Stržínek (ANO): Výdejní boxy nám ve městech a obcích rostou jako houby po dešti

Já vám děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Já se budu ve svém příspěvku zabývat výdejními boxy. Je to téma, které jsem otevřel včera na interpelacích, kdy jsem ústně interpeloval pana ministra Petra Kulhánka, ale nedostal jsem od něj úplně ideální odpověď. Navíc mi přišla spousta reakcí na to mé včerejší vystoupení a vidím, že to trápí mnoho starostů v naší republice a spoustu lidí, protože nevhodně umístěných výdejních boxů je evidentně spousta.

Dovolím si tedy požádat o zařazení nového bodu, který se týká umisťování výdejních boxů na nevhodných místech ve městech a obcích. Výdejní boxy totiž z nepochopitelného důvodu nepodléhají posuzování podle stavebního zákona. Jsou umisťovány často na nevhodných místech a vytvářejí nežádoucí vizuální smog. Mnohým občanům vadí a stěžují si na ně. Na některých místech výrazně zhoršují dopravní situaci a jsou tak často nebezpečné jak pro parkující řidiče, kteří si přijedou vyzvednout zásilku, tak pro chodce, kteří se zde pohybují.

Ministerstvo pro místní rozvoj je toho názoru, že výdejní boxy nelze považovat ani za stavbu, ani za výrobky plnící funkci stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, a proto nepodléhají posuzování podle tohoto zákona. Já s tím osobně zásadně nesouhlasím. Výdejní boxy nám ve městech a obcích rostou jako houby po dešti, zaplevelují města a stavební úřad, ani samospráva s tím nemůže nic dělat.

Paradoxem je například to, že oproti tomu reklamní cedule, nebo chcete-li informační a reklamní zařízení při velikosti nad 0,6 metru čtverečního, což je pro představu čtverec osmdesát krát osmdesát centimetrů, tak na takovéto zařízení je vyžadováno povolení stavebního úřadu, a to územní rozhodnutí nebo územní souhlas. A v případě, že tato reklamní zařízení jsou větší než osm metrů čtverečních, je dokonce vyžadováno ještě navíc stavební povolení nebo ohlášení.

Je to naprostý paradox, který zcela neřízeně umožňuje stavět výdejní boxy na nevhodných místech, a já jako starosta jsem přesvědčen o tom, že musí dojít k jejich regulaci, a tedy ke změně stavebního zákona. Z mého pohledu se totiž jedná v mnoha případech o černé stavby.

Ministerstvo pro místní rozvoj se ke změně stavebního zákona staví velmi laxně. Odkazuje na tržní řád a na některé jiné instrumenty, které nepovažuju za ideální pro řešení této situace, a já proto nevidím jinou možnost než začít problém výdejních boxů řešit na půdě Poslanecké sněmovny.

Chci říct, že sám výdejní boxy využívám. Běžně si z e-shopů nechávám zboží do výdejních boxů posílat a je to pro spoustu lidí velice příjemný způsob vyzvednutí a mnohdy i zaslání zboží. Ale je třeba se opravdu podívat na to, kde jak které boxy jsou umístěny, a v mnoha místech, kde komplikují dopravu, kde opravdu hrozí to, že bude docházet ke střetům s chodci, kde vznikají zácpy, kde se auta nemohou navzájem vyhnout, když tam dva tři lidé zastaví a chtějí si vyzvednout zásilku, to je prostě špatně.

A pokud my starostové nebudeme mít možnost takovéto situace regulovat a říct: tady výdejní box může být, tady ne, tak je to špatně. Proč by nemohl být u velkých parkovišť, ve velkých nákupních centrech anebo v širokých ulicích, které umožňují bezproblémové a bezpečné parkování? Ale tam, kde ta situace je nepřehledná, potřebujeme jasný nástroj, který nám umožní říci: tady, vážení, ne! Takže tolik k tomuto tématu. Poprosím zařadit tento bod jako první na dnešní jednání Sněmovny.

Děkuji.