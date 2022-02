Štefanová (SPD): Novela dává pravomoc úředníkům zasahovat do života, soukromí i práce

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych se zde vyjádřila ke stavu legislativní nouze. Není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze, a to z těchto důvodů.

Novela pandemického zákona dává pravomoc vládním úředníkům zasahovat do života lidí, do jejich soukromí i práce. Také vytváří prostředí, ve kterém v pozadí za ochranou zdraví či bezpečnosti jsou ohrožena lidská práva garantovaná ústavou. A proto je potřeba mnohem delší diskuse, než schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze. Navíc zákon, který podle nás není vůbec potřeba. Pandemický zákon a prodloužení na dobu určitou či neurčitou je v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav. A znamená možnost omezit svobody, podnikání, pohyb, a to aniž by k tomu byly relevantní důvody. Tu nutnost legislativní nouze vláda argumentuje tím, aby měla možnost zasáhnout v době případné další podzimní vlny nemoci covid-19, a tak potřebuje tento zákon co nejrychleji projednat a schválit.

V tuto chvíli je situace kolem covid v onemocnění stabilní. A dalších týdnech dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se chystá rozvolnění. Proč tedy potřebujeme tento zákon, přinejmenším kontroverzní, schvalovat urychleně ve stavu legislativní nouze? Nesouhlasím s tím, že pandemický zákon je potřeba jako takový. Máme k dispozici právní předpisy, které nám umožňují reagovat na změnu situace při ohrožení zdraví. Je to zákon o ochraně veřejného zdraví a krizový zákon. Novela v případě schválení dá současné vládě do rukou legální nástroj k nastolení covidové diktatury. Především má novela pandemického zákona o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19 dát vládě nástroj používat tento zákon na neomezenou dobu.

A my tu dnes řešíme, jestli je nutné schvalovat takovýto zákon ve stavu legislativní nouze. Kdy teoreticky by tedy vláda mohla naší zemi z preventivních důvodů uzavřít do lockdownových restrikcí třeba na několik let. Vláda dokonce navrhuje, aby možnost vydávat různá proticovidová opatření platila i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Novela také umožňuje, aby Ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. V tomto zákoně a jeho navrhované novele je mnoho nesrovnalostí, které potřebují ještě dlouhou diskusi, bez které není možné předkládat tento zákon ke schválení a proto není žádný důvod nutnosti legislativní nouze k projednání tohoto zákona.

Například v části novely o zvláštním ustanovení nařízení izolace nebo karanténního opatření ve vládou navržené novelizaci se dočítáme o možnosti oznámení karantény či izolace například jen SMS zprávou, kterým může být pověřena i tzv. jiná vhodná osoba. Tuto formu oznamování kritizovali kromě mě i další členové zdravotního výboru. Vysvětlení ze strany Ministerstva zdravotnictví, proč zvolilo takovou možnost oznamování bylo, že ten hlavní důvod je ušetření času. Oznámení telefonem či esemeskou lze učinit prakticky ihned, kdy dnes se setkáváme se zpožděním i několika pracovních dní. Člověk, kterému takovéto oznámení přijde, dle novely může požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti tohoto nařízení, a to písemnou formou do třech pracovních dnů, kdy následně dojde k prošetření.

Takže když mi přijde esemeska z neznámého čísla, jsem označena jako rizikový kontakt a jsem nyní v karanténě, pro ověření, zda tato zpráva je pravdivá se obrátím další den písemně na příslušný úřad a budu žádat prošetření. Předpokládám, že většina lidí takto obeslaných (nesrozumitelné) o pravosti zprávy bude tuto možnost využívat. A tak se ptám, jakým způsobem chce vláda zajistit, že toto nepovede k zneužívání, že lidé nebudou dostávat hromadná plošná oznámení o karanténě či izolaci, jak lze zajistit, aby tímto nedošlo k dalšímu zahlcení systému a fakticky následně spíše k prodloužení tohoto procesu oznamování a ke vzniku všeobecného chaosu. Je to technicky vůbec možné? Já se obávám, že ne. Ale rozhodně je potřeba to ještě dořešit, než lze přistoupit k diskusi o schvalování takového zákona.

A je to další důvod, proč neplatí stav legislativní nouze pro tento případ. Díky této novele bude Ministerstvo zdravotnictví velmi efektivně omezovat podnikání, aniž by muselo vyhlašovat nouzový stav. Bude moci kdykoliv zavírat venkovní sportoviště či koupaliště. Bude moct omezovat či narušit soukromé akce. Schválením novely by tak byla vyhlášena válka všem svobodným lidem a podnikatelům, kteří se odmítnou podřídit státní zvůli a odmítnou své provozovny zavřít či segregovat občany na očkované a neočkované. Po schválení této novely bude moci stát těmto podnikatelům uložit likvidační pokutu až do výše 3 milionů korun.

Doufejme, že vláda pochopí, že musí vést ještě diskusi a dialog s významnou částí společnosti a hledat kompromisní řešení, místo tupě vynucovaných restrikcí. To by mělo za následek pouze jediné, a to že značná část společnosti je nebude dodržovat. Zákonná nařízení se většinou respektují pouze tehdy, mají-li logiku. Pokud se zákonem nařizují nesmysly, lidé jej nepřijmou a ignorují. Bohužel v této situaci se již delší dobu nacházíme a schválením této novely navíc v tzv. legislativní nouzi bychom to ještě prohloubili. Stav pandemické pohotovosti tedy na rozdíl od nouzového stavu, který musí revidovat pro jeho výjimečnost každý měsíc Sněmovna, nyní dává bianko šek ministru zdravotnictví s nadsázkou k čemukoliv, co ho zrovna napadne. Takový zákon je třeba projednávat ve standardním řízení.

A znovu opakuji, že současná situace onemocněním covid-19 nevyžaduje projednávat pro nás nepřijatelný zákon, a to urychleně v legislativní nouzi. Navíc pro stav pandemické pohotovosti nejsou stanoveny žádné podmínky, např. počty nemocných či hospitalizovaných. Žádný podobný nouzový stav, ať by byl nazván jakkoliv, nesmí být zaveden bez podmínek, bez revize, určitých časových úsecích a už vůbec ne přímo zákonem. Ten má stanovovat jen podmínky, za kterých je možný takový stav vyhlásit. Dalším důvodem, který jen dokresluje, že pandemický zákon nemá v našem právním řádu co dělat a už vůbec ne se projednávat ve stavu legislativní nouze je fakt, že v konkrétních opatřeních v oblasti zdraví lidem (?) rozhoduje politik, tedy ministr, nikoliv orgány hygieny.

Proč jenom u této diagnozy? O tom, jaká budou opatření v případě epidemie má být v rukou právě jen hygieny. Vláda by neměla předkládat tento zákon v legislativní nouzi. Jak už jsem říkala, situace je stabilní a je třeba opatření rozvolňovat. I to ministerstvo deklaruje, že k tomu přistoupí. A na případnou možnou situaci v nadcházejícím podzimu je třeba se připravit. Ano, je třeba se připravit, ale rozumně a ne narychlo upraveným protiústavním zákonem, navíc urychleně projednávaným ve zkráceném řízení. Vláda by proto měla zapomenout na snahu novelizovat tuto normu svěřující absolutní nekontrolovanou moc do rukou jednoho politika vládnoucí koalice, a to bez možnosti efektivní právní obrany občanů proti jejímu zneužití a bez jakékoliv revize vydaných opatření a trvání stavu pandemie v čase a měla by připustit jen jeden kvalitní zákon - zákon o ochraně veřejného zdraví.

Tedy aby zde byla právní norma obecná pro všechny diagnozy stejně nebo obdobně, aby byla jasně daná kompetence orgánů hygieny jako odborným autoritám státní správy. Sněmovna by měla pandemický zákon zrušit jako celek. Jde o naprostý právní paskvil, který umožňuje hrubé a historicky nevídané zneužití politické moci. Tím by bylo o jeden zákon méně a o jeden krok k návratu k principům právního státu více. Neshledávám žádný důvod projednávat a schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze.

Děkuji za pozornost.

