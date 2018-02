Švarcbek (KSČM): Plačte, pražkým taxikářům berou kšefty

Chtěli tím vyvolat jednání s pražským magistrátem a vládou, aby došlo k nápravě ohledně činnosti přepravní služby UBER. Na problém ukázali, v televizi sdělili své požadavky a ostatní řidiče zpomalili při cestě autem. Zatím jejich aktivita nemá pro ně kladnou odezvu.

Pražská primátorka Krnáčová ukazuje na ministerstvo dopravy, to zase na magistrát. Obě složky říkají, že to nemají v gesci. Nechci řešit složitost právního problému a kompetence, spíše mě zaujala argumentace taxikářů, kteří chtějí, aby se řidiči Uber podřídili normám, které musí dodržovat oni. Jistě měli na mysli přidělování licence včetně danění. Argument, že jim Uber bere práci je jistě na místě, ale jsou právě pražští taxikáři organizací, za které by se měly postavit odbory? Odpovím jasně, nejsou! Kolikrát za poslední roky jsme slyšeli o jejich praktikách okrádání cizinců, kolik bylo natočeno investigativních pořadů? Kolik bylo prodeno kontrol a k nápravě činnosti taxikářů to nevedlo. Nyní na ně dopadlo kladivo kapitalismu, kladivo volné soutěže v podobě sdílené ekonomiky. Převozní služba Uber vznikla s cílem sdílení jízd, což znamená lepší ekonomiku, služby a nižší cenu. Ano, cenu, o kterou se zejména jedná taxikářům. Proč by zákazníci měli jezdit s předraženými taxikáři, kteří již za minulého systému měli špatnou pověst, když mohou jezdit s někým, kdo se k nim chová jinak-lépe. Uber s velkou pravděpodobností zneužívá stávající stav, nejednotný názor a legislativu u nás i v Evropě. Jeho řidiči si nedělají starosti s daněmi a kontrolami, proto taky mají nižší ceny. To je to hlavní, co lidi zajímá a k tomu ještě ty výše uvedené další přednosti. To jsou důvody, proč demonstrace občanů na obranu zájmu pražských taxikářů v TV jistě neuvidíme.

V současné době jsme svědky změny hospodářského systému. Globální kapitalismus v podobě Uberu poráží feudální cechový systém pražských taxikářů, a s legislativou si hlavu neláme.

Aby systém licencí a regulací fungoval, tak se musí důrazně vymáhat, ale hlavně by měl sloužit těm, pro které se to vše dělá-občanům, zákazníkům. Zatím to vypadá, že nové služby Uberou pražským taxikářům kšefty. Možná je to donutí se nad sebou a svými službami zamyslet, a nejen zamyslet, ale i zlepšit.

Josef Švarcbek

autor: PV