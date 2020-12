Stanovský (Svobodní): Covid? Jde to i jinak

reklama

Přesně podle hesla – mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. A mysleli jste to skutečně dobře? No, raději pojďme předpokládat, že ano.

Je třeba říct, že jednotlivá vládní nařízení jsou vydávána zcela chaoticky, nepředvídatelně a dost často jsou zmatečná. Vzpomeňme si z minulých dnů na to, jestli hospody mohly nebo nemohly čepovat pivo – napřed do PET lahví domů, pak dokonce na pití doma. Nebo že musí zavřít ve 20 hodin, ale obchody jsou otevřeny do 22 hodiny. O nápoji sebou (například kafe do kelímku) se raději ani zmiňovat nebudu. Nebo to, že donedávna museli být mnohé malé obchody uzavřeny, ale stejný sortiment se prodával v supermarketech. Restaurace, hotely, penziony byly uzavřeny, na chvilku je vláda povolila otevřít a už zase uzavřela. A kompenzace? Polovina nájmu (se značnou byrokratickou zátěží) a příspěvek na mzdy. Zbytek ber, kde ber.

To je doslova likvidační pro tyto malé provozy. Lidi se dostávají do zoufalých situací a sami začínají dělat zoufalé činy. Proto se množí otevřené hospody i přes zákaz. Je třeba si uvědomit, že vláda těmito chaotickými a likvidačními nařízeními nemá absolutně žádnou důvěru. Místo, aby slušně žádala, vyhrožuje, místo, aby pomáhala, likviduje, místo aby vysvětlovala, zpřísňuje represe. A přitom stačí dle mého celkem málo.

Nechte lidi svobodně dýchat, dejte jim možnost se uživit, požádejte je, aby byli obezřetní a opatrní a dodržovali hygienická opatření. Není důvodu, proč by to nezvládly i malé obchody, když to zvládnou velké markety. Není důvod, proč by to nezvládly hospody a restaurace. Omezte třeba počet lidí ve vnitřních prostorách, ty restaurace to zvládnou, obchody také, ale nechte je vykonávat svou činnost. I ty případné kompenzace vyjdou nakonec pro stát podstatně levněji. Například srovnáním tržeb za prosinec 2019 a 2020 dojdu k tomu, že obchod nebo restaurace dosáhne na 60% tržeb z roku 2019 a mohu dorovnat pouhých 20% do stropu 80% loňských tržeb.

Neomezujte otevírací dobu, když ji omezíte, lidi se vám nahrnou do obchodů v menším časovém rozpětí a bude jich tam mnohonásobně více najednou než když se budou moci v čase rozprostřít. Když vezmu příklad – vláda nyní uvažuje o zavedení 4. stupně PES. Nikdo netuší, jestli to postihne opět i ty malé obchody nebo ne. Kdo tedy ještě něco shání, bude se snažit nakoupit ještě před jejich případným uzavřením. Nebo restaurace – číslo R začalo stoupat už 3 dny před jejich otevřením. Jaký je teda důvod jejich uzavření? Kde jsou nějaká čísla, že restaurace jsou tím prostředím, které značnou měrou přispívá k šíření Covidu? Nic takového neexistuje, respektive nám nebylo předloženo. To vše jsou kroky, které absolutně nemají šanci vzbudit důvěru ve vládní kroky a nařízení. Nedivím se. A spoustě lidí dochází trpělivost, nedivím se.

Vezměme si praktický příklad z Ostravy z obchodního centra Karolina, jak jej popsal na svém Facebooku Pavel Drobil. Protože lidé netuší, co vláda nařídí zítra, odpoledne, pozítří, Karolina se hezky přeplnila. Před prodejnami byly řady namačkaných lidí čekajících na košík (téměř žádný rozestup) a nádherně se promořují, zatímco v prodejnách se plouží pár jednotlivců a užívá si svých 15m. To je přesný obraz výsledku vládních nařízení. A mohou za to ti, co taková nařízení vydali, ne ti, kteří jsou v těch frontách.

Řešení? Tak například – Vážení občané, jsme delší dobu ve velkém problému. Korona virus se nám stále nedaří dostat pod kontrolu a neustále se šíří naší populací. Musíme být všichni velmi obezřetní a opatrní, abychom tuto pandemii byly schopni naším zdravotnictvím zvládnout a abychom neohrozili ohrožené spoluobčany, tedy starší občany a nemocné. Vláda proto rozhodla pravidelně dodávat ohroženým skupinám obyvatel zdarma respirátory a dezinfekce a Vás všechny snažně prosíme o dodržování hygienických standardů a rozestupů. Využívejte více bezkontaktního způsobu plateb, omezte shromažďování osob atd. Jsme v tom všichni spolu, věřím, že to zvládneme. Děkuji.

Nebylo by to lepší?

Vítězslav Stanovský

člen Republikového výboru

