Štěpánek (Trikolora): Jak dál na Slovensku?

Jak to bude na Slovensku dál? Předseda Progresívného Slovenska Michal Šimečka už vykřikuje, že udělá všechno pro to, aby Fico vládu nesestavil.

reklama

Křičet může, ale i kdyby se ukřičel a uintrikoval, bude mu to platné jako mrtvému zimník.

Silné karty má kromě Fica v rukou také třetí na pásce, šéf Hlasu Peter Pellegrini, ale i jeho operační prostor je omezený. Jasně, může si klást podmínky, může Fica napínat, ale nevěrný mu se Šimečkou nebude. Moc by si tím totiž nepomohl, neboť by se mu nejspíš rozpadl poslanecký klub. Spíš se bude licitovat o to, zda právě on nenastoupí ve vládních barvách do prezidentského klání.

Robert Fico do vlády pozve Hlas a SNS, možná i KDH. Nejspíš trochu zmírní svoji rétoriku. Zásadní změnu kursu slovenské politiky, ve smyslu zpřetrhání vazeb s EU či NATO, ale neočekávejme. Přesto se toho hodně změní. Někteří z toho možná už teď mají špatné spaní. V4 navzdory rozbíječskému úsilí Fialovy vlády s příchodem Fica posílí.

Na české straně se jako největší hlupák projevil prezident Petr Pavel. Česko-slovenské vztahy jeho amatérské hloupé věty neovlivní, ale sobě rozhodně nepomohl. V praxi diplomatického slona v porcelánu navíc pokračuje, vítězi slovenských voleb ani nepogratuloval. Jsou věci, které se nezapomínají. A Fico má nepochybně setsakra dobrou paměť.

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zásah do voleb na Slovensku? To takhle vyjel vlak. A kdo ho platil... Nitky vedou za oceán Slovenské volby. Varování. Konečná tuší, co se dělo na sítích. Závan z USA? Nevolte liberály! Zabijácká filozofie... Fico staví koalici. Toto může být problém Sestavte vládu, pověřila Čaputová Fica

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE