Štěpánek: Senátorští vyčuránkové

Gratuluji ODS ke zvolení Mikuláše Beka senátorem. Opravdu není nad to, když politická strana, jež se prohlašuje za pravicovou, pomůže do Senátu neomarxistickému levičákovi.

Jestli nevíte, kdo Mikuláš Bek je, tak vězte, že je to rektor brněnské Masarykovy univerzity a do senátorského křesla usedl nejen s podporou ODS, nýbrž také Zelených, STANu a TOP 09. Vskutku povedený mix!

A je to tentýž Bek, který na půdě Masarykovy univerzity v roce 2013 zakázal Miloši Zemanovi debatu se studenty s tím, že by dotyčný před volbami mohl studenty ovlivňovat. Argumentoval tehdy politickou neutralitou akademické půdy. Nyní tedy bude sedět jedním zadkem na dvou židlích, v senátorské lavici i na rektorské sesli, ale to ohrožením akademických svobod dozajista není. Proč? Prý je to jen na rok.

Tož, gaudeamus igitur!

Hezký exemplář je rovněž Marek Hilšer, taktéž z vůle lidu nový senátor. To je ten milý chlapík, co chtěl být i prezidentem a co se před časem ve svém aktivistickém poblouznění celý pomalovaný obnažoval na veřejnosti, konkrétně na tiskové konferenci na úřadu vlády. Zdali se bude obnažovat i v Senátu, není zatím známo.

Co ovšem známo je, je to, že tenhle šikovný chlapík umí opravdu dobře počítat. Není totiž nezávislý kandidát jako nezávislý kandidát. Hilšer se za nezávislého kandidáta sice vydává – a teď zrovna aktuálně licituje, ke kterému senátorskému klubu by se coby volně poletující radikál mohl přidat –, leč ve skutečnosti kandidoval za politické hnutí s roztomilým názvem „Marek Hilšer do Senátu“.

V čem je to počtářské kouzlo? Pokud kandidujete jako skutečně nezávislý kandidát, nedostanete v případě zvolení od státu nic. Pokud ovšem kandidujete za nějakou politickou stranu či hnutí, skasíruje onen politický subjekt za váš mandát rok co rok necelý milion korun. A to se vyplatí!

Takže abyste tomu správně rozuměli. Kupříkladu skutečně nezávislý senátor Ladislav Faktor, který si celou kampaň zaplatil sám a do Senátu v Českých Budějovicích kandidoval opravdu coby nezávislý kandidát, nedostane od státu nic, zatímco pseudo-nezávislému kandidátovi Marku Hilšerovi, který si pro svoji „nezávislou“ kandidaturu založil hnutíčko s oním roztomilým názvem „Marek Hilšer do Senátu“, budeme my daňoví poplatníci na účet pravidelně posílat tu pěknou sumičku. A pak že je prý maturita z matematiky zbytečná!

Marek Hilšer na Hrad!

(převzato z Profilu)

