Štěpánek (Trikolóra): Beznaděj má jméno Česká televize

Opravdu nastává brexit. Na Parlamentním náměstí v Londýně se koná oslavný mítink. Davy nadšených lidí, moře vlajek, především těch britských, projevy, hudba, zpěv, mimo jiné We Are The Champions, šampaňské, trocha pyrotechniky, zvony. Na sídlo britského předsedy vlády v Downing Street 10 se na pozadí britských národních barev, modré, červené a bílé – mimochodem, stejných jako máme my – promítá odpočítávání času, kolik minut a sekund do brexitu ještě zbývá. Final Countdown, tahle píseň také zní.

Zpravodajský kanál veřejnoprávní České televize ČT24 je na přenos z Londýna také připojený, fakticky z něho ale téměř nic neukazuje. Pouze sem tam nějaký prostřih. Namísto toho ve studiu plkají bezejmenní jednobarevní hosté. Na Kavčích horách je celý den smutek, jsou potaženy černým flórem, chybí snad už jen černé stužky na klopách redaktorů. Objektivní nestranné zpravodajství? Zapomeňte!

Z příznivců a podporovatelů brexitu není do studia pozván nikdo. Ostatně kupříkladu česko-britského politologa Alexandra Tomského či česko-britského spisovatele a dramatika Benjamina Kurase jsem na obrazovce České televize neviděl ani nepamatuju, tak proč by tam měli být ausgerechnet teď, že? To přece dá (veřejnoprávní) rozum.

Těsně před půlnocí mluví na londýnském Parlamentním náměstí za bouřlivých ovací Nigel Farage, končící europoslanec, předseda Brexit Party a bývalý předseda UKIP, plamenný řečník, člověk, který svůj život zasvětil nezávislosti Velké Británie, muž, který právě slaví svůj životní triumf. Nic z jeho slov ale nesmějí diváci České televize slyšet. Namísto něho v ten čas pouští Česká televize ze záznamu promluvy Jeremy Corbyna, jenž se svojí Labour Party drtivě prohrál nedávné volby, irského (!) premiéra Lea Varadkara a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, politické nuly, kterou si do svého čela může postavit snad právě jen takové společenství, ze kterého zrovna Velká Británie utíká.

Pokud chcete vědět, co se ten den v Londýně dělo a co kupříkladu říkal ten již zmiňovaný Nigel Farage, nesmíte se koukat na Českou televizi, kterou si povinně platíte, aby vás o všem zcela nezávisle, nestranně a objektivně informovala, nýbrž musíte na internet, kupříkladu na údajně dezinformační TV Raptor. Kvalita je sice nic moc, ale autenticita dokonalá. A Farage skvělý.

A propos, kdo o TV Raptor říká, že je dezinformační? Ano, odpovídáte správně. Mimo jiných čučkařů také Česká televize. Tak, a teď honem na poštu. Je třeba poslat na Kavčí hory dalších každoměsíčních 135 korun.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



