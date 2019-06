Stanjura (ODS): Usnesení Sněmovny bylo jasné a splněné prostě není

Jsem to předtím nestihl, tak raději přednostní právo, aby mě po dvou minutách nemusel pan místopředseda volat k pořádku. Tak zkusme si namodelovat, že to, co přinesly ministryně, je v pořádku. Zkusme jim na chvíli uvěřit.

Takže teď se urychleně podají projekty na tři roky s tím, že čerpání bude ve třech měsících - dvou třetin té částky. Jo? Protože potřebujeme tu miliardu letos, celkový objem je 1,5 miliardy, čerpat se bude tři měsíce. Takhle jste vy pokryli tu miliardu - do konce roku 2019 s tím, že z evropských projektů ještě máme víc. Máme 1,5 miliardy. Ale nemáme 1,5 miliardy na říjen, listopad, prosinec. Paní ministryně, nekřičte na mě Pane Bože, to jsou vaše slova, to jsou vaše výpočty. (K ministryni Maláčové.) Tak na mě, prosím, nepokřikujte. Předtím jste chtěla, ať se k vám chová např. pan předseda slušně, aby vás vyzval k omluvě. A vy si z těch lidí fakt děláte blázny a ještě tady pokřikujete Pane Bože. Což od sociálního demokrata není úplně obvyklé, to si teda přiznejme. (Ozývá se potlesk zprava.)

Takže já se snažím vám uvěřit, tak to modeluji. Vy jste řekla, že z evropských projektů bude 1,5 miliardy, že je to vlastně přes tu miliardu, ale tu miliardu potřebujeme letos, takže se ta miliarda musí vyčerpat do konce letošního roku. Jinak tam ta druhá miliarda prostě nebude. Takže se mají připravit projekty, schválit projekty, vyplatit projekty za tři měsíce, celkově zhruba 67 % těch projektů. Už vidím ty hodnotitele, už vidím ty následné kontroly - to je skvělý projekt na tři roky, protože např., ať se to dobře počítá, tak to bude 360 milionů korun, projekt např. našeho kraje, který by si zasloužil takové peníze, takže Moravskoslezský kraj na 36 měsíců dá 360 milionů korun, což je 10 milionů korun ročně, ale čerpat bude 50 v říjnu 2019, 50 nebo 60 v listopadu a 70 v prosinci. A na dalších 29 měsíců mu zůstane zhruba 30 %, což je nějakých 108 milionů korun. Fakt si myslíte, že ten projekt uspěje u té specializované péče, inovativní? To je tak inovativní, že vyčerpám dvě třetiny za tři měsíce a jednu třetinu za 2,5 roku? No to je opravdu inovativní. To je třeba říct, že to - možná zhoršíme to, to je takové turecké hospodářství. To nemůžete vůbec myslet vážně.

Dotaz, který je logický. To znamená, když ty projekty uspějí a budou od října financovány a ta miliarda přijde, skutečně dojde ta miliarda? Průběžně to bude někdo platit k tomu sedmému nebo desátému? Vždyť ty mzdy - a mluvím o mzdách, ne o platech - se prostě platit musí. Co se stalo? Vláda zvedla platy, to na tiskové konferenci oznámila - zvedli jsme vám platy, volte nás, zvedli jsme vám platy, my si vás ceníme. - Ale už zapomněli říct - ale ty peníze jsme tam nenašli. To si zaplaťte, jak chcete, to jsou ty kraje. - A když už není co, tak se najde Čunek. (Ozývá se smích zprava.) Když už není argument.

Já nevím, jak probíhá financování sociálních služeb ve Zlínském kraji. A i kdyby to byla pravda, tak co ty ostatní kraje. I kdyby to byla pravda. Já netvrdím, že to je pravda. Co to je za argument? Váš stranický kolega, váš předchůdce ve funkci místopředsedy sociální demokracie, paní ministryně, před chvílí přijal na svém zastupitelstvu, kde jsme mimochodem s vámi v koalici, představte si to, bez ANO, já nevím, jestli ta sociální demokracie vůbec může být někde v koalici bez ANO, ale v Pardubickém kraji určitě ano, jsme s lidovci a se sociální demokracií - a ten kraj spokojený není. A tady slyšíme od předsedkyně Rady Asociace krajů - jak to říkala - nic není uzavřené. Jinými slovy, když to přeložím, tak to taky znamená - nic není vyřešené. Protože kdyby to bylo vyřešené, tak je to uzavřené, a můžeme se soustředit na kulaté stoly. A tam můžeme debatovat o systémovém řešení. Ale když to není uzavřené, tak to není vyřešené a my tady tu trapnou debatu máme potřetí.

Opravdu já opakovaně žádám, aby ministři nesvolávali jednání na dobu, kdy jedná Sněmovna. V 10. Tak já jsem pro. Tak začněme ve 12 ve čtvrtek. Já jsem klidně pro! Dohodněme se, je kulatý stůl. Dokonce chudáci poslanci, ti se mají tak dobře, tak musí se potácet na ministerstvo, protože, představte si, že by museli přijet úředníci do sněmovny v době, kdy zasedá Sněmovna. No nepředstavitelné pro ty úředníky. A pak tady bude předsedající svolávat ty poslance - pojďte hlasovat. My řekneme - no nemůžeme, já si beru pauzu, já mám poslance na kulatém stolu u paní ministryně, protože její úředníci nemohou přijet sem. - Jestli nemáte místo, já vám půjčím vedle 106ku, tam jsou i mikrofony, to je místnost pro jednání klubu ODS v průběhu Sněmovny, sice mě nenapadlo, že bude kulatý stůl, on není moc kulatý, je docela obdélníkový, ale proč ne.

A teď vážně. Ježíšmarjá, slyším. Koho to nebaví, ať jde domů. Mě to taky nebaví, že to potřetí řešíme. Usnesení Sněmovny bylo jasné a splněné prostě není. Dneska asi zase budeme přijímat jiné usnesení, které bude říkat - splňte to, co už jste jednou měli splnit. Vám to připadá normální? Jedna miliarda. Vzpomeňme si na ten úspěch koaličního jednání, myslím, že to byla koaliční rada nebo jak se to jmenuje, kdy pan premiér Babiš s paní ministryní Schillerovou našli 8,3 miliardy. Našli. Na rodičovský příspěvek. Tak našli 8,3 a 1 nemohou najít. A to už hledají tři týdny. Tak podle mě už je to zlá vůle. Když najdu 8,3, proč bych nenašel 1. To mi nikdo nemůže vysvětlit. No může. Tak poprosím paní ministryni. Jak jste hledali, když jste nic nenašli? Podívejte se, když nevíte kudy, podívejte se do pozměňujících návrhů, které jsme podali my i ostatní strany opozice u projednávání státního rozpočtu. Mimo jiné jsme navrhovali zvýšit peníze na sociální služby. Jak hlasovala tato zodpovědná koalice, která si tak cení pracovníků v sociálních službách? Proti! Není potřeba. Je to takový populismus. Nenecháme si rozvracet rozpočet. - Za podpory komunistů, dvou přítomných členů sociální demokracie. Musíme to ocenit. Docházka kolegů se zvýšila o 100 %, z jednoho na dva. Pak říkají, že jsou sociálně demokratičtí. Mám pochybnosti po dnešku o obou těch slovech. Musím říct, pochybnosti a mrzí mě to.

Já jsem očekával - a marně - to jednoduché řešení, že po té první debatě vystoupí pan premiér a řekne - milá opozice, já jsem to prostě vyřešil. Našel jsem ty dvě miliardy, minulý týden osm, tento týden dvě, podívejte se, jak jsem šikovný, to máme - za dva týdny jsem našel 10,3 miliardy, je to vyřešeno. A pak bychom se mohli věnovat skutečně vážné věci. Nechci to nějak ironizovat ani zpochybňovat. To znamená, systémové řešení. Ale pokud někdo tvrdí, že kulatý stůl a systémové řešení vyřeší situaci v roce 2019, tak vědomě lže. Já si tedy nemyslím, že by to někdo v těch vládních lavicích za mnou myslel skutečně, ale tváří se tak. Chybí miliarda? Nebojte se, my ve čtvrtek máme kulatý stůl ve sněmovně. Vlastně ne ve sněmovně, ale kousek od sněmovny. Já myslím, že to je prostě chybný přístup. Já tomu vůbec nerozumím. Fakt ne. Protože kdyby to bylo 10 miliard, nebo 20, tak z rozpočtových důvodů bych rozuměl tomu, že se to nedá vyřešit ze dne na den. Ale jedna miliarda? Jestli chcete, tak já vám nabízím, pusťte nás tam. Na den! Na den nás tam pusťte a je to vyřešeno.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Žádáme, aby MPSV zajistilo prostředky na dofinancování sociálních služeb Udženija (ODS): Na pokraji sociální propasti Vláda pro kraje schválila na sociální služby miliardu korun Gabriel: Vlk se nažral, politici se předvedli a sociální služby zaplakaly... Zase

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV