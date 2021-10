Štěpánek (Trikolora): Vítězem je Brusel aneb Veselé volební historky

Piráty nezlikvidovala žádná dezinformační kampaň, jak nyní vytrubují do světa, nýbrž jejich vlastní koaliční partner. Tahle pirátská storka vstoupí do učebnic politologie.

reklama

Piráti strašně toužili volby vyhrát, aby se dredatý Bartoš mohl posadit do Strakovky. Pročež si přifoukli svaly koalicí s plastelínovým STANem. Výsledkem je, že namísto 22 poslanců budou mít 4, zatímco jejich přifukovací partneři z řad Starostů znásobili svůj původně šestičlenný poslanecký klub téměř šestkrát, takže nově bude čítat 33 osob. Ze starostů to dělá zdaleka nejúspěšnější cizopasníky v dějinách českého parlamentarismu. A aby toho nebylo málo, piráti ještě starostům kampaň zafinancovali. Hmmm, tak to je vskutku politický deal století! Na pirátském škuneru bude nepochybně ještě hodně veselo.

Je to vlastně taková nová verze pohádky Jak dědeček měnil, až vyměnil. Vzpomínáte? Zlatou koňskou hlavu za koně, koně za vola, vola za berana, berana za vepříka, vepříka za jehlu a tu nakonec ztratil. Piráti tak strašně moc chtěli vyhrát, až vyměnili svůj poslanecký klub za nic. Ale jsou nyní dozajista šťastní jako ten pohádkový dědeček s babičkou. Chudoba přece cti netratí.

Piráti posloužili jako páternoster. Pro neznalé, to je ten výtah, co jezdí pořád dokola. Starostové se v počtu větším než malém vyvezli nahoru, zatímco piráti si vystoupí v přízemí a půjdou si hledat práci. Je to jeden z nejveselejších paradoxů těchto voleb. Kdekdo tu varoval před nástupem progresivistické levice, rozuměj před piráty, alias komunisty 21. století, leč nikoho nenapadlo, že je vylikviduje ausgerechnet jejich vlastní koaliční partner. Vskutku povedené!

Krutým likvidátorem se ukázal být rovněž Babiš. Komunistickou stranu dvaatřicet let po sametu z parlamentu nevypudili zdejší opoždění antikomunisté, nýbrž právě tenhle jejich oligarchický parťák. Prostě vyluxoval jejich elektorát. A udělal to tak důkladně, že se s tím svezli i sociální demokraté. Jo jo, takhle to končívá, když se levičáci peleší s velkokapitálem. Dobře jim tak. Socani teď mohou prodat Lidový dům, vyplatit nebožtíka Altnera a poslední v břevnovském hostinci U Kaštanu zhasne.

Otázkou je, zdali Babiš zároveň nevyluxoval taky sám sebe. Slovenský oligarcha běžel v těchhle volbách o život. Poslanců sice bude mít stále nejvíc, ale je otázne (tohle slovenské slůvko miluju), k čemu to vlastně bude, až exekutivu ovládnou jeho největší nepřátelé. Navíc, ani jeho hradní protektor není zrovna v té nejlepší kondici.

Naopak fialový Fiala není žádný likvidátor, nýbrž reskátor. Prostě zachránce. V koalici Spolu zachránil hnedle dvě skomírající strany. Takřka mrtvé Topce zdvojnásobil sněmovní posádku, čtrnáct poslanců namísto dosavadních sedmi, no nekupte to. A ještě štědřejší byl k lidovcům. Namísto deseti kousků bude nyní v poslaneckých lavicích hřadovat třiadvacet (ne)křesťanských socialistů. A to se vyplatí! Prostě pravičákův sen.

Nadšení bylo v centrále koalice Spolu veliké. Uvidíme, jaké bude vystřízlivění. Také voliči dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob.

Sláva vítězům, čest poraženým!

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Štěpánek TSS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme všechno. A draze. Režisér tuší návrat toho nejhoršího po Listopadu Stát rozdá za volební zisky přes půl miliardy. Nejveseleji bude u SPOLU ČSÚ: Voliči rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny Klaus (Trikolóra): Výsledky voleb - celkem bez překvapení

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.