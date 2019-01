Švácha (TOP 09): Neverwinening story

Pohádkovou fantazii Nekonečný příběh natočil režisér Wolfgang Petersen v roce 1984. Film vznikal v mnichovských ateliérech a podílela se na něm spousta trikových specialistů. A byl to příběh, na který se nejen dětští diváci rádi koukají dodnes.

A to už jinde jsme, to je jiná vesnice, jiný trhák na obrazovce:

V pondělí 14. května 2012 byl zadržen policisty MUDr. Rath. Policie jej zatkla bezprostředně po spáchání trestného činu. Měl u sebe částku 7 miliónů korun. Při domovních prohlídkách našla policie v jeho domě v Hostivici pak dalších 10 milionů korun.

„Falco říká Atreyovi: Mohl bys jít ke mně a podrbat mě za pravým uchem? Nikdy si tam pořádně nedosáhnu.“

Píše se 15. leden roku 2019. U středočeského krajského soudu začal v pořadí druhý proces s obžalovaným někdejším poslancem či ministrem zdravotnictví za ČSSD Davidem Rathem. Po sedmi letech politik, který byl zadržen s miliony v krabici od vína, usvědčen pomocí soudem posvěcených odposlechů, pobývá na svobodě, vykonává lékařskou praxi, kandiduje do zastupitelstva a posmívá se české soudní moci s amatérsky vyhotovenou cedulí, kde je prokurátor zobrazen ve šnečí podobě.

I takovou podobu má demokracie a její snaha o spravedlnost ad absurdum.

Átrej: „Pomoz mi, Morlore. Poznáváš tohle?” (ukáže mu talisman Orin) Morlor: „To je Orin. My už jsme Orina neviděli velice, velice dlouho.” Átrej: „My? On je tu ještě někdo? ”Morlor: „Nemluvili jsme s nikým už mnoho tisíc let. Tak jsme začali hovořit sami se sebou.”

I na Rathově příběhu se podílí spousta trikových specialistů. Efekt střídá efekt, výbuch za výbuchem způsobuje takový hluk, že není slyšet vlastně jednoduchá skutečnost: Zloděj byl chycen při činu a patří za mříže. Dřív, než se jeho skutky rozplynou v mlze Nicoty.

Příběh o Bastianovi, plachém a všemi spolužáky zesměšňovaném klukovi, zavede diváky do zvláštního světa Fantazie. Spolu s chlapcem Átrejem prožije na cestě Hledání mnoho dobrodružství. Ocitne se v nebezpečí, stane se z něj hrdina a zmoudří. A nakonec se vrátí tam, kde je jeho místo – mezi lidi.

Příběh o nepoctivém lékaři dopadne jinak. Už je jisté, že se hlavní hrdina, přestože je pro mnohé klasickým záporným hrdinou, nezmění. Nevrátí se mezi lidi a svůj vlastní příběh, kterému uvěřil, nestane-li se pravdou, stane se mementem. Poučkou o tom, že pravda, je-li dostatečně dlouho potlačována, zanikne v hluku speciálních efektů.

A právě to je příběh, který diváci sledují dnes.

JAN ŠVÁCHA, MÍSTOSTAROSTA RAKOVNÍKA

