Stanjura (ODS): Výmluvy, výmluvy, výmluvy...

Zaprvé chci procedurálně navrhnout, abychom otevřeli rozpravu hlasováním.

Paní ministryně se umí pochválit. Před chvílí nám řekla, takhle se podívala procítěně k nám doprava (předvádí) a říká, ctím každého z vás, nic jiného bych si nedovolila, ale vystoupí tak, aby kromě mě a pana předsedy Fialy nemohl nikdo z mých ctěných kolegů z ODS vystoupit. Tomu se říká strach. Nic jiného. Takže nectíte mé kolegy. Můžete to říkat, ale reálně děláte něco jiného.

Pak jste nám, paní ministryně, procítěně řekla, že ty peníze připravila pro příští vládu, když budeme vládnout my. Děkuji. Děkuji. My říkáme, že ty peníze nechceme. Nemusíte nám je připravovat.

Zatřetí. Vy jste sama sebe označila v tom vystoupení za korektní. No korektní vůbec nebylo. A můžeme se přít velmi dlouho a detailně, ale nechci. Například jste řekla, že jsme ve střednědobém plánu neměli snížení daně z příjmu pro fyzické osoby. To je pravda. To mělo být od roku 2016. Která vláda připravovala střednědobý výhled pro rok 2016? Rusnokova vláda. Ne naše vláda. Takže to je opravdu argumentační faul. Je to argumentační faul, protože poslední střednědobý výhled, který připravovala vláda ODS a TOP 09, byl na roky 2014 a 2015. A sama jste řekla správně, že ty daně měly být zaměstnancům sníženy od 1. ledna 2016, takže logicky nemohly být zapracovány ve střednědobém výhledu na rok 2015.

Paní ministryně tady řekla, že jednala se sektorem pojišťovnictví. Samozřejmě jednala. Víte, jak ta schůzka proběhla? Kdy proběhla a co bylo obsahem té schůzky? Paní ministryně jednala se zástupci pojišťoven dva dny poté, co vláda schválila sektorovou daň pro pojišťovny, a na té schůzce jim oznámila, že už není o čem jednat, protože už vláda rozhodla. A jak říká paní ministryně, vždyť mě znáte, já jsem přístupná každému jednání, není problém. Takže nás ctí, nemůžeme debatovat, je korektní, nepoužívá pravdivé argumenty v rozpravě a jedná tak, že jedná poté, co bylo něco schváleno, a řekne druhé straně, už není o čem jednat, vláda schválila. To má pravdu. Když už to vláda schválila, tak není o čem jednat. Ale proč paní ministryně neměla odvahu s nimi jednat předtím? To nevím, na to si musí odpovědět ona sama. Mě to vlastně nezajímá. Už vidím ten přístup někoho, který to nejdřív nechá schválit, a pak řekne, tak já se omlouvám, už není o čem jednat.

Z dlouhého vystoupení paní ministryně se to dá shrnout úplně jednoduše, použil bych tři slova: výmluvy, výmluvy, výmluvy. Ministryně řekla, je pravda, že jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat daně. To je pravda. A tím končí. Přitom je zvyšuje. To vystoupení je fakt velmi rozpačité, uhýbavé, samá výmluva.

A protože moji kolegové by rádi reagovali na konkrétní věci, v kterých použijí slovník paní ministryně, a děkuji za ten milý slovník, kde použila nepřesnosti, proto dávám procedurální návrh na znovuotevření rozpravy. Když tak chce ctít mé kolegy z mého klubu, tak beze sporu přesvědčí svůj poslanecký klub jako ministryně vlády, aby tento návrh podpořili, a oni mohli s vámi debatovat z očí do očí.

