Štěpánek (Trikolóra): Poslankyně ze Země dvojího metru

Společné mají to, že obě sedí v poslanecké sněmovně, že co do vizáže, obě patří k tomu hezčímu, co sněmovna nabízí, a obě jsou předsedkyněmi svých stran, Majerová Trikolóry a Pekarová TOP 09. Ale tady už veškerá podobnost končí. Dokonce i k tomu svému dvojitému příjmení přišly každá jinak.

Zatímco Pekarová si poté, co se vdala, ke svému rodnému příjmení přilepila ještě manželovo, jak to dnes některé ženy dělají, Majerová je úplně jiný případ. Narodila se jako Dvořáková. Pak se vdala a už jako Zahradníková šest let žila se svým manželem v Kanadě. Mimochodem, odtud má původ její skvělá angličtina. To manželství se ale nevyvedlo, takže se za ne zcela jednoduchých okolností vrátila zpátky do České republiky. Už se synem, který se narodil v Kanadě. Pak se znovu vdala, narodil se jí druhý syn a už jako Majerová si ponechala i to druhé příjmení. Kvůli prvnímu synovi. Aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno.

Ale vraťme se k politice. Zatímco Majerová je zásadový kritik Evropské unie, Pekarová je eurohujer. Zatímco Majerová je proti masové migraci, Pekarová je vítač. Zatímco Majerová je pro zachování koruny, Pekarová chce zavedení eura. Zatímco Majerová hájí tradiční manželství, Pekarová chce zavést svatby homosexuálů. Zatímco Pekarovou můžeme na televizní obrazovce České televize vídat téměř každý den, přičemž se vyjadřuje prakticky k čemukoli, Majerovou na veřejnoprávní obrazovce nespatříme, jak je rok dlouhý. Přitom preference TOP 09 a Trikolóry jsou obdobné, možná, že dokonce ty Trikolóry vyšší.

Ono to totiž dle zpravodajství České televize opravdu vypadá, alespoň tedy dle frekvence výskytu na její obrazovce, že úplně nejdůležitějšími politiky v České republice jsou právě předsedkyně TOP 09 a pak možná ještě předseda STAN Vít Rakušan. Nemine snad jediný den, aby se právě tito miláčci redaktorů z Kavčích hor k něčemu nevyjadřovali. Přitom volební preference jejich stran nejsou žádná hitparáda, spíše naopak. Jen to ukrývají v koalicích. STAN cizopasí na Pirátech a TOP 09 se spolu se stejně podměrečnými lidovci přiživuje v koalici Spolu.

Majerovou naopak na obrazovce České televize neuzříme ani náhodou. Prakticky totéž navíc platilo i o jejím předchůdci v čele Trikolóry Václavu Klausovi mladším. Těch pár štěků se oproti dlouhodobému protežování Pekarové či Rakušanovi snad ani nedá počítat. Trikolóru totiž Česká televize víceméně ignoruje.

Přitom není pravdou, že by nebylo o čem informovat. Dva příklady z poslední doby. Byla to právě Majerová, kdo od slovní kritiky přepálených proticovidových opatření přešel k činům. Její poslaneckou iniciativu směřující ke zrušení pandemické pohotovosti ale Česká televize úspěšně utajila. To kdyby s něčím podobným přišla Pekarová, hned by nechyběly kamery a mikrofony. O společné legislativní iniciativě Klause juniora a Majerové na obranu svobody slova na sociálních sítích ČT také mlčí, natož aby jejím protagonistům dala ve svém vysílání patřičný prostor. Vlastně se není ani co divit. Svoboda slova zcela jistě nepatří mezi Českou televizí preferovaná témata.

Že předsedkyně Trikolóry umí být také pěkně ostrá a že dovede své oponenty elegantně utřít, předvedla Majerová v posledních dnech na televizní obrazovce hned dvakrát. Ale ne v České televizi, kterou si právě kvůli oné kýžené vyváženosti vydržujeme povinnými televizními poplatky, nýbrž v CNN Prima News a na TV Barrandov.

Kvůli téhle do očí bijící disproporci jsem podal na Českou televizi stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání i Radě České televize. Tak uvidíme, co na to pánové a paní radní. A takhle my si tu žijeme. Ve státě, který by se spíš než Česká republika měl jmenovat Země dvojího metru.

(převzato z Profilu)

