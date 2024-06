Stržínek (ANO): V průběhu roku se navyšují výdaje z 1,9 miliardy na 6,3 miliardy

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nejdříve mi dovolte pár vět obecně. Státní fond podpory investic je samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem číslo 211/2000 Sb., která patří mezi nepřímo řízené organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Účelem fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu. V souladu s platnou koncepci bydlení 2021+ je činnost fondu primárně zaměřená na oblast bydlení, podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů tak, jak je to ve veřejném zájmu. Předsedou výboru SFPI je Ivan Bartoš.

A nyní k již projednávanému materiálu. Změna rozpočtu Státního fondu podpory investic vyplývá z úkolu programu Národního plánu obnovy, z čerpání nespotřebovaných nároků výdajů minulých let a převodu agendy Podpora bydlení 2022+ z MMR. V průběhu roku se tak navyšují výdaje z 1,9 miliardy na 6,3 miliardy, tedy o více jak 200 procent. V komentáři chybí jasná data, co jsou mandatorní výdaje a pokud původním rozpočtem nejsou pokryty, jak k tomu došlo. V komentáři se píše, že výdaje kapitoly 317 MMR na komponentu 2.10 určené pro čerpání fondem v roce 2024 uvedené níže byly schváleny až v závěru roku 2023, pro komponentu 4.1.4 pak v prvním čtvrtletí roku 2024. Rozpočet ale je i finančním plánem, který má zohledňovat předpokládané příjmy a výdaje. Takže takovéto zdůvodnění nepovažuji za dostatečné. V předkládaném návrhu jsou uvedeny údaje vycházející nejen ze stavu nespotřebovaných nároků výdajů minulých let k 1. lednu 2024, ale i z předpokládaného průběhu čerpání podpor dle aktuálně zpracovávaných žádostí a uzavíraných smluv k jejich poskytnutí. Jenže kolik je čeho? Potřebovali bychom komentář, který by okomentoval každou významnější, zejména tedy výdajovou položku zvlášť, třeba ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, které rostou 45x, cestovné, které roste skoro 6x, nákup nehmotného majetku 5,8x, nájemné 5,5x, účastnické poplatky na konference 5,3x a tak dále.

Samotná podpora bydlení má být realizována zejména formou zvýhodněných úroků úvěrů pro města a obce, což nepovažuji za správnou strategii. Města a obce jsou pro banky velmi bonitní klienti a získání úvěru pro ně tak není vůbec složité. To, co doopravdy nepotřebujeme, je úvěr. Potřebujeme smysluplnou dotační politiku na výstavbu nájemních bytů. Ta je ale upozaděna a to je podle mě chyba. Stejně tak považuji za chybu podmiňovat získání dotace na výstavbu městských bytů čerpáním úvěru.

To je vše, já děkuji za pozornost.

Mgr. Robert Stržínek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky