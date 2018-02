Štěch (ČSSD): Tady podezírá jeden druhého a každý krok okamžitě končí osočením

Já musím říci, že ta slova pana premiéra o tom, že by se věci měly řešit prakticky, logicky, se selským rozumem, ta jsou mému vnímání světa a řešení problémů velmi blízká. Ale my se, dámy a pánové, jako ČR nacházíme podle mého úsudku v daleko složitější pozici.

Tady totiž jeden podezírá druhého a každý krok, který se udělá, který drobet vybočí z nějakého systému, který pro řadu situací, které nastávají, nastaly, nemáme vůbec vypracován, okamžitě končí osočením, v lepším případě nějakými kauzami novinářů, v horším případě, že to šetří státní zastupitelství, policie a soudy.

Co se týká Harrachova, vy jste možná v minulosti, nejsem toho znalec, ale některé věci jsem samozřejmě zaznamenal, viděli reportáže v České televizi, kde nakonec se hovořilo, že si tam chce ten sportovní subjekt nebo jiný sportovní subjekt nebo někdo jiný prostě pomoci k lukrativním majetkům za neadekvátní ceny apod. Pokud vím, v Harrachově jsou pozemky, zařízení, která na nich stojí, patří nějakým organizacím. Aby ty organizace mohly ty můstky a další zmodernizovat, sloužily svému účelu, tak ale podmínkou je, že musí mít pozemky, ty pozemky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí postupovat s péčí řádného hospodáře, když se budou soutěžit, tak se k nim ty tělovýchovné organizace nedostanou, protože přijdou developeři, kteří jako lukrativní oblast je koupí za daleko větší peníze. Tady řada lidí má peněz, že neví, co s nimi. Takže to je naprosto jasné. A pokud bude chtít ministerstvo nebo někdo jiný nebo vláda rozhodnout, tak já mám obavy, že na základě té praxe, která se tady vytvořila v posledních letech, promiňte mi to, pane premiére, vy jste k tomu osobně také přispěl, dojde k tomu, že bude žaloba na žaloby.

Dneska už tady vlastně šetří prokuratura, resp. státní zastupitelství a policie věci, které jsou, že to bylo usnesení vlády. Takže já už vidím jedinou možnost, že by se tyto věci musely řešit přijímáním zákonů, protože usnesení vlády se začíná zpochybňovat jako autoritativní rozhodnutí. A myslím si, že bohužel když se zaselo, tak se bude i sklízet a že tento nešvar se tu bude šířit. Takže nezávidím žádné vládě, když bude chtít něco posunout, protože atmosféra, která je v ČR s neustálým podezíráním každého všemi vytvořena, je atmosféra, řekl bych, naprostého marasmu a stagnace. Takže nevím, jestli by byla možná nějaká dohoda nejen politická, ale i věcná, aby to skončilo. Protože my se utápíme v podezírání, a tím pádem i v nečinnosti. Já jsem návrh použil jen jako příklad podle mého naprostého zoufalství. Ale když se neberou v úvahu kroky vlády v minulosti, a ty byly velké, dělalo se tu třeba přerozdělení, privatizace a další, a nakonec to zůstalo na vládě, protože by se to asi nikdy nedokončilo, řada věcí se mi nelíbila. Ale na druhou stranu - jaké jiné řešení bylo? Takže když třeba někdo prodal menšinový podíl za nějaké nízké ceny, tak ono to tak většinou bývá, ale je to výborná možnost osočit, poslat tam prokuraturu, resp. státní zastupitelstvo, poslat tam policii a máme tady kauzu, zejm. předvolební kauzu úplně perfektní. Nechci mluvit o lithiu. Lithium je odstrašující případ zneužití tohoto tématu. Mělo by se to dotáhnout do konce, je to vrchol politického nekorektního boje. A já mám k tomu tedy některé informace. A ujali se toho lidi, kteří se pak kontaktovali na některé politiky, kteří z toho udělali tu kauzu, kteří absolutně morálně neskýtají žádnou důvěru. Ale když se to hodilo, tak se to použilo. A v takovéto atmosféře začít pracovat v ČR se selským rozumem, tak na to se tedy těším a to bude pěkný oříšek. Promiňte mi toto skeptické vystoupení, ale musel jsem ho sdělit, protože mám obavu, že to velmi a velmi bude podvazovat hospodářský vývoj v budoucích letech v ČR.

Děkuji za pozornost.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

