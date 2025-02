Štefec (Trikolora): Zelenskyj posunul vydírání na úplně novou úroveň

Zelenskyj dal EU ultimátum: Buď nás vezměte do NATO, nebo nám dejte jaderné zbraně. Posunul tím vydírání zemí, které ho podporují bez ohledu na fakt, že Ukrajina už svou válku prohrála, na úplně novou úroveň.

USA kdysi zahájily vývoj jaderných zbraní, protože se obávaly Hitlerova Německa. Nikdo by před ním nebyl v bezpečí. Hitlerovy plány a výboje byly absolutně nevyzpytatelné. Kam by Němci své jaderné bomby poslali? Na SSSR? Na Anglii? Nebo dokonce na USA? Rakety, schopné dosáhnout jeho území, ostatně Německo vyvíjelo. Hitler by pak mohl vydírat kohokoliv a diktovat si podmínky.

V čem je to dnes jiné? Máme tu zemi, jejíž de facto neomezený vůdce požaduje, vydírá a diktuje podmínky prakticky komukoliv včetně svých nejbližších spojenců. Zastavuje plyn, otevřeně vyhrožuje využitím páté kolony tzv. válečných běženců v západních zemích, nedají-li mu další peníze a zbraně... Máme jako západ skutečně chuť dát mu do ruky něco tak šíleného, jako jsou jaderné nálože? Kdo nám zaručí, že americké ATACMS a britské Storm Shadow s nimi na palubě nebudou vzápětí zamířeny na naše hlavní města s požadavkem, aby EU platila Ukrajině léno 200 nebo 300 miliard Euro ročně, jinak...?

Základní otázka samozřejmě zní, kdo by mu ty jaderné zbraně dal. Zelenskyj si je tak nějak až moc jistý. Přece musí vědět, že USA to neudělají. Francie na to nemá přes veškeré kamaráčofty a objímání s Makronem ... řekněme ... odvahu. Izrael? Těžko. Severní Korea? To sotva. Takže jediná země, která zbývá a která je dost možná i ochotna to udělat jen proto, aby Evropskou unii pokořila a dostala do kolen, leží za Kanálem.

Že je to ryzí fantazie? Uvažujme. Británie definitivně přišla o Indii a další země v Africe. Potřebuje nové zdroje pro udržení bohatství a moci. Takže uzavřela s Ukrajinou smlouvu o stoleté vojenské a ekonomické spolupráci, jejíž celé znění nikdo nezná. Podobně jako kdysi s Dánskem o předkupním právu na Grónsko. Zelenskyj s vysokou pravděpodobností touto smlouvou "věnoval" Ukrajinu, která mu nepatří, jako léno britské královské koruně. A ta si ho bude chránit. Za každou cenu. I jadernou.

Nedivil bych se, kdyby právě tenhle plán byl hlavním důvodem vidlí, které vhodil do připravené rusko-ukrajinské smlouvy z dubna 2022 Boris Johnson. Má to totiž svou logiku a nezanedbatelné historické konsekvence. Jenže teď do propracovaného britského plánu vhodil zase vidle Donald Trump. Chce po Zelenském, aby mu otevřel přístup k rudám kovů a vzácných zemin na svém území. Ta ale Zelenský už nemá, protože jsou na územích, obsazených Ruskou federací.

Takže Trump vlastně mluví ne k Zelenskému, ale k Putinovi: "Pomoz mi podrazit Brity, já budu investovat do těžby rud na území těch čtyř oblastí, které už stejně máš, a z peněz, které za to od USA dostaneš, můžeš financovat znovuoživení zničené infrastruktury." I tohle má svou logiku, která říká "sleduj stopu peněz". Věci už se daly do pohybu. Brzy uvidíme, jakým směrem.