké americké noviny, tak bude spiknutí i ve Spojených státech.

Když to napíšou v Japonsku, tak se k světovému spiknutí přidají i Japonci. Tak jednoduché to je. Slyšíme tady, a to jsou fakta, o firmě, která má roční obrat desítky miliard, která má roční zisk jednotky miliard, a přesto si chodí pořád pro ty dotace. Vám to přijde normální? Dotace kdysi vznikly jako pomoc malým nebo znevýhodněným. Dnes je z toho regulérní průmysl, dotační průmysl. Starosta je hodnocený podle toho, kolik sežene dotací. Hejtmani jsou hodnocení podle toho, kolik seženou dotací. A to jsme pořád ve veřejném sektoru. A najednou tady máme nejbohatší české firmy, a není to jenom Agrofert, nejbohatší české firmy, které si chodí pro dotace. A nám to přijde normální? No, nám v ODS to nepřijde normální. A to je ten klíčový problém. A můžou tady úředníci definovat, jak teď to bude nezávislé, expertní, když ministři mají jasno. Nepřišlo to mailem. Špatně. Spiknutí. Naše skvělá státní správa bude 71 textu z angličtiny překládat měsíc. Měsíc! Ale ministři už mají samé vážné výhrady. Tak ti už to přeložili. Tak když to neumí státní správa, tak ať jim to přeloží někdo z členů vlády a nemusíme čekat měsíc.

Andrej Babiš tady velmi rád říká, když odmítá kritiku, vždycky říká: ten mě kritizuje a nepostavil ani psí boudu. Já myslím, že by to měl modifikovat: Ten mě kritizuje a nepostavil ani dotovanou psí boudu. Protože jestli je někdo v České republice, kdo je schopen sehnat dotaci na stavbu psí boudy, tak je to Andrej Babiš a Agrofert. A to je ten základní problém. A když se podíváte do té zprávy - pomiňme celou část o střetu zájmů. Pomiňme ji v této chvíli. Ne že by byla nedůležitá. Podívejme se do té druhé části: finty, triky, nepravdivé údaje. Dokonce firma z Agrofertu je tak velkorysá, že připravovala projekt, kde se chtěla postarat o školení malých firem, aniž by to konkrétní malé firmě sdělila. Takoví jsou hodní, tak oni myslí na ty malé podnikatele, že jejich jménem chtějí žádat o dotace. A celé to zděšení hnutí ANO, jak je to spiknutí, je jenom o tom, a odpovězte si sami, ne na mikrofon, já vím, že to nejde, kdyby Agrofert nechodil pro peníze, pro dotační peníze, seděli bychom tady dneska? Vznikl by nějaký audit, předběžný, finální? Kolik času to zabírá úředníkům jak v České republice, tak i v Evropské komisi jenom proto, že ten nenasytný Agrofert bere úplně všechno. Tady deset tisíc, tady padesát tisíc, tady sto tisíc, tady sto milionů (poslanec se obrátil do vládní lavice na ministryni Schillerovou).

Bojovník proti dvojí kvalitě vyrábí v Německu kvalitní chleba, aby až s odstupem mnoha let za peníze českých dotačních poplatníků vyráběl ten samý chleba v České republice. A to je boj proti dvojí kvalitě potravin v praxi. Takže celý problém zní: dotace, dotace, dotace. A dokud Agrofert bude pobírat dotace, bude se do toho hlásit, do té doby ten problém prostě neodstraníme. A to je celé. A můžou tady defilovat ministři jak na Orloji a říkat: já si myslím, že tady v tom bodě na straně 63 odstavec a) je slovo může a přitom tam musí být musí. Ano, poslanci hnutí ANO se tváří, že to je zase vymyšlené. Tak mi řekněte, kdo to vlastně organizuje v tom Bruselu. Jak říká Andrej Babiš, má tam samé přátele. První premiér, který se domluví, nebo po dlouhé době první premiér, který se domluví. Ale nějak jim to vysvětlit prostě neumí. Takže zkuste zařídit, aby Agrofert nechodil pro dotace a problém je vyřešen. Ušetříme, nemusíme dát dvě miliardy na sociální služby nebo jiné mnohem důležitější výdaje.

Mně z toho vystoupení pana premiéra zaujalo, jak říkal: my jsme dostali, jak on si vždycky stěžuje, my jsme dostali jenom 3,3 miliardy korun. Říkejte to těm živnostníkům, zítra, až budeme hlasovat o EET, že tak bohatá firma dostala jenom 3,3 miliardy korun. No, není to křivda? Není. Měli dostat nula.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušan (STAN): Vyzýváme Andreje Babiše, aby se rozhodl Bartoš (Piráti): Doufám, že pan premiér Babiš bude postupovat razantně Okamura (SPD): Probíhá permanentní pokus o státní převrat Kalousek (TOP 09): Nátlak na státní správu jste učinili vy!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV