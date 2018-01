Starosta Boštík: Necítím se být nenormálním občanem této země

Jsem starostou menší obce poblíž Litomyšle v Pardubickém kraji. V naší v obci zvítězil pan jiří Drahoš, získal necelých 65% hlasů, v okolních obcích byl výsledek podobný, v některých z nich byla procenta i vyšší ve prospěch pana Drahoše.

Když byly vyhlášeny konečné výsledky voleb v sobotu odpoledne, vyjadřovali se politologové i komentátoři k volbám v tom smyslu, že množství hlasů pro oba kandidáty je velice vyrovnané, což značí, že je země rozdělena prakticky na dvě poloviny, a že co by bylo dobré po volbách udělat je, pokusit se spojit oba tábory, zahladit příkopy a zmírnit emoce s tím, že by se měl stávající prezident pokusit být prezidentem opravdu pokud možno všech 10 mil. občanů. Bezprostředně po oznámení konečných výsledků jsem zároveň poslouchal na Radiožurnálu vyjádření kancléře pana Mynáře. Hovořil v tom smyslu, že pana Drahoše volila pouze pražská kavárna a několik větších měst. Neuráží mne zařazení našich občanů ani mezi pražskou kavárnu, ani mezi městské občany, o to přeci vůbec nejde. Jde o to, že tato definice přesně zapadá do konceptu neustálého dehonestování těch, kteří smýšlejí jinak. Těch, kteří mají třeba jiný názor než ten, který právě v tuto chvíli zvítězil, ale především se jedná o vyjádření strašně zjednodušující. Pan Drahoš získal hlasy 2,7 mil. voličů a ti se jistě do všech pražských kaváren nevejdou. Jsou to hlasy všech těch, kteří si prostě přáli změnu, ať už v prvním kole volili pana Drahoše nebo jiného protikandidáta. Mohl bych snad souhlasit pouze s tvrzením pana Mynáře o tom, že pan Drahoš ve čtvrtečním televizním duelu s panem Zemanem, který moderovala Světlana Witowská, mohl využít ke kritice jeho působení ve funkci kancléře i silnějších argumentů. Ano mohl zde třeba zmínit kauzu Mynářova podřízeného – šéfa Lesní správy Lány pana Miloše Baláka, který je trestně stíhaný a přesto dále ve funkci, při čemž se řeší otázka, zda nebyl spáchán dotační podvod v řádu desítek mil. Kč v rámci oprav svahů u vodní nádrže Klíčava nebo kauzu s prosazováním spřízněné firmy Liglass Trading CZ na velké stavební zakázce na zbudování vodních elektráren v Kyrgyzstánu. Firmy, která v České republice hospodaří se ztrátou a sídlí v polorozpadlém objektu. Zde bych si protiargumenty pana prezidenta Zemana, týkající se obhajoby svého kancléře bez prověrky, jistě nejenom já rád vyslechl. No a co se týká snad nedůrazné argumentace pana Drahoše v oblasti zahraniční politiky: myslím, že není lepším protiargumentem – na jakou světovou stranu naše zahraniční politika díky prezidentování pana Zemana směřuje – z jaké strany dorazila první blahopřejná vyjádření. Ano, je jistě hodně vypovídající, že mezi prvními zeměmi byly Čína a Rusko. Proč to nebyly, na rozdíl od těchto totalitních, resp. autoritářských států, demokratické země Evropy, kam snad stále doufám patříme?

A ještě jednou k pražské kavárně - tu zmínil včera v rámci večerního pořadu 168 hodin na ČT1 i staronový hradní pán, který o ní hovořil v tom smyslu - zde parafrázuji: „Pražská kavárna – to je takové společenství lidí, kteří v životě příliš mnoho nedokázali a pokud nebude chtít 5 let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa“. Co k tomu dodat? Jestli je toto opravdu začátek nového prezidentského období, které se ponese v jiném, smířlivějším duchu, tak nevím, zda se máme těšit na jeho pokračování? Ostatně jako tečka ve včerejším pořadu na ČT1 zazněla úvaha – opět pana kancléře Mynáře – zde cituji: „Miloš Zeman je poslední prezident nás normálních občanů České republiky, pak už nevím, co bude“. Z toho lze odvodit, že pan Mynář asi mezi ten normální lid nepočítá zbývající většinu všech našich občanů nebo minimálně necelou polovinu těch, kteří přišli k volbám a hlas panu Zemanovi nedali. Myslím, resp. jsem přesvědčen, že takovéto duchaplné úvahy jistě k zahlazení příkopů mezi lidmi – voliči – nepřispějí. Otázkou je, zda tato staronová garnitura na Pražském hradě opravdu určité zklidnění ve společnosti a obroušení hran po volbách myslí vážně a chce o ně usilovat…

A na úplný závěr si dovolím osobní dovětek: přesto, že jsem současného pana prezidenta nevolil a není mým prezidentem, necítím se být nenormálním občanem této země.

Ing. Radek Boštík, starosta obce Horní Újezd, registrovaný příznivec hnutí STAN

