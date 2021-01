Stržínek (ANO): Stavba Palačovské spojky začne příští rok, stavba obchvatu nejdřív v roce 2025

reklama

Tématem jejich jednání byla nejen příprava nejdůležitějších dopravních staveb – Palačovské spojky a obchvatu Valašského Meziříčí, ale například i letošní rozsáhlá oprava silnice I/35 na ulici Rožnovská.

Anketa Kdo si podle Vás nezaslouží státní kompenzace? Hospody a restaurace 20% Kina, divadla 1% Lyžařské areály 2% Kadeřnice, pedikérky... 2% Hotely 3% Umělci, pracovníci v kultuře 72% hlasovalo: 4476 lidí

Představitelé Valašského Meziříčí se snaží ze všech sil urychlit přípravu a následnou realizaci projektů Palačovské spojky a obchvatu města. „To je také jeden s důvodů, proč jsme v pravidelném spojení s krajským ředitelem ŘSD Karlem Chudárkem. O to víc mne těší informace, že ŘSD koncem loňského roku získalo pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě Palačovské spojky. Pokud půjde vše dle plánu, stavba s projektovanými náklady téměř 2,4 miliardy korun bez DPH by měla začít už na jaře příštího roku. Do roku 2025 bychom se tak mohli dočkat přímého napojení na dálniční síť, což je skvělá zpráva,“ kvitoval starosta Robert Stržínek.

Naplno běží také příprava tolik očekávaného obchvatu Valašského Meziříčí s projektovanými náklady 3,1 miliardy Kč bez DPH. „V roce 2020 jsme v rámci přípravy stavby například provedli podrobný geotechnický průzkum v trase budoucího obchvatu. Na konci loňského roku jsme pak předložili Krajskému úřadu Zlínského kraje kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ nastínil postup prací Karel Chudárek, ředitel zlínské pobočky ŘSD a pokračoval: „Aktuálně se nacházíme v nejsložitější fázi přípravy stavby. Předpokládáme, že platné územní rozhodnutí bychom mohli obdržet v horizontu jednoho až dvou let. V ideálním případě bychom chtěli na konci roku 2023 požádat o stavební povolení a v roce 2025 zahájit stavbu s tím, že do tří let by poté měl být obchvat města uveden do provozu.“

Bc. Robert Stržínek ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Už letos se však řidiči projíždějící Valašským Meziříčím musí připravit na několik dopravních omezení. „Na jaře, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, přistoupíme k dílčím opravám okružních křižovatek. Tyto opravy budou hotovy v řádu dnů a budeme se snažit provádět je mimo dopravní špičky, tedy zejména o víkendech,“ vysvětlil Karel Chudárek. Následně provoz zejména ve směru na Rožnov pod Radhoštěm výrazně ovlivní kompletní oprava silnice I/35 na ulici Rožnovská s přepokládanými náklady 53 milionů Kč bez DPH. Ta se dotkne úseku dlouhého přes 1,4 km od nové okružní křižovatky u kostela sv. Jakuba po křižovatku s ulicí Solární. „ŘSD aktuálně připravuje podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, která by měla dle předpokladu trvat od dubna do listopadu letošního roku. Práce pak mají probíhat vždy na jedné polovině vozovky a provoz bude řízen kyvadlově. S ŘSD jsme dohodnuti, že občany našeho města i projíždějící řidiče budeme o zahájení prací a souvisejících dopravních omezeních průběžně informovat,“ uvedl starosta Robert Stržínek. Nadále pokračuje také příprava opravy silničního mostu přes Rožnovskou Bečvu na ulici Vsetínská. Zde ŘSD předpokládá zahájení prací v roce 2023.

Psali jsme: Stržínek (ANO): Soutěž na podobu bývalé Křižanovy pily zná vítěze Stržínek (ANO): Práci policie urychlit nedokážeme Stržínek (ANO): Město zajišťuje péči o bezdomovce v nařízené izolaci Stržínek (ANO): Dům ustoupí chodníku, řidiče čeká omezení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.