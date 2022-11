Štěpánek (Trikolora): Z historie si nelze vyzobávat jen to, co se zrovna hodí

reklama

Tím, že říkají, že za ukrajinskou raketu zabíjející na polském území může Rusko, protože kdyby nebylo ruské invaze na Ukrajinu, nebylo by ani této rakety, prokazují politici a novináři, kteří takto argumentují, že přece jenom mají jisté povědomí o tom, že existuje něco, čemu se říká kauzalita, neboli příčinnost. Tedy, že existuje akce a reakce, respektive, že jedny děje vyvolávají další děje a tak pořád dál.

Ti samí politici ovšem zavírají oči, zacpávají si uši a vypínají mozek, když přijde řeč na to, že ruská agrese, respektive ukrajinská válka nezačala 24. února tohoto roku ve čtyři hodiny ráno, ale že tomu předcházela spousta dějů a událostí, které prostě, nechceme-li si lhát do vlastní kapsy, nemůžeme zamlčet, opomenout či vytěsnit. Jinými slovy, že válka nezačala proto, že by se Putin jednoho únorového rána probudil, vykouknul z okna a řekl si, dneska by to šlo.

Vpádu ruských vojsk na Ukrajinu totiž předcházelo osm válečných let, kdy ukrajinská pravidelná i nepravidelná armáda vraždila na Donbase i jinde vlastní obyvatelstvo, vesměs Rusy nebo rusky mluvící Ukrajince, celkem těch zavražděných bylo 14 tisíc, že tomu předcházelo upálení desítek lidí v oděském domě odborů, že tomu předcházel Majdan, což ovšem nebylo nic jiného než krvavý státní převrat, který odstranil demokraticky zvoleného prezidenta a nastolil nový režim, to vše za nijak neskrývané podpory a vydatné pomoci západních zemí a na prvním místě Spojených státu amerických. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál.

A proč to všechno píšu? Z jediného důvodů. Z historie si nelze vyzobávat jen to, co se zrovna hodí, jak to aktuálně dělají zmiňovaní politici a žurnalisté, po kterých to pak papouškují někteří naši intelektuálně nesmělí spoluobčané. Takhle to dělají pouze totalitní režimy. Z čehož ovšem plyne jediné. Už jsme zase v totalitě až po uši.

