Svoboda (ČSSD): Na sejkory padlo půl v Rokytnici metráku brambor

Na tradiční slavnosti domova, pojmenované Sejkorák, si senioři také zazpívali a zatancovali. A protože se Sejkorák nesl v retrostylu 60. let, mnozí se patřičně vymódili. Na akci se do krajské příspěvkové organizace přijel podívat také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Na sejkory padlo půl metráku brambor. Kolik placek se z nich podařilo udělat, se ani nedalo spočítat. Číslo se však bude blížit k tisícovce kusů. Kuchaři připravili bramboráky podle tradičního receptu, a stejně jako naši předkové je pekli na litinové troubě, rozpálené dřevem. Začali už ráno, aby měli sejkory do odpolední slavnosti hotové.

„Sejkorák je úžasná akce. Vedení domova ji pořádá dvakrát ročně už řadu let. Naši senioři se tak vytrhnou z každodenního stereotypu, pobaví se, zazpívají, popovídají s ostatními a ještě si pochutnají na tradičních sejkorách,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda. „Domov důchodců v Rokytnici patří k nejstarším a nejkrásnějším v Libereckém kraji. O jeho kvalitách svědčí také Čestné uznání v soutěži Cena kvality v sociální péči, které v sídle Senátu získal domov vloni na podzim,“ dodal.

Mgr. Pavel Svoboda ČSSD



náměstek hejtmana Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sejkorák připravuje pro své klienty vedení domova dvakrát ročně už řadu let. „Klienti se na něj těší dlouho dopředu. Minulý Sejkorák jsme měli ve stylu 30. let, teď jsme se přenesli do 60. let. Chceme si tak připomenout 100 let od vzniku Československa,“ podotkla ředitelka Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou Helena Housová. Jak prozradila, domov plánuje k výročí republiky také vysadit na zahradě lípu.

Na slavnosti se sešli i příbuzní seniorů. K poslechu a tanci všem hrálo hudební duo Bukovjan.

Psali jsme: Svoboda (ČSSD): Role žen v rodině a společnosti je nenahraditelná Svoboda (ČSSD): Kavárna bude fungovat i jako sociálně terapeutická dílna Svoboda (ČSSD): Ženy z domova v Jestřebí získají lepší bydlení Svoboda (ČSSD): Měli bychom začít oslovovat dnešní čtyřicátníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV